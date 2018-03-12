«Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения»

Александр II без сомнения принадлежит к числу самых выдающихся правителей России за всю ее многовековую историю. Между тем, монографические выставки, посвященные его памяти, в России до сих пор не проводились. В 1918 году празднованию 100-летнего юбилея помешала смена в стране власти, и на долгие десятилетия новый режим задвинул в тень гигантскую фигуру российского самодержца.

Лишь историки новой России, избегая предвзятого отношения, смогли приступить к изучению деятельности Александра II и донести результаты своей работы до широкой аудитории. Экспозиция, которая откроется в Государственном историческом музее (ГИМ) 4 апреля 2018 года, - результат деятельности исторического сообщества.

Для сотрудников ГИМ, как сообщил директор музея Алексей Левыкин, персона Александра II имеет особое значение: ГИМ был образован по его указу.

По словам Алексея Левыкина, «Александр II мог войти в историю страны как великий Реформатор, но вошел с не менее почетным титулом Освободителя. Освободителем он является и с точки зрения той роли, которую сыграл на международной арене, возглавляя страну и принимая важное решение о начале русско-турецкой войны, приведшей к освобождению Балкан от османского ига. Освободителем он является и с точки зрения каждого русского человека, потому что главная реформа, которую он провел, это реформа освобождения русского крестьянства».

Основой выставки, как отметил Левыкин, стала прекрасная коллекция ГИМ, где представлены свидетельства жизни императора, различные документальные и вещественные материалы. В подготовке экспозиции, кроме ГИМа приняли участие другие музеи – Эрмитаж, музей Царского Села и музей города Егорьевска.

Могилевский Константин, исполнительный директор фонда «История Отечества» отметил, что интерес общества в преддверии юбилея всегда усиливается и задача историков, донести до общества голос специалистов.

Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, назвал выставку уникальной, благодаря ей исторические документы, «которые обычно считаются сухими, могут представлять большой интерес». В качестве примера историк указал на переписку Александра II и его будущей морганатической жены Екатерины Долгоруковой, в ней за внешне невыразительным Александром II таится огнедышащий вулкан чувств.

Евгений Пчелов, заведующий кафедрой Историко-Архивного института РГГУ, назвал фигуру Александра II не до конца оцененной современным обществом. А между тем до революции он был чрезвычайно популярен, в царской России больше всего памятников было установлено именно ему, причем памятники стояли по всей стране, в обычных селах и деревнях. Они выражали истинное отношение народа к своему Освободителю, особенно много таких монументов появилось в связи с 50-летием отмены крепостного права. Сегодня в России не сохранилось ни одного из них, остались памятники только в Хельсинки и Софии.

Историк высказал надежду, что такие мероприятия, как выставка «Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения», вернут имя императора Александра II в ряд великих русских правителей, великих государственных деятелей России.

Пол-Эдвард Куликовский, прапраправнук Александра II, назвал предстоящую экспозицию в ГИМе главной выставкой года и лучшим подарком ко дню рождения царя-Освободителя.

Александр Кастравец, советник председателя совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), которая выступила финансовым партнером выставки, назвал время правления Александра II весной российской промышленности. За 20 лет, начиная с 1861 года, протяженность российских железных дорог выросла в 15 раз. Некоторые промышленные показатели в это время показали мощнейший рост, например, выплавка стали с 1861 по 1881 годы возросла почти в 2 раза, чугуна в 2.5 раза, выросло количество крупных предприятий.

ОМК выступила в роли финансового партнера выставки потому, что «мы должны знать и гордиться инженерными открытиями и технологическими достижениями наших предков… Нам очень хотелось, чтобы молодое поколение испытывало чувство гордости и восхищения не только за русскую литературу, живопись и музыку, но и за русских инженеров и промышленников, внесших огромный вклад в развитие страны».

Георгий Юрьевский, правнук императора Александра II, проживающий в Швейцарии вышел на связь по телемосту. Он отметил еще одно важное достижение России, произошедшее в правление Александра Николаевича, это завершение Крымской войны без территориальных потерь для нашей страны, т.е. сохранение Крыма в составе России. Напоминание об этом, по словам князя Георгия, необходимо потому что «сегодня многие люди, особенно на Западе, находясь под влиянием фальшивых новостей, считают, что Крым никогда не был частью России. Однако, мой прадед Александр II изначально сохранил его, чтобы он мог оставаться частью Российской империи».

Выставка «Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения» будет открыта с 4 апреля по 15 октября 2018 года. В рамках выставки для посетителей будут действовать специальные программы и авторские экскурсии.

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