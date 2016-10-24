«Аэрофлот» игнорирует детский спорт?

В Общественной палате просят навести порядок в авиакомпании и обратить внимание на пренебрежительное отношение к спортсменам-детям

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров обратился к Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) (имеется в распоряжении РП) с просьбой обратить внимание на несознательное поведение авиакомпании «Аэрофлот» в отношении детских спортивных команд.

В частности Федоров просит расширить правила провоза спортивного инвентаря за который компания взымает плату. По мнению общественного деятеля, необходимо снять ограничения на такой инвентарь и не взимать отдельную плату.

«Авиакомпании стали зубной болью у граждан. Мало того, что очень часто они «радуют» нас нововведениями, но иногда и переходят все доступные рамки. Недавно, ко мне обратились граждане, которые попали в мягко говоря неприятную ситуацию: с них взяли плату за провоз спортивного инвентаря. Для кого-то 7 000 небольшие деньги, для кого-то половина зарплаты.

К сожалению, это не единственный случай, когда авиакомпании спекулируют на расплывчатых формулировках законодательства. Считаю, что Росавиация должна принять в этом отношении меры и внести четкие правила, которые бы отвечали поддержке детского и юношеского спорта, заявленной Владимиром Путиным», - отметил в беседе с РП Георгий Федоров.

Поводом для обращения стала резонансная ситуация , которая произошла детской спортивной командой по художественной гимнастике 14 октября на рейсе 1846 Москва-Кишинев.

«Это была группа детей, которую сопровождали взрослые. Мы ехали на детские международные соревнования, соответственно у нас с собой были предметы. Все, что мы смогли – мы упаковали в чемоданы. Но у нас были обручи. Они круглые. Они в чехлах. Они ничего не весят. И мы с ними ездим всегда, и никогда не было ни единой проблемы. Это всегда рассматривалось как спортивный багаж», - написала в ФБ одна из родителей Зинаида Джиоева.

Но на стойке регистрации сотрудница «Аэрофлота» вдруг приняла решение, что они должны заплатить за эти обручи. И при этом почему-то по самой высокой ставке – 7 000 руб., то есть не как за второе место багажа (хотя такая возможность была и это бы стоило 5 000). Когда группа попытались обсудить ситуацию с девушкой, она стала нервничать и говорить, что дети орут и все ее отвлекают.

«Да, это был ночной рейс. И там было 20 детей. И, возможно, они вели себя шумно. Хотя… Нет, они вели себя как дети, которые едут на соревнования. То есть, они просто были рады предстоящему перелету. Все остальные сотрудники «Аэрофлота» были очень благожелательны, и никто детям не делал замечаний. К тому же – это были одни девочки от 5 до 12 лет. То есть они не кричали и не матерились.мНо сотрудница стойки начала нервничать и в итоге отправила меня на оплату обручей. И мы заплатили 7 000 рублей», - отметила Джиоева.

Дело в том, что следом прошли еще две команды по художественной гимнастике от других школ, которые провозили точно такие же обручи и которые не заплатили ничего. Их предметы просто приняли, как хрупкую кладь, и пожелали приятного полета. На обратном пути из Кишинева в Москву, рейсом 1845, сотрудники «Аэрофлота» зарегистрировали и нас и наши обручи вообще без проблем.

«Мне кажется, что «Аэрофлот», который всегда поддерживает российских спортсменов, в данном случае повел себя не корректно по отношению к начинающим и еще не известным спортсменам. И мне не хочется думать, что крупнейший российский авиаперевозчик поддерживает только именитых спортсменов и только ради пиара, а маленьких начинающих спортсменок он игнорирует. Сегодня о поддержке детского спорта говорят на самом высоком уровне, а Владимир Путин назвал это одной из главных государственных программ», - отметил Георгий Федоров.

В настоящее время самолет стал самым популярным средством передвижения между разными странами. Сегодня является обычным делом улететь за тысячи километров, чтобы покататься на горных лыжах, совершить велопробег, понырять с аквалангом или подняться на ледяную вершину. И конечно, совсем неприятно, когда авиакомпания, к тому же - государственная, портит не только настроение граждан, но и собственную репутацию.

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