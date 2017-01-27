Путин разберется с Севастиди

Адвокат Руслан Зурнаджин, ранее занимавшийся делом осужденной за госизмену Оксаны Севастиди, будет привлечен к ответственности. Как установила Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Краснодарского края, юрист совершил ряд дисциплинарных нарушений в ходе работы над делом Севастиди, а также нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Ошибки, допущенные по ходу дела, попадают также под нормы уголовно-процессуального кодекса.

Об этом сообщил нынешний защитник Светланы Севастиди, член правозащитной организации «Команда 29» Евгений Смирнов. Как рассказал юрист «Ъ», комиссия решила, что было нарушено право Оксаны Севастиди на защиту. А значит, есть шанс обжаловать срок подачи апелляции на приговор. «Надеемся, что в ближайшее время будет назначена дата рассмотрения нашей жалобы на отказ краевого суда продлить сроки подачи апелляции», — добавил он.

Ранее делом Севастиди заинтересовался президент России Владимир Путин. «Если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, то она же написала то, что видела, это все видели, значит — это не представляло из себя никакой тайны большой», - сказал президент в ходе своей ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года. «Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть — независимая ветвь власти в России, так же как во всех других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд, действительно это достаточно жесткий подход», - добавил Путин.

В настоящий момент, как подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в кремле ожидают разъяснений по поводу этого дела. «Он разбирается. Все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что Севастиди, жительница города Сочи, обвинялась в том, что в 2008 году она отправила SMS сообщение своему знакомому в Грузию, в котором сообщила о передвижении российской военной техники по железной дороге в сторону Абхазии. Арестовали Севастиди лишь в январе 2015 года, предъявив обвинения в госизмене. В марте прошлого года женщина отправилась отбывать наказание в колонию на семь лет.

Мужчина попросил Севастиди отправлять ему информацию о перемещениях военной техники. Она охотно выполнила эту просьбу. «Я увидела ж/д состав, который перевозил военную технику. Часть техники была под брезентом, другая - на виду. Я пересчитала танки, которые не были замаскированы, и отправила SMS-сообщение Бускадзе, указав количество танков», - призналась Севастиди.

Защита обвиняемой утверждала, что все переданные сведения женщина получила открытым способом – то есть любой, кто был рядом, видел эту технику, а значит, никакого разглашения государственной тайны здесь нет, поскольку за то, что можно считать гостайной, нужно расписываться в отдельном порядке, и получить доступ к таким данным простой человек не может. Однако в деле фигурирует еще одна деталь. Ее собеседник, которому она передавала информацию, оказался сотрудником грузинских спецслужб. Об этом имеется справка органов госбезопасности Абхазии – других подтверждений нет.

Один из предыдущих адвокатов, который занимался делом Севастиди на ранних сроках, Руслан Зурнаджин, по словам Севастиди, ни разу не посетил ее за то время, пока она находилась в СИЗО. Позже он пропустил даты подачи апелляции на приговор, в результате чего истек срок его обжалования. Меры, которые будут применены к Зурнаджину, определятся в феврале. Это может быть выговор, либо же лишение адвокатского статуса.

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