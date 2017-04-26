Взрывается мозг? Перекуси!
фото: «Русская Планета»

фото: «Русская Планета»

Высокие технологии теперь можно попробовать на вкус

На днях  в стенах Физтехпарка открылось заведение необычного формата.  С одной стороны, правильно его назвать столовой, с другой - язык не поворачивается применить обыденный термин к ультрасовременной зоне отдыха, где можно полноценно перекусить, провести переговоры в неформальной обстановке или заказать полный цикл гастрономического обслуживания.   

В ходе «разведывательных мероприятий» Русской Планете удалось выяснить – быстро, вкусно, качественно, увлекательно и недорого. Это, если кратко рассказать. Ну, а если углубится в подробности, то отметим, что резидент, открывший столовую, является далеко не новичком на рынке общественного питания – работает на нем уже 15 лет и имеет отличную репутацию.

фото: «Русская Планета» 

В послужном списке работа на очень крупных коммерческих площадках. В целях недопущения рекламы назвать их наименования не представляется возможным. Позволим озвучить имя разве что, одной из них – ВДНХ. Посетители этого международного выставочного павильона с «грандиозным прошлым, настоящим и будущим» знакомы с качественным обслуживанием оператора общественного питания теперь уже работающего  в  Физтехпарке. 

«Нас привлекла в Физтехпарке, и возможность стать первыми в этом сегменте на этой площадке, и, безусловно, проходимость и качественный уровень резидентов и клиентов Физтехпарка, необычный формат, проходящих здесь мероприятий, который привлекает сюда известные международные и российские компании с научной, а также технологичной составляющей в своём развитии. Здесь собираются как именитые инвесторы, так и молодые, начинающие бизнесмены», - подчеркнул генеральный директор столовой Петр Яковлев, - отметив, что рассчитывает на проходимость в 800-1000 человек в день.

Физтехпарк также предоставил компании возможность разместить на огромной территории собственную производственную базу, что позволяет предлагать ее клиентам только самые свежие блюда, по собственным технологиям.  

фото: «Русская Планета» 

Русская, европейская, азиатская, японская, американская – далеко не полный перечень видов и стилей  объединил в своем меню  резидент Физтехпарка. Во время торжественного открытия блюда подавались в нано-стиле – всё искрило, застилало туманной поволокой. В общем, дегустация превратилась в фееричное шоу вкуса.

Средний чек, как модно сейчас выражаться, обеда в режиме «быстрого питания», составляет 250 рублей. Согласитесь, 10 видов салатов, 7 видов гарниров, несколько разновидностей первых блюд, напитки собственного приготовления - довольно внушительный список для полноценного перекуса, явно дающий фору мировому фастфуду, представленному в России.

Быстрое питание, как говорилось выше, не самоцель компании. Параллельные направления развития - кейтеринг, организация здесь же в Физтехпарке  деловых обедов,  бранчей и других форматов.

В названии компании – техно составляющая, что соответствует   концепции той среды, в которой теперь она обитает. Приходите, пробуйте, удивляйте и балуйте не только свой желудок, но и мозг. Ведь известно, одно без другого - мозг без пищи - не развиваются.  Русская Планета желает новоселам Физтехпарка удачи и достижения поставленных целей.

фото: «Русская Планета» 

Теги:
Места: Россия
События: общество
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