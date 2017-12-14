Татарстан ожидает на Новый год 130 000 туристов

В прошлом году в новогодние праздники республику посетило 110 тысяч туристов. В эти же новогодние каникулы здесь ожидается увеличение туристического потока, который составит порядка 130 000 туристов.

В преддверии Нового года и во время новогодних каникул жителей и гостей Казани ожидает череда ярких мероприятий. Так, на территории Национального комплекса «Туган Авылым» в период с 25 декабря по 8 января расположится «Городское подворье Кыш Бабая».

Желающие приобрести необычные новогодние подарки могут посетить «Новогоднюю ярмарку», которая откроет свои двери на территории комплекса Казанская Ярмарка в период с 20 по 24 декабря.

Начнет свою работу каток и пункт проката коньков на Кремлевской набережной. К слову, самый длинный в Казани – его протяженность составляет 1 км. Также на территории Набережной появится Сказочный городок. В коммерческой зоне городка, уже по традиции, расположится резиденция Деда Мороза и загон с северными оленями. Стоит отметить, что в период прошлых новогодних праздников Кремлевскую набережную 400 тысяч человек.

Второй год подряд будет работать новогодний городок на территории конноспортивного комплекса «Казань». Здесь появится национальная новогодняя деревня «Ханский двор». Символом деревни вновь станет уникальная елка-дом «Ханский дворец» и возможность сфотографироваться в нем с Дедом Морозом.

Начиная с 21 декабря во всех районах Казани открываются городские елки, в завершение череды открытия которых, центральная городская елка зажжет свои огни на Площади 1000-летия 29 декабря.

Высота конструкции новогодней красавицы с макушкой «Леденец» составит 20,5м. Там же, на Площади тысячелетия Казани, откроется Ледовый городок 2018 «Кукольный мир».

Ледовые скульптуры будут представлены в виде «Деда Мороза и Снегурочки» и символа чемпионата мира по футболу 2018 года «Волк Забивака».

Остров – град Свияжск представит новую интерактивную сказку «Сказ о Никите стрельце и царице Сююмбике», в программе которой богатырские поединки, прыжки через огромную скакалку, перетягивание каната и мн. др.

В новогодние праздники Болгарский музей-заповедник подготовил специальную праздничную программу. Для посетителей здесь состоится новогоднее театрализованное представление «Зимние встречи с прошлым». На центральной площади у Памятного знака около новогодней елки гостей встретят исторические персонажи: Хан, Ханбике, Петр I и Екатерина II. Только в эти дни предоставляется уникальная возможность фотосессии с Ханской четой, Великим государем и императрицей на фоне зимней болгарской архитектуры.

Елабужский государственный музей-заповедник представит елабужанам и гостям города интерактивное театрализованные представление для детей «Чего на свете не бывает»

И, конечно, всех ждут в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай Арского района. Новогодняя программа здесь открылась еще 3 декабря и продлится до 25 января. На территории резиденции пройдут интерактивные представления с участием героев татарских национальных сказок.

Всего же, в республике намечено свыше 500 культурно-досуговых мероприятий.

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