«Солнечный» протеин из России
«Солнечный» протеин из России

Научный парк МГУ приготовил настоящий подарок российским спортсменам

Известно, что белки и содержащиеся в них аминокислоты – это главный строительный материал для клеток. По данным ВОЗ, более 60% человечества не получают белка в достаточном количестве. Ежегодный дефицит пищевого белка в мире превышает 25 млн. тонн, из них 1 млн. приходится на Россию. Дефицит белка в организме ведёт к снижению работоспособности, повышенной утомляемости и множеству других неприятных последствий.

Качество пищевого белка определяется наличием в нëм набора незаменимых аминокислот в определëнном количестве. Наиболее близки к «идеальным белкам» – белки яиц, мяса, молока. Однако при употреблении животного белка увеличивается выработка инсулиноподобного фактора роста, что в зрелом возрасте стимулирует процесс старения и способствует росту других негативных факторов в организме. К тому же избыток животного белка может отрицательно влиять на кальциевый обмен, функции почек, здоровье костей, на сердечно-сосудистую систему.

Не так давно на отечественном рынке появилось первое спортивное питание полностью российского производства, разработанное в Научном парке МГУ. В основу «Протеина СПЕЦНАЗ» входит подсолнечный белок, который способствует набору мышечной массы, жиросжиганию, повышению выносливости и работоспособности.

Производство продукта находится в селе Майма – в 9 км от Горно-Алтайска. Прекрасные природно-географические условия, плодородные земли с древнейших времен привлекали к этим местам внимание кочевников, поселенцев, а сегодня – туристов и любителей натуральных природных продуктов.

Стоит отметить, что это первое в мире производства белка из подсолнечника для спортивного питания и единственное производство белка в России, в принципе. Особенностью подсолнечного протеина является его высокое качество, по составу незаменимых аминокислот он не уступает сывороточному белку, а усвоение организмом достигает 95%.

83%-й концентрат подсолнечного белка  имеет полный и сбалансированный состав незаменимых аминокислот в виде порошка с природным зелёным оттенком. Он хорошо растворяется в воде или молоке и имеет приятный вкус шоколада и семечек. Продукт не содержит сою, глютен, лактозу, аспартам, ГМО…

Протеин необходим людям, ведущим активный и спортивный образ жизни, а также всем, кто нуждается в дополнительном источнике натурального белка. К тому же он отлично подходит для спортсменов-вегетарианцев, которые могут смело употреблять протеины растительного происхождения, достигая при этом результатов ничуть не хуже своих коллег.

Теги:
Места: Россия
События: экономика
Те самые правильные пчелы Далее в рубрике Те самые правильные пчелыТомские ученые выводят чистокровных российских пчел

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО