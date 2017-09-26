«Солнечный» протеин из России

Известно, что белки и содержащиеся в них аминокислоты – это главный строительный материал для клеток. По данным ВОЗ, более 60% человечества не получают белка в достаточном количестве. Ежегодный дефицит пищевого белка в мире превышает 25 млн. тонн, из них 1 млн. приходится на Россию. Дефицит белка в организме ведёт к снижению работоспособности, повышенной утомляемости и множеству других неприятных последствий.

Качество пищевого белка определяется наличием в нëм набора незаменимых аминокислот в определëнном количестве. Наиболее близки к «идеальным белкам» – белки яиц, мяса, молока. Однако при употреблении животного белка увеличивается выработка инсулиноподобного фактора роста, что в зрелом возрасте стимулирует процесс старения и способствует росту других негативных факторов в организме. К тому же избыток животного белка может отрицательно влиять на кальциевый обмен, функции почек, здоровье костей, на сердечно-сосудистую систему.

Не так давно на отечественном рынке появилось первое спортивное питание полностью российского производства, разработанное в Научном парке МГУ. В основу «Протеина СПЕЦНАЗ» входит подсолнечный белок, который способствует набору мышечной массы, жиросжиганию, повышению выносливости и работоспособности.

Производство продукта находится в селе Майма – в 9 км от Горно-Алтайска. Прекрасные природно-географические условия, плодородные земли с древнейших времен привлекали к этим местам внимание кочевников, поселенцев, а сегодня – туристов и любителей натуральных природных продуктов.

Стоит отметить, что это первое в мире производства белка из подсолнечника для спортивного питания и единственное производство белка в России, в принципе. Особенностью подсолнечного протеина является его высокое качество, по составу незаменимых аминокислот он не уступает сывороточному белку, а усвоение организмом достигает 95%.

83%-й концентрат подсолнечного белка имеет полный и сбалансированный состав незаменимых аминокислот в виде порошка с природным зелёным оттенком. Он хорошо растворяется в воде или молоке и имеет приятный вкус шоколада и семечек. Продукт не содержит сою, глютен, лактозу, аспартам, ГМО…

Протеин необходим людям, ведущим активный и спортивный образ жизни, а также всем, кто нуждается в дополнительном источнике натурального белка. К тому же он отлично подходит для спортсменов-вегетарианцев, которые могут смело употреблять протеины растительного происхождения, достигая при этом результатов ничуть не хуже своих коллег.

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