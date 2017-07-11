Сельскому хозяйству добавят интеллекта
Сельскому хозяйству добавят интеллекта

На бескрайние поля России выйдет беспилотная сельхозтехника

Уральский федеральный университет (УрФУ) разрабатывает искусственный интеллект для развития сельского хозяйства России, Бразилии и Аргентины. В настоящее время силами этой международной команды создан беспилотный трактор, над которым совместно трудились ученые Уральского федерального и Уральского аграрного (УрГАУ) университетов, университетов стран BRICS, специалисты группы компаний Cognitive Technologies.

«Трактор – просто один из наглядных элементов нашей программы. Вообще-то мы планируем создавать искусственный интеллект не только для тракторов и сельскохозяйственных машин, но и использовать его для планирования предприятий, – рассказал один из главных разработчиков, доцент физико-технологического института УрФУ Александр Черепанов. – Элементы управления этого трактора дополняются компонентами, обеспечивающими регулирование процесса его движения. Система будет усложняться, и новые датчики позволят машине не просто ездить, а используя искусственный интеллект, обеспечивать трактору оптимальную работу».

По словам Александра Черепанова, наладить производство «умной» агротехники планируется в течение трех лет. Во внедрении принимает активное участие Уральский аграрный университет.

«Это технологии будущего. С помощью трактора-беспилотника можно будет контролировать оптимальное содержание питательных веществ в почве, экономно расходовать удобрения, а его движение строго по прямой позволит точно сеять и обрабатывать почву без просевов и пустот, что повысит урожаи и рентабельность сельскохозяйственного производства», - добавил декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

Работа проводится в рамках комплексной программы «Урал Когнитив Агро», рассчитанной до 2022 года. Уже сегодня о своей заинтересованности принять в ней участие объявил один из крупнейших производителей сельхозтехники и системных интеграторов Латинской Америки - бразильская компания Sagros. Старт программы только что состоялся в дни проведения в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2017», а Бразилия с Аргентиной уже проявили к ней интерес.

За время действия программы «Урал Когнитив Агро» стороны планируют подготовить более 200 квалифицированных специалистов по разным направлениям искусственного интеллекта и робототехники в приложении к задачам Smart Agriculture.

«Мы ведем тесное взаимодействие со смежными программами профильных министерств и ведомств — Минсельхозом, Минпромторгом, Минобрнауки — для быстрого внедрения на территории нашей страны инновационных роботизированных комплексов Smart Agriculture, цель которых повысить эффективность отечественного сельского хозяйства», — добавила президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

В УрФУ отмечают, что уже готовы предоставить промышленным партнерам порядка 340 студентов и специалистов для участия в совместных разработках. А Cognitive Technologies в свою очередь предоставит менторов и обеспечит участие стажеров в проектах по созданию беспилотных сельскохозяйственных агрегатов, а также в других направлениях «умного» сельского хозяйства.

Стороны рассчитывают, что в случае участия в программе «Урал Когнитив Агро» государства, к 2020 году в России уже может быть обработано в роботизированном режиме порядка 400 тыс. квадратных километров посевных площадей. Кроме того, экономический эффект от ее реализации составит не менее 20 - 30 млрд. рублей за счет внедрения роботизированных производственных комплексов.

Напомним, что УрФУ — ведущий российской университет, входящий в топ-500 лучших вузов мира по рейтингу QS World University Rankings, а также в топ-10 университетов страны по оценкам рейтингового агентства RAEX.

По данным J’son & Partners Consulting, российское сельское хозяйство отстает от Германии по производительности труда в три раза. Фактическая урожайность России также уступает Германии и США в 2,5 - 3 раза. По мнению аналитиков, использование технологий Smart Agriculture значительно сократит это отставание. Отчеты аналитиков Business Insider и MIT свидетельствуют, что использование роботизированных комплексов в сельском хозяйстве повышает эффективность основных аграрных процессов до 70 %.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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