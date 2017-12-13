Сделано русскими!

Не одно, а сразу три мобильных приложения, которые созданы россиянами, порадовали аудиторию и экспертов американской корпорации «Apple».

Одним из лучших инструментов для «изменения своей внешности онлайн» стала российская программа «Magic». Ее создали представители российской компании «Magic Unicorn», которой также принадлежат права на приложение «Makeapp», установленное пользователями «AppStore» миллион раз.

Людей заинтересовало первое в мире мобильное приложение, которое позволяет добавлять и удалять макияж при помощи нейронных сетей. Результаты получаются беспрецедентно реалистичными. Взгляните!

Фото: itunes.apple.com

Любой пользователь iPhone может сделать фото (свое, близкого человека, потенциального клиента принадлежащего ему салона красоты) и попробовать поработать с программой. Если процесс приносит удовольствие и пользу можно приобрести платную, но безлимитную версию приложения.

Стоит ли тратить время на макияж и перемакияж, «выбирая лицо на сегодня», если умные русские разработки позволяют сделать это онлайн? Вопрос риторический. Но людям нравится. Хайп, как говорится, налицо!

«Foodfox» — еще одно уникальное приложение, которое было создано для российских гурманов весной 2016 года Максимом Фирсовым и Сергеем Полиссаром.

Название приложения («Лисица») является в какой-то степени говорящим: с помощью данного софта можно, не вставая с дивана, заказать еду в лучших ресторанах столицы, где предлагают ту ценовую категорию, которая окажется наиболее приемлемой для пользователя.

Фото: itunes.apple.com

Вознесения на пьедестал и похвалы корифеев из «Apple» удостоено не нуждающееся в представлениях приложение «Яндекс. Афиша». Его авторами стали московские разработчики Алексей Гидирим и Денис Кутергин, благодаря которым мы имеем сегодня возможность приобретать билеты в кино, копить бонусные очки и тратить их на новые посещения кинозалов, выступления любимых артистов и просмотры театральных премьер.

Фото: itunes.apple.com

А что готовит нам грядущий 2018-й год? В плеяде самых интересных новинок от российских разработчиков окажется стартующая на днях онлайн-викторина «Интуит». Ее создатели заявляют об успешном завершении тестового периода. Его венчает старт Большой Игры!

«Интуит» — это уникальный тренажер «шестого чувства», с помощью которого любой человек (вне зависимости от пола, возраста и политических воззрений!) может «прокачать интуицию». Зачем это нужно? Для того чтобы предугадывать грядущие события в стране и личной жизни, всегда оставаясь на шаг впереди.

Поклонников нашей игры, созданной при участии лучших специалистов —программистов, психологов, аналитиков России! — ожидают новые игровые артефакты и бонусы, призы от компании «Мосигра», а также «Эксклюзив со звездой», на который может претендовать даже тот, кто регистрируется в игре прямо сейчас.

Большая игра «Интуит», в момент старта которой все очки превращаются в уровень, начинается в наиболее подходящий период — в момент, когда наше общее будущее наиболее неопределенно и туманно.

Пришло время вместе находить правильные ответы на самые сложные вопросы. Удачи в игре!

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