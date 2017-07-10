Самые нужные ВУЗы
фото: msu.ru

фото: msu.ru

МГУ возглавил список самых востребованных высших учебных заведений России

Специалисты Яндекса провели исследование, по которому определили топ-25 самых "разыскиваемых" пользователями агрегатора ВУЗов России. Первое место в этом рейтинге, как и ожидалось, осталось за МГУ.

На главный вуз нашей страны приходится почти 5% всех запросов в течение года: с июня 2016-го по июнь 2017-го. Также, в первой пятерке в порядке убывания популярности: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Примечательно, что в Национальном рейтинге университетов, который составляется по сложной многофакторной методике, первая пятерка выглядит несколько иначе, но с неизменным лидером -  МГУ.  Он в первой десятке самых популярных в 70 из 85 регионов.

Кстати, как оказалось, далеко не все абитуриенты интересуются исключительно столичными вузами. Почти во всех городах в регионах самыми популярными в поиске стали местные альма-матер. Исходя из полученных данных, пользователи искали вузы в своем или соседних регионах.  В России, кроме московских и питерских, популярны вузы Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.

Надо отметить, что МГУ им. Ломоносова  стал единственным российским университетом, вошедшим в сотню лучших учебных заведений мира. В 2017 он уже второй год подряд оказывается на 30-м месте. В этот раз МГУ обошел университет Эдинбурга,  университет Вашингтона  и Мюнхенский университет.  

Таких успехов на международной арене, по словам пресс-службы МГУ, университету помогает добиться повышенная эффективность работы по всем направлениям: и в плане научной деятельности, и в развитии инфраструктуры, и в академических вопросах преподавания. Отмечается, что причиной успеха МГУ стал ряд научно-исследовательских проектов. Например, подготовка и запуск в апреле прошлого года с космодрома Восточный научного спутника «Ломоносов», который занимается мониторингом радиационной обстановки и опасных объектов в околоземном космическом пространстве; реализация первого в мире банка-депозитария живых систем «Ноев ковчег», а также открытие совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. В создании международных проектов принимают участие ученые, аспиранты и студенты из разных стран: Южной Кореи, Испании, Канады, США, Польши, Германии, Италии, Испании и др.  

Активно ведется работа и в рамках программы «Зеленый свет» по созданию и поддержке новых лабораторий для молодых ученых, что также благотворно отражается на общем рейтинге главного ВУЗа страны. С января 2014 года по инициативе ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего функционирует проект «Наука в МГУ», посвященный популяризации научных работ, которые были выполнены учеными МГУ. В настоящее время в университете обучается более 33 тысяч студентов, из них 31 тысяча на очной форме обучения и около двух тысяч – на заочной. Из них - более 6,5 тысячи студентов из разных стран.

ВУЗы – залог быстрого и успешного развития любой страны.  И на сегодняшний день главной их проблемой  становится бюджетное обеспечение. Эксперты утверждают, что в год университету, стремящемуся попасть на первые места мировых рейтингов  необходимо более одного миллиарда долларов, - что пока не может позволить себе ни один из российских вузов, даже бюджет МГУ.  

Теги:
События: наука, общество
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