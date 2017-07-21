Российские ученые создали Непотопляемый металл
Российские ученые создали Непотопляемый металл

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новую технологию получения нетонущего алюминиевого сплава.

По словам заместителя заведующего лабораторией легких материалов и конструкций СПбПУ Олега Панченко уникальность разработки российских ученых в том, что теперь можно получать как однородный, так и неоднородный по пористости материал.

В отличие от похожих технологий, которые позволяют создавать пористый металл, ученые научились создавать пористость локально, то есть только в тех частях конструкции, где это требуется. Сам эффект пористости достигается при помощи переплавления алюминиевого материала и добавления в него вспенивающего газа.

Как утверждает Панченко, пористый металл имеет ряд преимуществ по сравнению со сплошным. Например, возможность увеличивать жесткость при использовании в конструкциях, увеличении теплоизолирующих и звукоизолирующих свойств. Кроме того, плотность материала можно снизить до уровня плотности воды и даже ниже, делая его плавучим.

Новый пористый материал оказался значительно удачнее в исполнении по сравнению с аналогами из Японии, где уже создали полностью пористые алюминиевые панели. В России, эту конструкторскую мысль японцев удалось превзойти.

Использование подобных материалов имеет множество потенциальных применений. С их помощью можно создавать тепло- и звукоизолирующие листы металла с порами внутри и сплошным слоем снаружи, использовать во многих областях машиностроения. Поскольку плотность материала можно сделать очень низкой, создатели предложили применять его в судостроении для создания очень легких судов, которые не будут мгновенно тонуть даже в случае пробоя корпуса.

Созданием новых пористых материалов, зачастую гораздо более необычных, занимаются многие ученые. Исследователи пытаются создать технологии, которые позволят в будущем объединять в одном материале области с совершенно разными свойствами.

К примеру, в Университете Нью-Йорка разработали совершенно новый композитный состав, содержащий магниевый сплав и карбид кремния. Материал отличается прочностью, чрезвычайно легким весом и термостойкостью. Разработка «материала будущего» представляет собой разновидность синтаксической пены и состоит из матрицы, выполненной из магниевого сплава, которая доводится до пенообразного состояния и полых сфер из армированного карбида кремния.

Предполагается, что «вспененный алюминий» российского производства имеет большое будущее на международном рынке. Данный непотопляемый металл по весу оказался даже легче воды, что позволяет говорить о его  большой  потенциальной востребованности.

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События: наука
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