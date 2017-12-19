Путеводная звезда отечественного бизнеса

В отеле «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения отраслевой премии «Путеводная звезда», присуждаемой Правительством Москвы лучшим представителям индустрии гостеприимства столичного региона.

В ожидании начала мероприятия, используя велкам-зону, как эффективную деловую площадку, участники мероприятия обсудили результаты уходящего года, поделились актуальными проблемами отрасли, познакомились с новыми потенциальными партнерами.

Главным действием вечера стало награждение победителей в 12 номинациях. Выбрать лучшие отели и в этом году предложили представителям туристических компаний и туроператоров.

Оценивать же сами туркомпании, ориентированные на въездной туризм, предложили столичным отельерам.

Победителя в номинации «Лучший консьерж города Москвы» определили подписчики страницы премии в социальной сети Фейсбук, а выбрать «Лучшее мероприятие под открытым небом» предложили самим москвичам с помощью проекта «Активный Гражданин».

Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев отметил, что выбрать лучших из лучших было не просто, ведь каждый объект, попавший в номинанты, уже победитель.

«Быть в ТОП-5 в городе, который развивается семимильными шагами и одновременно в чем-то немного консервативен, очень сложно и от этого еще более престижно», - добавил он.

В итоге, в категории «Лучшая гостиница в категории 5*» победителями премии в 2017 году стал Lotte Hotel. «Лучшей гостиницей в категории 4*» стал Double tree Marina by Hilton, в категории «3*» - Ibis Киевская, а среди категории «2*» первое место получила гостиница в Орехово.

Лучшей гостиницей в категории «конгресс-отель» стал Marriott Grand Hotel, а «Лучшим мероприятием под открытым небом по версии проекта «Активный Гражданин» был признан Фестиваль «Круг Света»

В номинации «Лучший консьерж» победил Виталий Антропов, Ritz Carlton. А специальный приз за вклад в развитие туризма получил Алексей Конюшков (Ростуризм).

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