Путеводная звезда отечественного бизнеса

12 декабря 2017 года праздник туризма собрал весь свет гостиничного и туристического бизнеса столицы, представителей государственных органов власти, корпоративных компаний и СМИ
В отеле «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения отраслевой премии «Путеводная звезда», присуждаемой Правительством Москвы лучшим представителям индустрии гостеприимства столичного региона.
В ожидании начала мероприятия, используя велкам-зону, как эффективную деловую площадку, участники мероприятия обсудили результаты уходящего года, поделились актуальными проблемами отрасли, познакомились с новыми потенциальными партнерами.
Главным действием вечера стало награждение победителей в 12 номинациях. Выбрать лучшие отели и в этом году предложили представителям туристических компаний и туроператоров.
Оценивать же сами туркомпании, ориентированные на въездной туризм, предложили столичным отельерам.
Победителя в номинации «Лучший консьерж города Москвы» определили подписчики страницы премии в социальной сети Фейсбук, а выбрать «Лучшее мероприятие под открытым небом» предложили самим москвичам с помощью проекта «Активный Гражданин».
Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев отметил, что выбрать лучших из лучших было не просто, ведь каждый объект, попавший в номинанты, уже победитель.
«Быть в ТОП-5 в городе, который развивается семимильными шагами и одновременно в чем-то немного консервативен, очень сложно и от этого еще более престижно», - добавил он.
В итоге, в категории «Лучшая гостиница в категории 5*» победителями премии в 2017 году стал Lotte Hotel. «Лучшей гостиницей в категории 4*» стал Double tree Marina by Hilton, в категории «3*» - Ibis Киевская, а среди категории «2*» первое место получила гостиница в Орехово.
Лучшей гостиницей в категории «конгресс-отель» стал Marriott Grand Hotel, а «Лучшим мероприятием под открытым небом по версии проекта «Активный Гражданин» был признан Фестиваль «Круг Света»
В номинации «Лучший консьерж» победил Виталий Антропов, Ritz Carlton. А специальный приз за вклад в развитие туризма получил Алексей Конюшков (Ростуризм).Далее в рубрике Татарстан ожидает на Новый год 130 000 туристовКазань вновь вошла в тройку самых популярных городов России - на этот раз для отдыха c детьми на Новый год Читайте в рубрике «Сделано Русскими» РодченкOFFИсточник: вопрос ликвидации информатора WADA будет решен спецслужбами в ближайшее время
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