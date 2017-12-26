Поскреби русского и не найдешь татарина

Корреспондент «Русской Планеты» побеседовал с Константином Перфильевым, генеральным директором компании «ДНК-Наследие» и Харисом Мустафиным, директором по научной работе этой компании. Профильным занятием «ДНК-Наследия» является определение исторического происхождения человека с помощью генетического исследования, которое проводится в Лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики, созданной на базе Геномного центра МФТИ. В то же время сотрудники компании занимаются чисто научной работой, исследуют ДНК древних и средневековых людей.

Русская Планета (РП): Расскажите, пожалуйста, о научной работе, которую проводят сотрудники лаборатории.

ДНК-Наследие: Историческая генетика, во-первых, исследует современный геном человека, что позволяет заглянуть в прошлое и определить, как в различные периоды истории люди расселялись по земле и мигрировали, во-вторых, занимается археологическими артефактами, выделением ДНК и исследованием генома древнего человека с целью получить информацию о происхождении людей, проживавших в тех или иных регионах.

Если брать среднюю полосу России, которая в первую очередь входит в зону наших научных интересов, то следует сказать, что специалисты считают, что средняя полоса России является экстремально сложной климатической зоной для сохранения ДНК в археологических артефактах. В условиях перепадов влажности, температуры происходит глубокая деградация ДНК, это приводит к тому, что выделить археологическую ДНК, а затем получить достоверные данные по геному человека очень трудно.

Мы фактически первые в стране разработали технологию выделения ДНК людей русского средневековья и в полной мере реализуем методы ее расшифровки. Получаем надежные воспроизводимые результаты. Главным элементом этой технологии является система защиты от контаминации, т.е. попадания в древний, исследуемый материал частичек, выделяемых современниками. За счет этого достигается однозначность и достоверность результатов исследовании.

РП: Что дают подобные исследования современнику?

ДНК-Наследие: Понимание того, какой была реальная история. Сейчас мы работаем с археологическими артефактами древнего Ярославля, который в начале XIII века был разрушен, а богатое население города перебито. Летописи не сохранили упоминания об этом событии. В результате археологических раскопок в Ярославле были обнаружены места массовых захоронений людей. У нас есть возможность установить родственные связи между ними, мы анализируем гаплогруппы, гаплотипы, что в свою очередь позволяет определить происхождение людей, останки которых были генотипированы.

Исследования еще только начались и для однозначности выводов результатов недостаточно, но пока мы видим, что среди горожан отсутствуют представители местного населения, угорских племен мери и чуди. В дальнейшем будем изучать загородные курганы раннехристианского периода, посмотрим каковыми будут результаты генотипирования там. Если мы определим, что местное население существенно отличается от того, которое проживало в городе, будет более понятен механизм зарождения городов, станет ясно, что по рекам приходили дружины, ставили крепость, после этого в форпост направлялись земледельцы, хлебопашцы, создавалось поселение, которое взаимодействовало с местным населением, с другими городами, возникали торговые магистрали. Это позволит нам прояснить некоторые детали появления городов, княжеств и в целом Древнерусского государства. Мы уже взаимодействуем с историками, которые нам очень признательны за представленные результаты.

РП: А может ли это помочь в определении того, как формировался даже не славянский, а русский этнос? Есть такое мнение, что русские – это не чистые славяне, а смесь с финно-уграми. Что говорят генетические исследования о «составе» славян и русских?

ДНК-Наследие: Кто такой славянин с точки зрения генофонда – это очень непростой вопрос. Например, славянская гаплогруппа R1a – очень распространена среди таджиков и тюрок, которые не являются славянами. Как к этому относиться? Дело в том, что понятие гаплогруппы определяет наличие у тех, кто в нее входит, в отдаленном прошлом общего предка. Национальности сформировались гораздо позднее и поэтому в любую национальную группу входят представители разных гаплогрупп. Когда говорят о «славянской» гаплогруппе, обычно выделяют ту гаплогруппу, которая превалирует среди представителей, относящих себя к славянскому этносу. Однако, важно подчеркнуть, что без генетического исследования конкретного человека однозначного вывода о связи его гаплогруппы и его национальности сделать нельзя, можно говорить только о статистических данных. Действительно, русские включают в себя представителей целого ряда гаплогрупп, среди них больше всего относятся к гаплогруппе R1a, которая очень часто встречается у славян, на втором месте по численности представители гаплогруппы N1a (по современной классификации), среди которых большинство народов финно-угорской языковой группы (но не только).

РП: Эти понятия еще не сформировались?

ДНК-Наследие: Сейчас идет процесс наработки статистической информации, при этом надо понимать, что понятие гаплогруппы используется прежде всего для популяционных исследований, выявляющих то, как группы людей, имеющих общего предка, расселяются при этом изменяясь в численности.

РП: Т.е. ДНК и кровь не являются основными критерием определения национальности?

ДНК-Наследие: Кровь является показателем истории той группы людей, у которых были общие предки. Истории миграций по планете, образа жизни, указывает на ландшафт проживания, на питание и систему хозяйствования.

РП: Даже на систему хозяйствования?

ДНК-Н: Конечно, например, в Крыму испокон веков рядом жили рыбаки и скотоводы, но анализ генофонда крымчан показывает большие различия между очень близкими соседями. Население, проживающее в прибрежной зоне, имеет другой гаплотип, нежели кочевники, которое проживают рядом в степи. У них есть гастрономические предпочтения, первые питались преимущественно морепродуктами, вторые – мясом. У них разный образ жизни. Смешение между ними происходило, но особенности все равно сохранялась.

РП: Т.е. со стопроцентной точностью сказать, какой человек национальности, нельзя?

ДНК-Наследие: Когда генетические исследования станут более масштабными, когда будет прогенетипировано большее число людей, и будут открыты новые субклады (подгруппы), тогда будет можно проводить детализацию, приближаться к характеристикам, и говорить, что какой-то субклад является характерным для такого-то народа. На данном этапе определение национальности производится приблизительно. У таджиков тоже гаплогруппа R1a, но субклад другой. Т.е. у русских и таджиков был общий древний предок, но потом произошло разделение.

Наука не стоит на месте, открываются новые субклады и происходит уточнение. Известно, что гаплогруппа R1a имеет азиатский субклад, индийский и европейский.

R1a – это макрогаплогруппа, охватывающая и индусов, и таджиков, и русских, но если «включить микроскоп», то увидим субклад M458, характерный для русской равнины, для славян. Чем больше современников будет прогенетиприровано, и открыты новые субклады, тем большая вероятность, что будет открыта подветочка, которая будет характеризовать, скажем, украинцев, белорусов или поляков. Постепенно мы придем к этой детализации.

РП: Но в какой-то степени современные исследования уже сейчас позволяют очертить границы наций?

ДНК-Наследие: Если говорить о русском народе, он является русским именно по национальному признаку. Его состав с точки зрения генофонда следующий – на 1-м месте представители гаплогруппы R1a, на 2-м N1a, на 3-м I, потом R1b. Это говорит о богатстве истории той земли, на которой проживает такое большое количество представителей, имеющих разных предков. Когда люди имеют разное происхождение, живут на одной территории, они взаимодействуют и обогащают друг друга.

Если по зоне проживания R1a – это степь и лесостепь, то N1a – это леса, тайга, и пограничная лесостепь. Произошло соединение народов, которые в течение длительного времени проживали рядом. Это произошло 3 тысячи лет назад. Позже на их основе образовали русский народ.

РП: Возвращаясь к вопросу происхождения русских. Бытует довольно распространенное заблуждение, что монголо-татарское иго довольно сильно повлияло на генофонд русской нации. А со времен историка Карамзина в ходу пословица «Поскреби русского и найдешь татарина», насколько это утверждение соответствует действительности?

ДНК-Наследие: Здесь можно выделить три аспекта, первый по генофонду. Были проведены исследования, искали присутствие монгольских генов у русских. В азиатской части России, от берегов Тихого океана до Урала, у русского населения присутствует 3% таких генов. От Урала до Волги – 0.5%. От Волги на Запад – отсутствует.

Теперь смотрим с другой стороны. У монголов следов славянской крови, которая могла появиться в результате пленения русских, также не обнаружено. Не наблюдается ни в каком виде. Это говорит о том, что господин Карамзин, будучи прекрасным литератором, написал историю, которая мало соотносится и с письменными источниками, которые были до него и с результатами естественно научных исследований наших дней.

Продолжение интервью читайте в ближайшее время.

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