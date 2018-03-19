Первый день «Интурмаркет» был объявлен Днем Алтайского края

С 10 по 12 марта в Москве состоялась Международная туристическая выставка «Интурмаркет», в которой приняли участие 74 региона нашей страны, в том числе и Алтайский край.

Алтайский край представляли 65 организаций - муниципальные образования (города Барнаул, Бийск, Белокуриха, Алтайский район), около 20 туристских компаний и средств размещения, санаторно-курортные учреждения и медицинские центры, а также народные мастера, ремесленники и товаропроизводители.

Первый день выставки был объявлен Днем Алтайского края. В торжественной церемонии его открытия приняли участие Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, ответственный секретарь Туристской ассоциации регионов России Геннадий Савинов, представители посольств Болгарии, Азербайджанской Республики и Республики Беларусь.

Итогом дня стало торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу и Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму.

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин провел брифинг, на котором рассказал о состоянии отрасли и основных тенденциях развития туризма в Алтайском крае, в том числе информацию о модернизации объектов туризма, строительстве новых объектов и объеме привлеченных инвестиций.

Также, участникам выставки было презентовано новое издание «Туристская энциклопедия регионов России. Алтайский край». Специализированное научно-справочное издание содержит систематизированный обширный материал о туристско-рекреационном потенциале региона, - а это более 700 статей, расположенных в алфавитном порядке. Здесь даны фактические сведения о природных, культурно-исторических и социально-экономических туристских ресурсах, основных туристских достопримечательностях, различных видах туризма, брендовых маршрутах и санаторно-курортных организациях Алтайского края.

В течение трех дней на стенде Алтайского края посетители выставки могли получить консультации туроператоров, принять участие в мастер-классах, попробовать продукцию алтайских производителей, приобрести оригинальные изделия алтайских ремесленников, а также получить консультации врачей санаториев, медицинских центров и клиник Алтайского края и пройти комплекс оздоровительных процедур.

Гости также знакомились с важными историческими вехами развития региона и известными земляками.

Отдельным блоком на стенде были представлены проекты, включенные в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», и инвестиционные кластеры.

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