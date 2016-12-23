Изобретатель «электрического дальнозрения»

Борис Львович Розинг был потомственным ученым: еще его предки-иностранцы, приглашенные во времена Петра I в Россию, были химиками и механиками. Учась на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, Розинг вступил в кружок «младших физиков», в число которых входил и будущий изобретатель радио — Александр Попов. Члены кружка отличались разносторонними интересами, среди которых центральное место все-таки занимало самое модное и довольно плохое изученное в то время явление — электричество. Оставленный при кафедре для продолжения научной работы, Розинг выбрал темой своей работы исследование явлений, происходящих в веществе при перемагничивании. Стремясь оставаться в курсе последних достижений науки и техники, Розинг читал журналы на нескольких языках и сам публиковался и в России, и за рубежом. В журнале «Электричество» он на протяжении многих лет публиковал переводы зарубежных научных статей и рецензии на иностранные книги по физике.

Проблемой передачи изображений на расстояние Розинг заинтересовался в 1897 году, когда в Константиновском артиллерийском училище он познакомился с профессором электротехники Константином Дмитриевичем Перским. Как сам физик признавался впоследствии, проблема «электрической телескопии», или, как звучал другой термин того времени, «электрического дальнозрения», привлекла его своей сложностью и новизной, а также перспективами, которые могло бы открыть ее решение. Телевидение тогда было мечтой многих, но большинство исследователей надеялись решить задачу с помощью механических устройств для развертки изображения. Розинг быстро убедился в тупиковости этого пути: «Попытки построения электрических телескопов на основах простой механики материальных тел, которая дает в обычных условиях столь простые и, казалось бы, вполне осуществимые решения, должны неизбежно кончаться неудачами». По его мнению, телевизионную систему требовалось строить на «замене инертных (то есть обладающих массой) материальных механизмов безынертными устройствами».

В 1902 году Розинг проверил свою идею на практике: передающее устройство, состоявшее из электролитической ванны с четырьмя электродами, передавало сигналы на вакуумную трубку Брауна. Катушки отклоняли металлический стержень, перемещавшийся по слою электролита в ванне. Движение электронного пучка по экрану трубки повторяло движения металлического стержня. «Катодный пучок есть именно то идеальное безынертное перо, которому самой природой уготовано место в приемнике изображения», — писал физик. Эта система не была способна передавать градации освещенности — она могла лишь рисовать яркие линии. Чтобы исправить этот недочет, Розинг дополнил трубку диафрагмой и пластинами, модулирующими интенсивность электронного пучка трубки.

Так устройство на основе газонаполненной трубки Брауна стало прототипом современного кинескопа. Для проецирования световых лучей отдельных участков передаваемого изображения на фотоприемник физик сконструировал систему из двух многогранных зеркальных барабанов, вращающихся с разными скоростями. Новая заминка возникла с поиском способа быстро преобразовывать передаваемое изображение в электрические сигналы. Безуспешно опробовав метод селенового фотосопротивления, Розинг стал исследовать фотоэлектрические свойства других веществ. В результате он остановился на щелочном фотоэлементе с внешним фотоэффектом. Так шаг за шагом создавалась первая система электрической передачи изображений.

7 августа 1907 года Борис Розинг подал заявку на изобретение «Способ электрической передачи изображений» в патентные ведомства сразу трех стран — России, Англии и Германии. Полученные патенты открыли путь к дальнейшей работе по усовершенствованию кинескопа — она увенчалась возникновением важнейшего медиа ХХ века — телевидения, без которого были бы немыслимы современные политика, культура, спорт.

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