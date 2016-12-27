Исследователи из МГУ разработали программу "деликатной" геологоразведки

ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» в партнёрстве с рабочей группой РОО «Совет по морским млекопитающим» при поддержке ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук» уже на протяжении двух лет организует трехдневный тренинг по подготовке специалистов по минимизации антропогенного воздействия на морских млекопитающих (ММО) при разведке и освоении морских нефтяных и газовых месторождений российской Арктики и ведения прочих видов хозяйственной деятельности на шельфе. Данная образовательная программа была разработана как ответ на повышенный спрос специалистов по сохранению биологического разнообразия в Арктике.

Тренинг по подготовке специалистов по минимизации — это целенаправленное совершенствование профессиональных компетенций специалистов, в части, касающейся экологии и сохранения биоразнообразия при осуществлении любых прибрежных и морских операций. Тренинг предназначен для специалистов в области зоологии, морской биологии, экологии и охране окружающей среды, а также для представителей смежных дисциплин в области морских исследований.

Тренинг разработан специалистами различных направлений науки. В рамках тренинга лекторы знакомят слушателей с методологической и нормативно-правовой информацией при осуществлении практической деятельности наблюдателей за морскими млекопитающими (ММО). Слушателей знакомят с особенностями полевой и камеральной работы ММО в активно развивающемся научно-исследовательском и геологоразведочном секторе на шельфе Арктики.

Помимо теоретической части, слушателям предлагается пройти практические занятия и освоить навыки работы с полевым оборудованием. За два года работы в тренингах приняло участие 72 слушателя, все они были аттестованы и получили соответствующие сертификаты.

Кроме того ЦМИ МГУ, в рамках цикла семинаров для аспирантов, магистрантов и студентов в рамках цикла «Морские семинары» читаются лекции по Современным мероприятиям по минимизации негативного антропогенного воздействия на морских млекопитающих, о проблемы организации этих мероприятий в России и пути их решения.

За 2015 и 2016 гг. Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова организовал работу специалистов ММО на 9 рейсах. В работах приняло участие 36 специалистов ММО, многие из которых прошли специализированные тренинги Центра.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Инновации»