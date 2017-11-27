В Ижевске представили Карту событийного туризма
В Ижевске представили Карту событийного туризма

Спорт, инвестиции и классическая музыка: в Удмуртии прошла презентация Карты событийного туризма на 2018 год

Главной задачей презентации было познакомить гостей Удмуртии с ее возможностями: как событийными, так и инвестиционными. Не зря в Календарь пошли более 100 мероприятий – спортивных и развлекательных, в сфере бизнеса и промышленности. Перед началом презентации гости могли отправиться в 3D тур по Удмуртии с помощью очков виртуальной реальности.

Ежегодно, такие фестивали как «Улетай» или «На родине П.И. Чайковского», национальный праздник удмуртов «Гербер» и фестиваль «Быг-Быг», которые проводятся в Удмуртии ежегодно, -  собирают тысячи туристов.  Причем, приезжают гости не только из близлежащей Перми или Казани, но и из Москвы, Санкт – Петербурга, из городов других стран. 

Большое внимание в следующем году будет уделено спортивным и гастрономическим мероприятиям.  

Так, одним из самых популярных и посещаемых фестивалей является «Всемирный день пельменя». В следующем году он запланирован на 10 февраля. Надо отметить, что в 2017 –м на мероприятии был поставлен своеобразный всероссийский рекорд: свыше  32 тысяч человек попробовали 45 видов самых разных пельменей и съели больше 74 тысяч  «хлебных ушек», как называют их в Удмуртии. 

Среди спортивных событий лидирует  Международный лыжный марафон им. Галины Кулаковой, который традиционно проходит 24 декабря. Это один из самых крупных в календаре мероприятий, принять участие в котором  могут не только профессионалы, но и любители лыжного спорта.

Еще оно крупное спортивное событие -  соревнования по биатлону «Ижевская винтовка», которые в 2018-м году состоятся с 17 по 23 декабря на РССК им. А.М. Демидова. 

И.о. первого вице-премьера Удмуртии Александр Свинин рассказал, что в марте 2018 года в республике впервые пройдут зимние Олимпийские Игры специально для любителей.   Планируется, что они соберут более 4 тысяч участников и 8 тысяч зрителей.

В следующем году в Удмуртии пройдет немало мероприятий и для бизнес-сообщества.  О них рассказал постпред главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич, который подвел итоги форума «Сделано в Удмуртии» и объявил о новом портале правительства, который  позволит жителям и гостям региона не только оперативно узнавать о мероприятиях, но и станет отличной базой для туроператоров и инвесторов.

«Это абсолютно уникальная система взаимодействия региона с организаторами мероприятий и туроператорами», - отметил он.

«Главное в этом портале - это система «одного окна» для туроператоров, организаторов концертов, фестивалей, выставок и любых других мероприятий. Надо понимать, что потенциальные инвесторы оценивают, в том числе, туристические потоки. А чем больше туристов – тем больше лиц, заинтересованных вкладываться в Удмуртию»  

В рамках нового, запланированного на 13-14 марта мероприятия «Стартап-тур», в Ижевске соберутся  сотни потенциальных инвесторов. А 20 ноября будет запущена образовательная программа от ВТБ 24 «Я - предприниматель», в которой Удмуртия стала пилотным регионом страны.

Глава Удмуртии Александр Бречалов добавил, что при всей компактности территории, наличии уникального контента и нереализованного туристического потенциала, у Удмуртии есть все шансы кратно увеличить туристический поток:

«Мы взялись за составление Календаря событий с одной целью - рассказать и внешним и внутренним партнерам о культурно - событийном потенциале региона, именно для этого он был разработан» 

А посмотреть в  республике есть на что. Так, ценители «промышленного» туризма  могут посетить Ижевский автомобильный завод LADA – Ижевск или музейно - выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова.

Для любителей «этнического» туризма разработан свой проект. Так, всего в 30 минутах пути от Ижевска находится музей – заповедник «Лудорвай», что в переводе с удмуртского означает «Ветка священной рощи».

Здесь можно увидеть старинную удмуртскую усадьбу с действующей ветряной мельницей, амбарами, баней «по - черному» и самым настоящим языческим святилищем. В Удмуртии помнят о своих  корнях и бережно хранят свою самобытность.

Теги:
Места: Россия
События: общество
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