Гранитная мастерская

Памятник на могилу усопшего – это не простое украшение, которое делает захоронение более эстетичным. Более всего это – желание близких, родственников и друзей сохранить память об ушедшем. Поэтому производятся надгробья только с учетом индивидуальных требований заказчика, даже если базой для памятника служит типовой проект, предложенный в каталоге гранитной мастерской.

Сегодня ведущая гранитная мастерская в Москве NISP, другие известные мастерские стараются в производстве использовать как качественные натуральные камни, так и искусственные материалы. Поскольку граниты, различные виды мрамора стоят довольно дорого, бюджетные варианты типа литьевого мрамора и гранитополимеров пользуются большим спросом среди большого числа потребителей. Надо отметить, что качество дешевого сырья отвечает самым высоким требованиям, как надежности, так и срока жизни, эстетичности.

Часто в услуги гранитных мастерских входит не только лишь продажа памятников, но и благоустройство мест захоронений, их оформление. Мастерские берутся за изготовление с последующей установкой цоколей, оград из металлов и камней, а также делают лавочки, столы.

Конечно, как бы гранитная мастерская себя не нахваливала, заказчику интересно узнать больше о реальных работах фирм. Поэтому большое значение уделяется публикациям с готовыми проектами, на которые уже есть положительные отзывы. Только после того, как человек уверится в надежности мастерской, он начнет рассматривать версии надгробий, которые предлагаются через каталог. Можно использовать готовые варианты. Также сотрудники мастерских работают с дизайнерскими проектами самого заказчика, других дизайнеров и разрабатывают индивидуальные решения.

Можно ли купить надгробье на могилу недорого?

Если бюджет слишком узок, то можно купить памятник на могилу недорого с учетом сезонности. В зимний и осенний период цены существенно снижаются. Сэкономить можно на резке на граните, сделать ее можно с использованием металла, керамики или же стекла. Можно для удешевления отказаться от фаски по краям.

Многие мастерские предлагают выполнить памятник в сезон низких цен, а установить, что бесплатно, уже в период с середины мая до середины октября, когда это лучше всего делать. Кроме того, стоит помнить, что проекты шаблонного типа всегда стоят дешевле.

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