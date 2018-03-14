Faberlic. Особенности национальной красоты

Однажды основатель компании «Faberlic» Алексей Нечаев признался, что создал свою компанию, находясь под впечатлением легендарных гангстерских фильмов «Однажды в Америке» и «Крестный отец». Давайте вспомним!

Как это было?

Истоки успеха знаменитой торговой марки стоит поискать в середине теперь уже далеких 1980-х. В ту перестроечную пору студенты юридического факультета МГУ Алексей Нечаев и его друг Александр Даванков, заинтересовавшись идеями коммунарского движения, апробировали методику коллективного творческого воспитания, создавая… школьные пионерские отряды, чем-то напоминавшие скаутские.

Занимаясь парусным спортом и фехтованием, обучая советских детей азам психологии, совершая с ними «экскурсы» в хитросплетения российской истории, друзья поняли, что продуктивное общение с людьми может быть краеугольным камнем чего-то более прибыльного, чем просто педагогика…

Но о том, что такое сетевой бизнес, в чем суть алгоритмов его психологического воздействия, и на какие высоты может вознести волна грамотно выстроенной политики прямых продаж, в те годы еще не догадывались даже «проклюнувшиеся» на экранах советского ТВ «провидцы» — Кашпировский и Чумак.

Фото: Lenta.ru

В 1988 году Нечаев и Даванков окончили МГУ. Куда пойти? Куда податься? Эти риторические вопросы и сегодня ставит перед собой каждый молодой человек, получивший диплом о высшем образовании. Но перед будущими юристами, чей профессиональный старт должен был состояться в конце 80-х, начале 90-х, дилемма стояла особенно жестко!

В прокуратуру или в «Бригаду»?

Эра советского времени с его законами и догмами уходила в небытие. Страна брала качественно новый курс. Полтораста миллионов советских граждан в одночасье дружно заглянули в пропасть. Кто-то увидел крах. А кто-то — бездну возможностей!

Фото: архив

Отчаянно искавшие свой путь в жизни юристы прикинули перспективы работы в роли адвокатов, следователей и судей. Стоило ли сомневаться в том, что в ближайшие лет 15 (если не 30) первые, вторые и третьи будут «живым товаром», резво отдающимся в руки «потенциальных приобретателей»?

Фото: trinixy.ru

Начинали господствовать совершенно другие законы, радикально отличавшиеся от тех, которые были впитаны на студенческой скамье в МГУ. Советское общество было высмеяно, попрано. И тот, кто смог предугадать непростую специфику новых правил дикого капитализма, кто сумел правильно сориентироваться в дебрях уже рыночной, но все еще отсталой экономики, получал карт-бланш на долгие годы. Других ожидала полоса испытаний.

Фото: trinixy.ru

Нечаев и Даванков обратили свои взгляды в сторону фондового рынка.

Что представлял собой фондовый рынок в России в начале 90-х?

Фото: trinixy.ru

До 25 декабря 1990 года движения финансовых потоков в СССР осуществлялись директивно — решениями ЦК КПСС и финансово-экономических органов советского государства.

Впрочем, были и сделки в «лабиринтах» черного рынка. В СССР появлялись даже подпольные советские миллионеры.

Кадр из к/ф «Золотой теленок»

Многие из них бесславно завершили свою предпринимательскую деятельность в расстрельных коридорах Бутырки.

Но в последнее Рождество советской эпохи, 25 декабря 1990 года, было принято «особое решение». Оно считается одним из важнейших в сфере либерализации советской экономики. Утвердили положение об учреждении акционерных обществ!

С некоторой задержкой, на заре 1992 года, появились фондовые магазины, начала работать ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа), учрежденная ЦБ РФ, правительством теперь уже не советской, но российской столицы, а также рядом частных кредитно-финансовых организаций. Чуть позже ММВБ выиграла тендер на право создания полноценной биржевой инфраструктуры для ценных бумаг. Сперва государственных, а по прошествии 5 лет – частных.

В стихии фондового рынка вполне успешно начинали свой деловой старт и развивались в ту «романтическую» эпоху вчерашние студенты-юристы, ковавшие капитал для успешного старта в большом бизнесе. Необходимая сумма – порядка $10 млн долларов! – была заработана к 1997 году.

«Красота спасет мир»

К 1997 году, пережив долгие 6 лет лихолетья дикого капитализма, многие деловые люди лихорадочно искали новые пути. Кто-то спасения нажитого за первую капиталистическую пятилетку капитала. А кто-то — дальнейшего развития. Страна, возглавляемая бесконечно уставшим за годы правления президентом, погрязла в войнах и междоусобицах.

Фото: trinixy.ru

Шахтеры стучали касками по планете, требуя выплат задерживавшихся по полгода зарплат. Разрыв между теми, кто успел найти в этом новом мире свою нишу, сколотить капитал и остаться в рамках правового поля, и теми, кто этого сделать не успел, рос в геометрической прогрессии.

Фото: trinixy.ru

Не слишком простые условия для выбора заветного сегмента бизнеса, в котором предстоит расти и развиваться! Не правда ли?

Алексей Нечаев предпочел не увести деньги в оффшор, а вложить их в российскую экономику, несмотря на то, что характер ее развития напоминал перипетии захватывающего фильма-катастрофы.

Многим ситуация казалась куда более опасной, чем на излете 90-х, когда страна хоть и болталась «на одном гвозде командно-административного управления», но – по меньшей мере! – еще не успела погрязнуть в кошмарах гражданской войны.

«Самое время свалить!»

Кадр из фильма «Золотой теленок»

Словно мантру повторяли те, кто успел «заработать» и не успел «прилечь» на одной из аллей Ваганьковского кладбища, чуть было не превратившимся в 90-е годы в бандитский скотомогильник.

Но Алексей Нечаев и люди формировавшейся вокруг него команды остались в России. Впоследствии, выступая перед аудиторией университета «Синергия», Алексей Геннадьевич признавался, что, консолидируя вокруг себя единомышленников, был впечатлен образами подлинной дружбы из шедевров мирового кинематографа – фильмов «Крестный отец» и «Однажды в Америке».

Фото: Алексей Нечаев

Удивительно ли? Вовсе нет. На дворе была та еще эпоха! Впоследствии все кому не лень назовут ее «лихими 90-ми». Заработанные Алексеем Нечаевым на фондовой бирже деньги стали платформой для открытия одной из самых успешных отечественных компаний.

Перелистывал ли в момент принятия важных решений 31-летний Алексей Геннадьевич томик Достоевского? История умалчивает об этом. Но, судя по всему, даже мысль о том, что в эти чудовищные времена красота может вдруг спасти мир, а создание бренда помогающей ее сохранить косметики, может быть не просто успешным, а триумфальным, большинству могла показаться крамольной или даже абсурдной.

Народ ждал стабильности, но это отнюдь не значило, что красоты он не ждал

Взирающие на неувядающие прелести зарубежных звезд, воодушевленные примером «бессмертной» Аллы Пугачевой, русские женщины (кто победнее) «юзал» «бабушкину» пудру, качество которой не менялось со времен Клары Цеткин. Те же, кто был побогаче, с ноги открывал двери в лучшие бутики высококлассной французской и швейцарской косметики, где в нижайшем полупоклоне склонялись услужливые консультанты.

Фото: lubopytnosti.ru

«Качественное – значит заграничное!»

Этот постулат энцефалитным клещом сидел в сознании населения. Развенчать его было не так-то просто. Но желание доказать, что русский бизнес и русский человек могут быть успешными не только в сказках, оказалось сильнее.

«Как вы яхту назовете…»

Компания Алексея Нечаева первоначально именовалась «Русская линия» и специализировалась исключительно на средствах по уходу за кожей. 1997 год! Слово «Русский» еще ни у кого не вызывало приступов идиосинкразии.

Волна национального самосознания! Русский человек был хозяином не только своего качественного продукта, но и государства, а между словом «Россия» и «Русь» так хотелось и даже мечталось поставить знак равенства. Вспомните канувший в Лету «Русский дом Селенга» или вполне себе успешный и поныне банк «Русский стандарт».

Этот список можно продолжать до бесконечности. И в те годы, казалось, мы так отчаянно боролись за то, чтобы слова «русский» и «качественный» стали синонимами.

У Алексея Нечаева это получилось. Когда все вокруг повально брезговали «советским», он обратил внимание на замечательное, но никем не востребованное открытие советских ученых. Речь об эмульсии перфторуглеродов. Состав помогал транспортировать кислород в глубокие слои кожи, что замедляло старение. Так возник слоган «кислородная косметика № 1».

Фото: faberlic.com

Инновационный продукт по уходу за кожей, как сказали бы сегодня, «зашел» прекрасной половине российского общества настолько, что вопрос о производстве товаров из смежных сегментов отечественного рынка красоты (средствах для макияжа, парфюмерии) был решенным!

В чем же был секрет успеха «Русской линии»?

Много лет спустя, пытаясь объяснить успех «Faberlic», Алексей Нечаев, в роли одного из патриархов не только российского, но и международного косметического рынка, будет признаваться аудитории своего мастер-класса:

Алексей Нечаев: «Если ты начинаешь делать для других что-то, как для себя — с душой! — то люди готовы это оплачивать!

Вопрос из зала: «Почему?»

Алексей Нечаев: «…Быть может, потому что в мире сделано с душой не так уж много».

Было бы неправдой сказать, что «Русская линия» выдавала продукт, построенный исключительно на российском сырье, по отечественным лекалам и разработкам.

В стремлении обеспечить представительниц лучшей части российского общества самым лучшим приобреталось по-настоящему качественное сырье и приглашались лучшие специалисты мира. Вспомним хотя бы Кьяру Фантинг, арт-директора Nina Ricci. Она оказала «Русской Линии» всестороннее консультативное содействие в процессе разработки палитры уникальных средств для макияжа.

Удивительно ли, что с тем подходом, который взяла на вооружение молодая команда Алексея Нечаева, одного лишь отечественного рынка вскоре стало мало? Вопрос о перемене названия стал перед создателями и работниками «Русской линии» очень быстро – уже в 2001 году. И стал по-настоящему остро!

«Русская линия» уходит в историю

Зная о «любви» наших «зарубежных друзей» к России предугадать «успех» выхода на международную арену с названием «Russian Line» было не так-то сложно.

Что же предпринять для того, чтобы не предать заложенную идею о непрерывно растущем качестве подлинно русского продукта, но – одновременно! – получить звонкое и по-настоящему международное название для успешного выхода на мировой рынок?

По следам «Фаберже»

Фото: соцсети

Почти два столетия наша страна гордится произведениями ювелирного искусства «Фаберже». Здраво рассудив, что слово «Фабер» означает в переводе на русский язык с латыни «Творец» и полагая, что емкое слово «лик» куда более значимо для русского человека, чем заимствованные извне «стиль», «имидж» либо родное, но чересчур длинное «образ», создатели компании явили миру новый бренд «Фаберлик».

Являлось ли название «Faberlic» — уловкой? Помогла ли она создателям сыграть на руку той части населения, которая на подсознательном уровне продолжала жить принципом «Импорт – превыше всего!», изобретенным в незапамятные времена «апостолами» советской «фарцы»? В какой-то степени – да. Но это ли главное? Вовсе нет.

Так ли уж важно, под каким названием мир познает качество по-настоящему хорошей отечественной продукции? И так ли уж важно, в каком из доменов (.ru или .com) находится ее официальный сайт.

Ведь именно русская компания «Faberlic» не только вошла в первую сотню всемирных парфюмерно-косметических корпораций (по версии «Beauty Report International» — чего удостаивается не каждый зарубежный бренд!), но и уверенно набирает обороты вот уже двадцать лет.

При этом ее создатели в своей нескончаемой борьбе за красоту в России и во всем мире привлекают ресурсы и наработки не только японской лаборатории Nikko-Chemical, но и кафедры Клеточной биологии и гистологии МГУ.

«Faberlic» сегодня – это не просто русский бренд, а часть философии успеха национального рынка, вобравшая в себя косметику и парфюмерию, одежду и аксессуары для женщин, мужчин и детей, товары для дома, бизнеса и…

То многое, что еще будет сделано с душой.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Умная Россия»