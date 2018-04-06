Британия наша!

Пока российские дипломатические посланники выдворяются из разных стран мира, руководство которых пытается методично торпедировать нашу страну санкциями и обвинениями в попытках ликвидации британских шпионов-перебежчиков на берегах Туманного Альбиона, многие отечественные потребители голосуют «рублем» в пользу товаров зарубежного происхождения. Ответные «санкции», с помощью которых бойкотируется продукция западного производителя, у кого-то пробуждают патриотические чувства к отечественному продукту, а у других – интерес к зарубежному.

«Импортное – лучше!»

Эта уверенность живет в нас с советских времен. Когда обладатель джинсов Levis’s или японского магнитофона Panasonic являлся небожителем в глазах знакомых и друзей. За 26 лет существования новой России, мало что изменилось. Мы по-прежнему «влюблены» в импортного производителя. И предпочитаем закрывать глаза на то, что большинство товаров легендарных мировых брендов сегодня имеет маркировку Made in China.

Зная об этой любви, многие флагманы отечественного производства решились на отчаянный шаг. Много лет назад полюбившаяся россиянкам «Русская линия», в преддверии выхода на международный рынок, произвела ребрендинг.

Так возникла легендарная натуральная косметика Faberlic. За ней последовали многие создатели отечественной продукции, разработавшие западные лейблы, с которыми торговля отечественным товаром, порой не уступавшим по качеству зарубежному, шла «бойче и веселей».

Импортное продается лучше!

Эта аксиома работала и во времена холодной войны, и во времена «братаний» на камеру с лидерами заокеанской сверхдержавы.

Де-факто и де-юре, у создателей отечественного продукта есть лишь два пути предлагать патриотично настроенному отечественному производителю импортные товары.

Путь № 1. Получить лицензию и торговать «тамошними» сигаретами, произведенными на «здешней» фабрике. К примеру, вкус настоящих американских сигарет «Marlboro» знали, разве что, папы и мамы нынешних курильщиков, которым контрафактная продукция поступала в советские времена из-за рубежа с последующей реализацией из-под полы.

Пачка «Marlboro» в те годы была одним из показателей успешности и респектабельности человека, а не символом его растянутого во времени суицида. С 1994 года самые популярные сигареты мира производятся на базе российского (а в прошлом — советского!) завода «Волна».

Но лицензия на производство «швейцарского» шоколада, «бельгийского» пива и «американских» сигарет обходится недешево. Кроме того, получатель «франшизы» обречен на вечную уплату «роялти» владельцу раскрученной в мировом масштабе торговой марки.

Легко ли заключить договор с зарубежным производителем? Достаточно непросто. Поэтому есть и запасной путь.

Путь № 2.

В Британии и США, Франции и Голландии, Италии, Испании, успешно существуют компании, имеющие «местную прописку» и вполне благозвучное англоязычное название продукта. Но владельцами и устроителями этих компаний являются отечественные предприниматели, которые смогли реализовать запрос населения на «импортное».

В августе 2018 года будет праздновать свое 15-летие один из самых популярных производителей чая — Greenfield. «Русская Планета» провела опрос и установила, что как импортную марку «Зеленое поле» воспринимают 92% наших респондентов.

Любители хорошего чая, однако, не в курсе, что Greenfield — это «наша Британия». Несмотря на то, что компания Greenfield Tea Ltd. зарегистрирована на островах Туманного Альбиона 15 лет назад, ее основателями являются санкт-петербургские предприниматели, основавшие группу компаний «Орими Трейд».

Примечательно! На российском рынке Greenfield, обретший британскую прописку в августе 2003 года, появился спустя пару недель после регистрации товарного знака по лондонскому адресу с сайтом, расположенным в доме .uk.

Маркетинговый ход помог компании, существовавшей на рынке с 1994 года и предлагавшей чайно-кофейный ассортимент среднего ценового сегмента, «выйти за горизонты» и прорваться в эшелон «премиум». Новые сорта Greenfield радуют сегодня ценителей хорошего чая разнообразной вкусовой палитрой. Гурманы ценят Earl Gray Fantasy, Classic Breakfast, Flying Dragon.

Заглянув в любой из магазинов, можно увидеть не только русские, но и русскоязычные бренды «Орими Трейд». Однако «Принцесса Ява» и «Принцесса Нури», «Принцесса Канди» и «Принцесса Гита» стоят значительно дешевле, чем «Его Величество Greenfield».

Очевидное различие в стоимости имеет кофе «Жокей», наименование которого написано кириллицей, и кофе с французским «прононсом» Jardin.

«А что же качество?» - спросит потенциальный потребитель. Представителям группы компании «Орими Трейд» в разное время задавались вопросы о «британской составляющей» в чае, который имеет, как минимум, русские корни. Но ответы были уклончивы. И сводились они к тому, что британские партнеры «держат руку на пульсе» и контролируют надлежащее качество чая.

Но тождественны ли два этих понятия – «британский контроль над продуктом» и его «британское происхождение». Видимо не совсем, поскольку на сайте www.britishtea.com, где представлены всевозможные сорта английского чая упоминания про Greenfield нет. А вот куда менее англоязычное название Ahmad там как раз фигурирует.

Не значит ли это, что добрые британские традиции успели стать прерогативой русского производителя, уступив место брендам, название которых имеет отчетливую восточную этимологию? Об этом говорить пока еще рано.

Происки врага? Кто знает.

Так английский ли чай Greenfield? Разумеется, нет. Всё это – наше, русское, принимающее всё еще модные английские, французские или итальянские формы.

Стоит ли огорчаться? Навряд ли. Ведь, исследовав судьбы, Greenfield и Jardin, Chester и Carlo Pazolini — русских торговых брендов, тщательно «законспирированных» под зарубежные марки, мы констатируем их востребованность.

За чашкой Greenfield коротают вечера в США и Канаде, Израиле и Германии — тех странах, где существуют крупнейшие русские диаспоры, несущие в этот мир русские традиции, культуру, а также товары.

Качество нашего продукта зачастую ничуть не уступает, а порой и превосходит проверенную добротность товаров немецкого, французского, испанского производителя, давно и благополучно разместившего производственные мощности где-нибудь в Китае.

Именно так планета становится по-настоящему русской!

Как зарегистрировать торговую марку в Великобритании?

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