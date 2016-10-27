VGTimes.Ru – скоростной портал о новостях мира компьютерных игр

VGTimes.Ru был создан в 2011 году командой энтузиастов, для которых видеоигры значат нечто большее, чем просто развлечение для детей. Портал постоянно развивается, обрастая новым пользовательским функционалом, интересным и качественным контентом, интерактивными и социальными возможностями. В итоге этой работы, за пять лет удалось собрать аудиторию в 15-20 тысяч ежедневно заходящих на сайт пользователей, причем больше половины из них – это взрослые люди.

Новости игр на VGTimes.Ru

Основной идеей сайта является оперативная публикация новостей игр, что возможно благодаря сотрудничеству с ведущими издателями и студиями-разработчиками. Всю неделю сотрудники портала освещают жизнь видеоигр всевозможных жанров и платформ, инди-проектов и блокбастеров, многопользовательских и однопользовательских проектов.

Помимо этого проводятся онлайн- и новостные трансляции на русском языке крупных игровых выставок – E3, Gamescom, PAX, «ИгроМир», освещаются мероприятия таких ключевых компаний отрасли как Sony, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two, Bethesda, Square Enix и других.

База игр VGTimes.Ru

Гордостью сайта является удобная база игр, собравшая в себе огромное количество игр и подробную информацию о каждой из них. В ней вы найдете скриншоты, видео, трейлеры, системные требования игр, даты выхода по регионам и платформам, статьи, коды, отзывы, ответы на вопросы, похожие игры и даже сравнение цен на выбранную игру в разных магазинах с возможностью отслеживания скидок. Любая информация находится в базе всего за 2 клика и выдается в понятной форме. Проработанный дизайн раздела позволяет быстро выяснить интересующую информацию, является удобным в использовании и быстрым в работе.

Сравнение цен на игры в базе - еще одна гордость проекта. Сайт мониторит и сравнивает цены из десятков магазинов, чтобы посетители могли отслеживать скидки и выбирать лучшие цены, не покидая VGTimes.Ru и не тратя свое драгоценное время. Функциональные возможности обширны: можно отсортировать предложение для какой-то конкретной платформы (PC, Xbox One, PS4), по цене (новая цена высвечивается, как только она изменяется на странице интернет-магазина), или типу — простое или коллекционное издание, на русском или на английском языке, для стран СНГ или без ограничений. Кроме того, посетители могут выставлять рейтинг магазинам на основе своего опыта покупок.

Еще одной важной особенностью базы игр на VGTimes.Ru является возможность пользователей делиться производительностью игры на своей платформе в разделе системные требования на странице игры в базе. Данная информация собирается и используется для суммарной статистики.

Статьи на VGTimes.Ru

Контент на сайте регулярно пополняется статьями на разные темы: обзоры последних новинок рынка, решение технических проблем игр, гайды, чит-коды и секреты, прохождения. Ведутся различные рубрики и циклы, в которых можно узнать особенности той или иной серии, вспомнить культовые игры прошлого, а в итоговых статьях собираются топы лучших игр и проводятся голосования.

Конечно, актуальные проблемы индустрии не проходят мимо редакции сайта, поэтому регулярно публикуются интересные фичеры и переводы зарубежных сайтов. Не забывают и о секретах видеоигр, а также публикуют коды той или иной игры, что всегда помогает в прохождении.

Девушки из игр в галерее скриншотов

Каждый вышедший проект в базе игр VGTimes.Ru имеет свою галерею со скриншотами. Их можно посмотреть в автоматическом интерактивном режиме «попкорн», или же в два клика разместить в своем блоге, сайте или форуме.

Отдельная категория галереи скриншотов – это девушки из игр. Женские персонажи являются их неотъемлемой частью, причем речь идет не о типичных грудастых блондинках в бронелифчиках - посетители, без сомнения, найдут фотографии, арты и скриншоты Харли Квинн, Лары Крофт или Йеннифер из Венгерберга.

Выиграй игру бесплатно и другой пользовательский функционал

Пользователи VGTimes.Ru получают бонусы за участие в жизни сайта: публикацию новостей, статей, обзоров игр, а также помощь другим в разделе «вопросы на ответы». Они активно присылают в редакцию ссылки на новости и даже сообщают об ошибках в 2 клика. Это очень повышает мотивацию команды и она еще сильнее старается сделать каждый аспект сайта удобным для людей.

Накопленные баллы можно потратить на то, чтобы выиграть игру в разделе розыгрыщей игр VGSimulator, куда попадают как инди, так и настоящие блокбастеры. Сообщество VGTimes.Ru постоянно развивается и его пользователи горячо обсуждают новости GTA, Battlefield, COD, WOT, Overwatch и других игр, присоединяйтесь!

Реклама на VGTimes.Ru

Независимым разработчикам, испытывающим трудности в финансировании, сайт VGTimes.Ru готов предложить бесплатную помощь в рекламе проекта, если он покажется интересным редакции сайта. Для этого предлагается разместить бесплатное брендирование сроком до 10 дней..

Все, что требуется от заинтересованных лиц — подать заявку через форму обратной связи, в которой нужно рассказать редакции о вашем проекте.

Рекламодателям, не испытывающим проблем с финансами, рекомендуется посмотреть статистику сайта и возможные места для размещения.

PS

Дорогие друзья, VGTimes.Ru - маленький некоммерческий проект и все, что вы видите на нашем сайте, создано силами небольшой, но очень дружной команды, а техническая его сторона - силами одного единственного человека, и если вам с нами хорошо - это лушчая награда для нас. Спасибо!

Далее в рубрике