Верные ответы на вопросы вопросов
Верные ответы на вопросы вопросов

Разработчики единственного в мире онлайн-тренажера «шестого чувства» доверились интуиции игроков

По-настоящему хорошая игра представляет собой развивающийся и живой организм, который модифицируется, исходя из предпочтений ее участников!

В период бета-тестирования, а также в ходе первого и второго розыгрышей онлайн-викторины «Интуит», игроки, нацеленные на получение призов и подарков, отвечали на большое количество вопросов самых разных («пробных»!) тематик.

Готовясь к началу третьего розыгрыша, стартующему после того, как суммарное количество очков всех участников игры достигнет 200 000, организаторы онлайн-викторины «Интуит» обратили внимание на тематические рубрики, которые пользуются максимальным вниманием аудитории.

Чем же интересуются наши игроки? И какие тематики вопросов встретятся Вам на пути к победе в третьем розыгрыше?

Рубрика № 1. «Политика». Мы живем в мире, где самые интересные и неожиданные события происходят на политической арене. Стоит ли удивляться, что внимание наших интуитов сконцентрировано на событиях, которые происходят в мире политических метаморфоз? Ответ очевиден.

Политические вопросы не из простых. Жмите на один из вариантов и пробуйте получить заветные очки интуиции, угадав правильный ответ.

В политических вопросах сам Трамп ногу сломит! Но не менее (а быть может, и более!) сложными являются ребусы из Рубрики № 2. «Спорт». Резиденты XXI столетия давно уяснили: для того, чтобы оставаться по-настоящему успешным, необходимо преуспеть в спорте хотя бы на уровне болельщика, пытающегося правильно угадать исход того или иного события.

Люди, интуиция которых позволяет им делать это профессионально, открывают для себя путь к богатству! Вот Вам вопрос, ответив на который уже сейчас можно преумножить свои очки интуиции!

Любите ли Вы деньги? В XXI веке, который открывает человечеству широчайшую палитру «всеможностей», использования денежных цифровых единиц (криптовалют!), «мани» остаются мерилом человеческой свободы. Курсы, котировки, а также все то, что Вы должны знать о деньгах и ресурсах, — в Рубрике № 3 «Экономика и финансы»!

Исследуйте эту интересную тему прямо сейчас. Отвечайте правильно и… попадайте под раздачу!

Делу время, а потехе час! Жизнь деятелей культуры и искусства, представителей отечественного и мирового шоу-бизнеса вызывает неизменный интерес. К Вашим услугам вопросы из Рубрики № 4. «Шоу-бизнес».

В игре «Интуит» главной наградой для игрока являются вовсе не ценные призы, за которые Вам предстоит побороться в третьем туре, а суперприз —  хорошо развитая интуиция, которая всегда позволяет быть на шаг впереди грядущих событий. А каких наград удостаиваются участники иных состязаний? Этот вопрос всегда интересен. Внимание! Рубрика 5. «Премии. Награды».

Верим: те, кто правильно ответит на этот вопрос, станут победителями!

В жизни российского общества каждый день происходят какие-нибудь пертурбации и метаморфозы. Предугадать наступление тех или иных событий, суметь подготовиться к ним и сделать правильный выбор с учетом изменившейся ситуации в обществе – это и называется «искусство жить»! К Вашим услугам рубрика № 6 «Общество».

С 1990 года мы мечтаем попасть на «Поле Чудес», забывая, что расположено оно в Стране Дураков. Добро пожаловать в «Умную страну», где Вас ожидают умные решения! Рубрика 7 «Умная страна» — это поиск ответов на вопросы, экспертным анализом которых занятые самые влиятельные и богатые, успешные и продвинутые, самые талантливые и знаменитые граждане нашей страны. Это российские бизнесмены, девелоперы и политики, руководители компаний и ученые, деятели искусства и культуры.

Вы ищете свое место под солнцем, но не знаете, в каком уголке России оно расположено? Вашему вниманию представлены фото- и видеовопросы, отвечая на которые Вы делаете более широкими границы самого прекрасного из миров!

Третий розыгрыш онлайн-викторины «Интуит» стартует со дня на день. У каждого из читающих эти строки появится уникальная возможность — выиграть отличные призы с помощью своей интуиции! Это Exclusive со Звездой и шлем виртуальной реальности VR, умные часы Apple Watch, плеер Apple iPod touch 6, худи от ARTIS Gallery, развивающие игры от партнеров и раритетные книги от ведущих патриотических издательств России.

Мы искренне желаем Вам удачи в игре!

Теги:
События: общество
Интуит. Ставка больше, чем жизнь! Далее в рубрике Интуит. Ставка больше, чем жизнь!Третий розыгрыш популярной онлайн-викторины «Интуит» начнется после того, как игроки заработают 200 000

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