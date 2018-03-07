Тотальная победа интуиции!

Завершился очередной этап напряженной борьбы лучших интуитов России. Победителем Второго Большого розыгрыша игры, которая позволяет научиться более эффективному анализу повседневных ситуаций и оказаться на шаг впереди событий окружающей реальности, стал игрок c загадочным ником «Cast Iron».

Этот участник нашей онлайн-викторины набрал более 93 000 очков, обойдя конкурентов. Кто же скрывается под псевдонимом, который можно перевести на русский язык, как «Чугун»? Покажет время!

Победителя можно поздравить с получением суперсовременного шлема виртуальной реальности VR и сувенирной рамки с фрагментом оболочки воздушного шара, на котором легендарный русский воздухоплаватель Федор Конюхов установил тройной мировой рекорд. Напомним, рамка приносит удачу не только в игре, но и в личной жизни!

На втором месте Федор Веремеев, который набрал 85000 очков. Его игровой энтузиазм будет вознагражден умными часами «Apple watch» и упомянутой сувенирной рамкой его именитого тезки — Федора Конюхова.

Третье место – Мария Ульянова, набравшая 84300 очков интуиции. Помимо рамки Федора Конюхова (не только памятного, но и полезного сувенира!) она получает… iPod touch 6!

Четвертое место — загадочный пользователь с ником Irena. Ее интуиция принесла 78800 очков и специальный приз – «Эксклюзив со звездой»!

На пятом месте Александр Воронов, финалист, занимавший ранее четвертое место по результатам Первого Большого розыгрыша, но уступивший дорогу новым игрокам.

«Интуиция реально работает и спасает жизни, и могу по секрету сказать, эти жизни рождает, потому что, как говорят, женщины на интуитивном уровне чувствуют, от какого мужчины им нужно родить…» - признался нам в преддверии 8 марта Александр. Сегодня он получает новые призы – худи от ARTIS Gallery и уникальные книги от издательства «Черная сотня».

Приветствуем игрока, занявшего почетное шестое место! Это Владимир Веровочкин, учитель русского языка и литературы, директор средней школы «Люблино», который занимал третье место по результатам Первого Большого розыгрыша игры.

«Шестое чувство» для меня является соединением жизненного опыта, помноженного на знания. Чем больше каждый из множителей, тем вернее аналитический прогноз. Любой… человек в жизни пользуется интуицией. Осознанно или нет, это уже другой разговор!» — считает Владимир, а мы сердечно благодарим его за внимание к нашей игре, наградой за участие в которой для него на сей раз станет раритетная книга от издательства «АСТ».

Павел Филимонов – еще один постоянный участник игры, обладающий отлично развитым шестым чувством, находится сегодня на седьмом месте и вознаграждается специальным призом – это «Подарок-впечатление»!

Владимиру Грицуну, пребывающему на восьмом месте, вручена настольная игра от партнера нашей онлайн-викторины — компании «Мосигра».

Электронные книги издательства «Литрес» получает находящийся на девятом месте Валерий Семенов, а игроку с никнеймом Marina (десятое место) уходят возрождающие подлинную русскую духовность книги от издательства «Черная сотня».

Барабанная дробь! Приветствуем находящегося на одиннадцатом месте Григория Деневича из США, первого в истории нашей игры мультимиллионера-интуита, который когда-то сказал: «С помощью хорошо развитой интуиции можно творить чудеса. Скажу больше, если бы я начал тренировать интуицию раньше, в жизни я достиг бы значительно большего!».

Разработчики и организаторы игры выражают сердечную благодарность Григорию Деневичу за неугасающий интерес к нашей онлайн-викторине, направляя в его адрес книги от издательства «Черная сотня».

Грядет новый розыгрыш, но – спешим напомнить! – игра «Интуит» не останавливается ни на минуту. У тех, кто подключится к онлайн-викторине уже сегодня, есть замечательный шанс заработать бонусные очки между розыгрышами. Впоследствии они будут преобразованы в игровой уровень!

В игре появятся новые интересные артефакты и другие приятные доработки, которые сделают наши интеллектуально-интуитивные баталии еще увлекательнее!

Удачи в игре и в жизни!

Ваш «Интуит».

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