Существует ли Интуиция?

Те, кого отличает рациональное мышление, под словом «Интуиция» воспринимают синтез приобретенного человеком знания, вытесненного в сферу подсознательного (и закрепленного там!) благодаря годами оттачивавшемуся опыту.

У этого вполне обоснованного мнения есть немало защитников. В их числе магистр интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, считающий, что шестое чувство – это тандем усвоенных и закрепленных человеком сведений, правильность которых неоднократно подтверждалась в ходе многолетней практики.

Человечеству, однако, наиболее интересен «иррациональный» стиль восприятия такого понятия, как «шестое чувство». Написано множество книг и снято немало замечательных фильмов, в которых интуиция выступаем мистически скрытым, не постигаемым разумом чувством.

Во многих странах мира признаны труды доктора метафизики Американского института холистической теологии, духовного целителя и учителя Сони Чокет. А постигший природу шестого чувства Хосе Сильва, начинавший свою трудовую деятельность в качестве продавца газет и мастера по ремонту радиоприемников, создал метод, который является фарватером на пути к прозрению и счастью для миллионов последователей.

Кадр из фильма «Шестое чувство»

Человеку так хочется обладать знанием сверхъестественного порядка, которое выгодно выделяло бы его в плеяде миллиардов других людей, что не остается сомнений: даже если никакой интуиции нет, ее стоило бы придумать!

Откроем газеты, выйдем в интернет, включим телевизор. Тысячи провидцев и предсказателей, зарабатывают себе на жизнь с помощью никем не подтвержденных даров.

Кто составляет их аудиторию? Люди, проблема которых не может быть решена рациональными способами. Те, кому осталось в решении тех или иных вопросов надеяться лишь на чудо и «нетрадиционную медицину».

Но находятся и те, кто находит в этом «мейнстриме сверхъестественного» возможность заработка. На благодатной почве, о которой идет речь, зарабатывать можно по-разному. Кто-то предлагает «услуги чревовещателя», кто-то открывает персональную «фабрику гарри поттеров», создавая искрометный обучающий «курс развития скрытых способностей».

При этом скрытыми они оказываются практически у каждого, кто готов заплатить за курс.

Эти способности, как уверяют «разработчики», можно перенять и приобрести, обложившись книгами, дисками с видеозаписями «бесценных» и «не имеющих аналогов практик». Немало «пользы» могут принести посещения выступлений «магов» и «чародеев». Судя по заверениям их устроителей, они открывают перед «обучаемыми» безграничное количество «возможностей».

Деньги? Пожалуйста! Стоит овладеть интуитивным знанием, следуя одной из выбранных методик, и Вы без проблем будете угадывать номер лунки на колесе рулетки, в которую упадет шарик, или предсказывать результаты футбольных матчей.

Личное счастье? В метро или взлетающем самолете, на курорте или в учебной аудитории, Вас обязательно посетит понимание, что он или она – в соседнем кресле или за соседней парте – Ваша судьба.

Карьера? Ну, что тут говорить. Разве не «провидцам» уготованы первые посты на предприятиях, в международных компаниях, государствах? Вопрос риторический.

Бесконечное множество шарлатанов, предлагая одни и те же медитативные техники, пользу которых, однако, отрицать нельзя, заставляет сотни тысяч людей по всему миру «прислушиваться к шепоту Интуиции», исходящему из «недр подсознания»!

Впрочем, нельзя забывать, что мы живем в прогрессивный век инноваций, когда вопросы, в том числе, и личностного развития, делегированы «умным системам». Взгляните! Компактные и легкие устройства, которые можно взять с собой на работу или в магазин, не только «научат делать правильный выбор», но и «помогут добиться успеха в жизни».

До чего дошел прогресс!

Кадр из фильма «Приключения Электроника»

И, тем не менее, по планете, действительно, ходит немало людей, в жизни которых интуиция сыграла ключевую роль или даже уберегла от гибели. Но не будем лукавить: примерно 90% избежавших трагического исхода спас счастливый случай.

Однако человек настолько тяготеет к сверхъестественному, что элементарное опоздание на «тот самый злополучный самолет», которому не суждено было благополучно спуститься с небес на Землю, порой, трактует, как… тихий шепот интуиции: «Лети-ка ты другим рейсом».

Впрочем, самые знаменитые и состоявшиеся люди в своих изречениях, ставших заповедями успеха, нет-нет, да и «присягнут» на верность интуиции, как делал это Стив Джобс, говоривший: «Имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают, то каким вы хотите стать на самом деле». Или Агата Кристи, сказавшая однажды: «Странная все-таки вещь — интуиция, и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить невозможно».

Что же делать? Забросить развитие интуиции или, наоборот, увлечься этим интересным процессом, сделав выбор в пользу самосовершенствования?

Создатели и разработчики онлайн-викторины «Инутит», помогающей человеку всегда быть в курсе самых значимых событий окружающей реальности и обучающей рациональному прогнозированию исхода тех или иных событий реальности, предлагают Вам сделать выбор в пользу второго варианта!

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Именно «Интуит» является уникальной возможностью заработка очков интуиции, которые по результатам розыгрыша легко меняются на ценные призы и подарки. Впрочем, главным из них продолжает оставаться хорошо развитое шестое чувство.

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