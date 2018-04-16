Шанс, которого ждешь всю жизнь

Вряд ли будет преувеличением сказать, что «Интуит» является единственной в мире онлайн-викториной, предлагающей своим участникам широкую палитру замечательных призов. Но гран-при нашей игры лежит далеко-далеко за рамками материального – там, где перед человеком открывается мир безграничных возможностей, которые дарит ему игра «Интуит».

Этим гран-при является прекрасно развитое с помощью нашего тренажера шестое чувство, позволяющее Вам всегда оставаться на шаг впереди событий.

Кто получает гран-при?

Ответ очевиден: тот, кто изо дня в день использует наш тренажер в работе над собой, как инструмент для самосовершенствования.

Как обрести другие призы?

Одной из приятных особенностей третьего розыгрыша является тот факт, что шанс обрести призы есть у каждого участника онлайн-викторины.

Специально для тех, кто тяготеет к непрерывному саморазвитию, мы выбрали в библиотеке ведущего международного агрегатора и реализатора литературной продукции LitRes.ru те книги, прочтение которых позволит Вам сделать стремительный шаг вперед на бесконечном пути самопознания.

Каждый игрок, который примет участие в данном розыгрыше, получит в подарок уникальный бестселлер из этой специальной подборки.

Те участники нашей онлайн-викторины, которым хорошо развитая интуиция даст возможность правильно предугадать исход целого ряда событий и выйти в ТОП 10 игроков любой из четырех лиг, мы пришлем промокод еще на 5 электронных бестселлеров, позволяющих каждому читателю взглянуть на жизнь в совершенно ином ракурсе.

Ни для кого не секрет, что легче и проще всего развивать свои способности в игре. Нашим давним партнером является легендарная компания «Мосигра», предлагающая сегодня взрослым и юным участникам нашей викторины комплекс развивающих игр:

Фото: mosigra.ru

«Минуточку!» - именно эта игра позволит прекрасно провести время в кругу семьи с детьми или разнообразить досуг веселой компании. Забудьте о скучных игрушках, где было необходимо бросать кубики и передвигать фишки, пытаясь достичь финиша. Веселые задания и захватывающие «дуэли» с противниками сделают грядущий вечер необыкновенным.

Фото: mosigra.ru

«Местонахождение». И стар, и млад порадуются этой нестандартной игре, имитирующей путешествие в городе, где, как известно, жизнь полна неожиданностей. Как избежать дезориентации? Как выйти из самых сложных тупиков? И главное: как найти правильный маршрут? Всему этому учит игра «Местонахождение».

Фото: mosigra.ru

«Не раскачивай лодку!». Вряд ли Вам приходилось хотя бы раз в жизни становиться участником настолько веселой и нестандартной игры. Многие из нас когда-то играли в пиратов, представляя себя капитанами отчаянных флибустьеров, но… мог ли кто-то угадать, что в роли пиратов будут неуклюжие пингвины, которые – того и гляди – перевернут лодку? Вопрос риторический. Кто сказал, что это игра для детей? Она покоряет даже топ-менеджеров компаний.

Тех, кто вырвется вперед и наберет большее количество очков, ждет шлем виртуальной реальности VR, «Exclusive со звездой», худи от ARTIS Gallery, умные часы Apple Watch и плеер Apple iPod Touch 6. А также раритетные книги патриотических российских издательств «Черная сотня» и «АСТ», подарок-впечатление и многое другое.

Итак, третий розыгрыш подходит к логическому завершению. Не за горами четвертый. Внимание. Зарабатывать очки интуиции для повышения своего уровня интуиции в игре, а также личной и общественной жизни, можно даже в перерыве между розыгрышами.

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Мы искренне желаем Вам успехов в борьбе за главный приз, которым в нашей игре является хорошо развитая интуиция!

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