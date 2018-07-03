Ровно 9 лет назад в Москве прекратило работу последнее казино

Именно 1 июля 2009 года вступил в силу знаменитый закон о запрете игорного бизнеса в России. На дверях игровых заведений возникли печальные для лудоманов надписи: «Не работает» и «Закрыто».

Шелест карт и стук шарика из слоновой кости, пущенного по ободку игрового колеса отныне звучали в соседней Белоруссии, где ближайшие к столице игровые заведения расположены в 500 метрах от российской границы. Кроме того, «игорные оазисы» были обещаны в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях Российской Федерации. Забегая вперёд, признаем, что идея эта в итоге реализовалась далеко не в том виде, что ожидалось...

Особо отчаянные игроки обратили взоры в сторону открывшихся едва ли не на каждом углу «лотерейных клубов» и «бирж», «интернет-кафе» и других заведений, где любителей просаживать деньги впустую ожидали всё те же игровые автоматы, карточные столы и рулетка, вращавшаяся вплоть до неизбежно наступавшего штурма ОМОНа.

Шли годы. И ценности, преобладавшие в российском обществе в 90-е и 00-е годы, сменились пониманием того, что сиюминутная нажива не идёт ни в какое сравнение со значимыми вещами совершенно иного рода, помогавшими обеспечить успех не на один вечер, а на долгие годы.

Речь вовсе не об интеллектуальных играх, пик славы которых пришёлся на 80-90-е, когда было модно блеснуть знанием наизусть энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона в передачах а-ля «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

Ключевым конкурентным преимуществом XXI века является интуиция. Она позволяет быть всегда на шаг впереди грядущих событий. Шестое чувство можно получить от природы (свыше) или прокачать на специальном (единственном в мире!) онлайн-тренажёре «Интуит».

В первых трёх розыгрышах главным призом интеллектуально-интуитивных баталий являлась хорошо развитая интуиция. Победители отмечали рост своих аналитических способностей, стремительное развитие заветного тандема знаний, логики и чувств, образующих интуитивное мышление человека.

Однако в предлагаемых обстоятельствах запрета игры на деньги создатели и разработчики викторины предусмотрели возможность игры на… бриллиантовые монеты (коины). Внедрённый функционал был по достоинству оценён участниками и преумножил их интерес к игровому процессу.

Именно здесь, на www.checkindigo.ru, любого человека вне зависимости от возраста, социального статуса и убеждений на протяжении четырёх розыгрышей ожидала увлекательная игра с банком ставок.

А что же бриллиантовые монеты? Выиграв их достаточное количество, участники имеют возможность продолжить игру или поменять их на ценный приз! Стоит ли говорить, что абсолютное большинство завсегдатаев призовой онлайн-викторины ждёт продолжения игровых баталий?

Революционный во всех отношениях четвёртый розыгрыш благополучно завершён. Самые активные участники игры, набравшие максимальное количество очков, получают наши горячие приветствия, а также призы и подарки.

Это Ирина Бакланова, ставшая обладательницей шлема виртуальной реальности (VR), а также сувенира-артефакта с фрагментом оболочки воздушного шара, на котором легендарный путешественник Фёдор Конюхов установил тройной мировой рекорд воздухоплавания. Это уникальный талисман, приносящий удачу во всех начинаниях. Сергей Матюшин получает Apple watch и заветный сувенир. Александру Бабичу достаётся IPod nano 6 и артефакт.

Среди призёров Александр Воронов, получающий худи от ARTIS Gallery и книги от «Альпина Паблишер», Алексей Балахнёв — его ждёт особый приз: «Эксклюзив со звездой» и раритетные книги.

Наши поздравления игроку по имени Юрий Владимирович. Ему достаётся подарок-впечатление и книги от издательства «Альпина Паблишер». Почётное место занимает гражданин США Grigoriy Denevich, проживающий за океаном и получающий увлекательную игру от компании «Мосигра» и замечательные издания. Далее следует игрок с ником Dexxx. Ему будет отправлен набор Oysterkit и книги патриотического издательства «Чёрная сотня».

Ещё одну представительницу лучшей половины человечества, блеснувшую интуицией, зовут Катерина Рыжкова (она получает призы: набор Oysterkit и книги издательства «Чёрная сотня»). Замыкает девятку лидеров Владимир Грицун. Наши поздравления! Ему достаётся приз: набор Oysterkit и серия раритетных изданий.

Четвёртый розыгрыш, принёсший игрокам множество призов, главным из которых является хорошо развитая интуиция, завершён. Однако не за горами пятый! По традиции, мы приготовили немало сюрпризов для тех, кто решит идти этим удивительным и прекрасным путём развития интуиции.

Есть ли «жизнь между розыгрышами»? Конечно! В этот период вы можете зарабатывать бриллиантовые монеты, имеющие вполне реальную ценность. Впоследствии выигранный призовой фонд может сформировать ваш игровой капитал или быть обменян на ценные призы и подарки.

Ищите вопросы со специальным значком . Проверьте Вашу интуицию, введите промокод СБОРНАЯ РОССИИ и получите 1 тестовый бриллиант прямо сейчас!

Вступайте в паблики онлайн-викторины «Интуит» в соцсетях и узнавайте о новостях игры раньше других (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram).

Новый розыгрыш, новые суперпризы и новые встречи с интересными соперниками, шестое чувство которых обострено до предела.

Мы искренне желаем Вам удачи в игре!

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