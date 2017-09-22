Россия встречает победителей!

На протяжении 34 дней, начиная с 15 августа 2017 года, мы были свидетелями уникального творческого состязания российских фотографов и операторов.

Жители самых разных уголков России прислали на конкурс более 600 работ, которые ярко демонстрируют нам и нашей аудитории, насколько прекрасными могут быть чувства к своей родной стране.

Пришла пора подвести итоги конкурса «Я люблю Россию!». Мы могли бы пойти «классическим» путём, пригласив для вынесения компетентного вердикта мастеров художественной фотографии, режиссёров, фильммейкеров.

Но разве является любовь к Отечеству «исключительной прерогативой специалистов»? Конечно же, нет! Именно поэтому роль «первой скрипки» в подведении итогов «творческих баталий» мы отвели аудитории группы онлайн-викторины «Интуит» — тем людям, которые живут своей страной и были рады увидеть, насколько необъятны и красивы её просторы.

Наши самые искренние и сердечные поздравления принимает Денис Лукьянцев — победитель конкурса, видеоролик которого набрал рекордные 447 лайков!

С высоты птичьего полёта в его работе запечатлён «Физтехпарк», — уникальный технологический хаб по развитию бизнеса и человеческого капитала, который расположен недалеко от Московского физико-технического института.

Фаворит конкурса должен был получить квадрокоптер с HD-камерой!

Однако, поздравляя Дениса Лукьянцева с победой в нашем конкурсе, мы узнали, что он предпочёл бы получить награду, которая должна была достаться участнику, занявшему второе место. Речь об экшн-камере.

Мы оперативно связались с нашим «серебряным призёром» — Алексеем Захаровым — фильммейкером, в ролике которого, набравшем 253 голоса зрительской аудитории, отображён один из оплотов русской духовности — православный храм. Примечательно, что съёмки были произведены Алексеем с помощью самодельной конструкции, состоявшей из воздушного шара и включённого в режим видеозаписи смартфона!

Каково же было наше удивление, когда обладатель второго места с радостью согласился получить вместо экшн-камеры квадрокоптер, о котором давно мечтал!

Это устройство позволит ему осуществить съёмку замечательных роликов, в которых – верим! – будут на высоком художественном уровне запечатлены другие шедевры русского зодчества и современной архитектуры России.

Удивительное совпадение! Оба участника, получившие также уникальные артефакты с фрагментами легендарного аэростата Фёдора Конюхова, являются резидентами «Физтехпарка»!

Третье место разделено между несколькими участниками, которые удостоены призов от наших партнёров! Встречаем!

Денис Гладких

Автор работы получает игру «Нефариус» от федеральной сети магазинов «Мосигра».

Сергей Кузьмин

Фотохудожнику достается игра «Мафия Люкс».

В числе призёров, занявших третье место, Анна Шелухина. Она сможет усовершенствовать свои лидерские качества с помощью настольной игры «Стартап». А также проживающие в Московском регионе и в Калужской области Кристина Солоненко, Елена Белоусова и Алексей Власов, которые получают сертификаты на обучение в школе фотографии «OPEN FOTO».

Автор – Кристина Солоненко.

Свое компетентное слово в подведении итогов конкурса сказал шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия» Андрей Каменев. Специального приза за лучшую работу по мнению эксперта удостоен

Андрей Карпов с работой «Встречая русский рассвет»

Помимо признания мастера, автор фотографии получает уникальный артефакт с фрагментом аэростата, на котором легендарный русский путешественник Фёдор Конюхов совершил свой кругосветный перелёт и установил тройной мировой рекорд.

Также эксперт нашего конкурса Андрей Каменев особо отметил работы:

Людмилы Щаевой «Природа России»

и Дмитрия Светомирова «Россия – свет этому миру»

Всем вышеуказанным триумфаторам также достаются эксклюзивные спиннеры от партнёра конкурса – «FidgetPrint».

Портал «Русская Планета», создатели и устроители онлайн-викторины «Интуит», организаторы конкурса «Я люблю Россию!» выражают искреннюю благодарность всем участникам за присланные работы, многие из которых являются подлинными шедеврами фотографического и операторского искусства.

До новых встреч!

Любите Россию!

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