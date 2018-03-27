Призов хватит всем!
Призов хватит всем!

Участников Третьего розыгрыша онлайн-викторины «Интуит» ждут поистине безграничные возможности

Свершилось! Игроками онлайн-викторины «Интуит», с помощью которой можно развить и прокачать «шестое чувство», набрано 200 000 очков. Это стало отправной точкой новых игровых баталий.

Что же предваряло наш третий розыгрыш, который по замыслу организаторов и разработчиков игры, станет особенным?

Уже в период бета-тестирования игра снискала популярность не только в России, но и за океаном, где первым миллионером интуиции стал Григорий Деневич, проживающий в США и работающий в одной из всемирно известных электронных компаний.

Первый в мире онлайн-тренажер шестого чувства был удостоен внимания живой легенды интеллектуально-интуитивных игр: вопросами, на которые пока нет и не может быть однозначных ответов, заинтересовался сам Анатолий Вассерман. Он и сегодня является одним из активных участников игры, оказывающих консультативное содействие в развитии онлайн-викторины разработчикам, а также победителям игры.  

На фото: Владимир Верёвочкин и и.о. редактора портала «Русская Планета» Виктор Мартынюк

По итогам первого и второго розыгрышей ценные призы были вручены россиянам, которые продемонстрировали удивительные интуитивные способности. Директор московской школы № 1887 Владимир Веревочкин удивил аудиторию предсказанием того, как сложится судьба премьер-министра России Дмитрия Медведева. Кандидат биологических наук Александр Воронов рассказал, как с помощью интуиции зарождается жизнь человека!

Мы рады сообщить, что все набранные в промежутке между вторым и третьим розыгрышами очки преобразуются в уровень. Он поможет Вам быстрее достигнуть отличных результатов и стать победителем!

Участники платных лиг смогут воспользоваться персонализированной лентой и получать только те вопросы, которые входят в сферу их личных интересов. Для того чтобы путь к Вашему гран-при – хорошо развитой интуиции! – был по-настоящему интересным, мы увеличили количество призов.

Вас ждет «Exclusive со звездой» и шлем виртуальной реальности VR, худи от ARTIS Gallery, умные часы Apple Watch и плеер Apple iPod Touch 6, развивающие игры от компании «Мосигра», раритетные книги патриотических российских издательств — «Черная сотня», «АСТ», «ЛитРес», подарок-впечатление на выбор и многое другое!

Мы изучили статистику и оставили только те категории вопросов, которые пользовались спросом игровой аудитории.

С этого момента у Вас появилась также уникальная возможность задавать вопросы своим соперникам в игре. Хотите получить исчерпывающие ответы на самые сложные вопросы от Анатолия Вассермана?..

Фото: соцсети

Внимание! Теперь можно зарабатывать очки не только правильными ответами, но и теми вопросами, которые придуманы лично Вами. Организаторы и разработчики игры начисляют от 250 очков и выше за каждый утвержденный и опубликованный вопрос.

Третий розыгрыш стартовал!

Играйте и выигрывайте!

В онлайн-викторине «Интуит» побеждает сильнейший!

Теги:
События: общество
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