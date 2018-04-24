Причину отравления Скрипалей нашли интуитивно

Человека, который сделал сенсационное заявление, открывающее глаза на инцидент в Солсбери, зовут Юрий Владимирович
Обо всем по порядку!
Завершен третий розыгрыш уникальной онлайн-викторины «Интуит», позволившей участникам игры усовершенствовать шестое чувство и получить ценные призы.
Если ключевым чувством минувших веков была любовь, то в XXI столетии интуиция может перекочевать с традиционной шестой на лидирующую позицию. Почему? Именно это удивительное свойство позволяет сегодня достигать главных свершений в жизни. В том числе, находить в потоке людей человека, с которым вы просто обречены на счастливую любовь, богатство и долголетие.
Создатели и разработчики онлайн-викторины «Интуит» приветствуют победителей третьего тура розыгрыша. Давайте знакомиться!
Главный приз — шлем виртуальной реальности и сувенир-рамку с фрагментом легендарного шара Федора Конюхова, традиционно приносящую победы в игре, личной, общественной и профессиональной жизни, получает Галина Полищук. А призовой тандем iPod Nano 6 + рамка-сувенир достался занявшей третье место Катерине Рыжковой.
По весьма интересным, но, к сожалению, неизвестным нам причинам обе представительницы лучшей половины человечества, вошедшие в тройку лидеров, предпочли не афишировать свои подлинные личности и получить призы по почте. Что ж! Будем верить и надеяться, что избранная ими таинственная стратегия является предвестником их новых побед и свершений в игре!
Самым активным образом проявляли себя в интеллектуально-интуитивных баталиях триумфаторы минувших розыгрышей. Речь идет о первом мультимиллионере интуиции, рекордсмене «эпохи бета-тестирования» Григории Деневиче (США). Также мы благодарим Владимира Веревочкина (4 место по итогам третьей игры), получающего в этом розыгрыше приз «Эксклюзив со звездой», худи от ARTIS Gallery, сертификат на 3 тысячи рублей от «Альпина Паблишер» и настольную игру от компании «Мосигра».
Наши поздравления Александру Воронову (5 место по итогам 3 розыгрыша). Помимо «Эксклюзива со звездой» он получает сертификат на 3 тысячи рублей от «Альпина Паблишер», а также интересные книги от издательства «Черная сотня» и «АСТ».
Также призы от «АСТ», «Черной сотни» и «Альпины Паблишер» получают: Irena, Marina, Елизавета Долгова и Сергей Матюшин. Развивать свои способности посредством выигранной им настольной игры будет игрок с ником Genya. Помимо этого всем участникам, попавшим в Топ-10 каждой лиги по итогам третьего розыгрыша, вручены промокоды на 5 интереснейших электронных книг от компании ЛитРес.
Мы приветствуем новых героев интуиции. На вопросы организаторов онлайн-викторины согласился ответить игрок, который занял почетное второе место. Встречаем Юрия Владимировича аплодисментами!
Фото: Алексей Щербаков «Русская Планета»
Русская Планета (РП): Где работают лучшие интуиты?
Юрий Владимирович (ЮВ): Я работаю менеджером по государственно-частному партнерству в структуре известной Госкорпорации.
РП: По-Вашему мнению, интуиция – это?
ЮВ: Интуиция – это способность отличать вопрос «как это сделать?» от вопроса «зачем это делать?».
РП: Помогла ли Вам наша игра в развитии интуиции?
ЮВ: Несомненно, помогла. Считаю, что развитие интуиции стоит на одном месте с развитием, например, математической дедукции.
РП: Вы могли бы рассказать о своих увлечениях, хобби, пристрастиях
ЮВ: Я люблю пешие прогулки, автомобили и Англию…
РП: Как человеку, неравнодушному к Туманному Альбиону, как Вам видится ситуация с «делом Скрипалей»?
ЮВ: Многие мои друзья считают, что все это «было сделано специалистами Ми-6 для того, чтобы получить дополнительный бюджет». Я же думаю, что это были «семейные разборки», без политической подоплеки.
РП: Откуда вы узнали о нашей игре?
ЮВ: Рассказали хорошие друзья.
РП: Сложно ли было возглавить рейтинг интуитов?
ЮВ: Довольно сложно, но борьба за первое место только распаляет желание победить.
РП: Что бы Вам хотелось улучшить в нашей игре?
ЮВ: Мне кажется, необходимо добавить максимально каверзные вопросы для истинных интуитов.
РП: Продолжите ли Вы участвовать в онлайн-викторине «Интуит» в будущем?
ЮВ: Несомненно! Хочу стать лучшим интуитом!
Итак, третий розыгрыш завершен. Но игра никогда не заканчивается. В период между розыгрышами каждый из участников может, оттачивая и шлифуя шестое чувство, заработать очки интуиции, который в четвертом розыгрыше будут преобразованы в уровень и помогут улучшить игровые показатели и завоевать ценные призы. Но, конечно же, главный приз - интуиция. И мы не устаем это провозглашать.
Новый – четвертый! – розыгрыш грядет. Мы работаем над улучшением интерфейса, а также игровых механизмов в игре.
Вас ожидают нововведения, которым обрадуются и те, кто играет в нашу игру не так давно, и те, кого по праву можно назвать старожилами «Интуита».
Новые призы!
Новые бонусы!
Новые возможности!
Уникальные тренинги!
Ждут Вас!Далее в рубрике Шанс, которого ждешь всю жизньДо завершения розыгрыша призов остались считанные часы Читайте в рубрике «Умные игры» Под «Панцирем» и «Буком»В Минобороны наконец-то объяснили причину результативности сирийских ПВО
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