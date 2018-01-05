Вся правда о МакДональдсе

Никто из посетителей «МакДональдс» не знает о судьбе человека, которого звали Реймонд Крок. Он появился на свет в США прекрасным майским утром 1902 года.

Небогатые родители так мечтали о светлом будущем для своего малыша, что небольшой врожденный дефект, который обнаружили на затылке ребенка, был незамедлительно именован местным доктором «золотой коммерческой шишкой». Это придало уверенности и оптимизма родителям мальчика — семейной паре выходцев из Чехии, в семье которых уже росло двое детей.

Шло время и казалось, что судьба мальчика иронично посмеивается над ним! Материальное положение его семьи становилось все более и более тяжелым. Подступали времена Великой депрессии, которые унесли отца Рея, умершего от нервного потрясения. А сам молодой человек трудился на ниве «коммерческого распространения товаров»! И, как сказали бы сегодня наши современники, «впаривал» населению такой продукт, как стаканчики из бумаги от фирмы «Лили Кап Компани».

Справедливости ради следует сказать, что и на этом скромном поприще Рэймонд смог добиться успеха и был признан одним из лучших дилеров предприятия.

Шли годы! Смеркалось.

Лишь в солидном возрасте Крок (ценой невероятных усилий) смог собрать единомышленников и сколотить капитал для открытия собственного бизнеса. Его краеугольным камнем стали мультимиксеры для производства мороженого. Но конкурирующая организация предложила миру куда более мощную и современную установку, которая мгновенно затмила оборудование Крока!

И вот настала горькая минута, когда перед Реймондом стояла его команда, которой еще вчера он вдохновенно рассказывал о перспективах сотрудничества и грядущих свершениях… А теперь, когда он посмотрел в пропасть разорения, Крок старался не смотреть своим подчиненным в глаза и огорченно шептал что-то о превратностях судьбы и бытия…

Простившись со своими сотрудниками, уже далеко не молодой Реймонд вспомнил старое ремесло! Он откопал на чердаке покрытый пылью коммивояжерский чемоданчик и принялся странствовать по стране, продавая все те же мультимиксеры — свой стремительно устаревающий «в свете новых веяний» продукт.

Вообразите себе, что было на душе у этого 52-летнего человека. Он полжизни провел в дороге и был по роду занятий одним из тех людей, перед которым далеко не каждый с радостью открывал двери своего дома. Реймонд не обижался…

Было по-настоящему горько лишь одно. Жизнь уходила, как песок сквозь пальцы. И сил бороться за ее качество у Реймонда, которому врачи вырезали почти всю щитовидку и желчный пузырь, уже не было.

Однажды судьба подарила ему большой заказ! Из головы Реймонда Крока никак не выходил один миниатюрный придорожный ресторан, расположенный в Сан-Бернардино. Хозяева заведения закупили сразу 8 мультимиксеров.

В сознании мистера Реймонда Крока набирал обороты гигантский маховик под названием «Интуиция»! Среди ночи он проснулся. Диабет, от которого страдал Крок, порой вызывал нестерпимую жажду. Он устало поплелся на кухню, чтобы выпить стакан молока, но, глядя на белую жидкость, замер, пораженный вопросом: «Зачем этим людям 8 моих миксеров? Ведь одновременно они могут производить… целых 40 молочных коктейлей!».

Загадка была такой интригующей, что он застыл на месте, и молоко, переполнив стакан, лилось по столу, стекая белым ручейком на пол. Крок едва дождался утра, захватить все свои сбережения, уместившиеся в небольшой бумажник, и умчался навстречу успеху в Калифорнию.

Визит Реймонда в ресторан, который принадлежал братьям Макдональдам, стал для него большим потрясением. Никаких назойливых официантов, снующих между рядов, здесь не было и в помине.

Клиенты сами стояли в очереди у прилавка, делали заказ и получали его в рекордно короткий срок и по удивительно низкой цене. За спинами раздатчиков творилось настоящее чудо! Изготавливались килограммы жареной картошки, рекой лились молочные коктейли, производимые «устаревающими», но такими безотказными системами Крока!

Для удобства пища поставлялась в бумажной посуде, которая позволяла устроителям заведения экономить на посудомойках (не забывая, впрочем, об уборщицах, сметавших мусор со столов и пола).

А что же Реймонд? Улыбаясь как ребенок, он стоял в центре зала, пока один из раздатчиков пищи не обратил на него внимание и не позвал… мистера Макдональда-старшего!



- Могу ли я вам помочь, сэр? – вежливо спросил у Крока хозяин.

- Почему… у вас такие низкие цены? – ошеломленно, но уже вполне осознавая, что интуиция – прямо в эти секунды! – творит самое большое чудо в его жизни, пролепетал Реймонд.

Мистер Макдональд, не удержавшись, сказал:

- Быстрое обслуживание, сэр, низкие цены. И… большой наплыв покупателей. Не хотите ли гамбургер за 15 центов вместо 30? Без очереди. Попробуйте. Это вкусно!

А количество желающих у малюсенькой стойки, где продавались «золотые гамбургеры Макдональдов» все росла и росла на глазах изумленного Реймонда.

- Надеюсь, вы не откажетесь уделить мне минуту?

- Сэр, я ничего не покупаю, - покосившись на чемоданчик Реймонда, мягко сказал Макдональд.

- Зато покупаю я, - улыбнулся Крок.

…Реймонд Крок предложил братьям $950 долларов, плюс % от продаж за право использования, как сказали бы сегодня, «франшизы» данного заведения.

Проживший жизнь с клеймом неудачника, он очень быстро осознал, что для полноценного развития бизнес-идее Макдональдов не хватает только размаха. И, пытаясь объяснить это миру, методично обивал пороги банков, прося предоставить кредит в 15 000 $.

Но никто в этом мире не мог поверить в то, что ресторан, где официант не склоняется в полупоклоне над сидящим гостем и не произносит сакраментальное «Чего изволите?», может быть успешен!

Мог ли быть уверен в этом успехе Крок? Разумеется, нет! Но его интуиция подсказала ему, что необходимо идти не в банк, а ва-банк.

Заложив имущество и получив необходимую для старт-апа сумму, он принялся множить «концепт братьев Макдональдов» по всей Америке, а затем и по всему миру. Идея оказалась феноменальной! Ритмы жизни Соединенных Штатов стремительно набирали свои обороты. И курс времени относительно $ возрастал с каждым днем.

Успех подарил «коммивояжеру-неудачнику» еще долгих 30 лет жизни, на протяжении которых он заработал более полумиллиарда долларов! Имя Реймонда Крока оказалось в плеяде славных имен людей, которые – однажды и навсегда! - изменили жизнь человечества.

Сегодня в мире безостановочно работает более 29 тыс. ресторанов, в основу деятельности которых положен концепт братьев Макдональдов. А в чем же заслуга Крока? В том, что без его уникального — интуитивного, а значит — не познанного логическим мышлением! — понимания успешности проекта «Макдональдс» так бы и остался придорожной забегаловкой близ Сан-Бернардино.

Интуиция – двигатель прогресса? Это действительно так. Потому что прогресс – на самой начальной своей стадии! – это понимание вектора движения и приложения своих усилий. И, порой, угадать это направление движения ничуть не менее сложно, чем решить Великую теорему Ферма.



Крок не был богат. Он не был талантлив. Он не обладал уникальным багажом знаний. Но он был тем, кого однажды не подвела интуиция!

Повторить его успех может кто-то из читающих эти строки, если примет участие в интуитивно-интеллектуальных баталиях, которые со дня на день начнутся в онлайн-викторине «Интуит».

«Интуит» — это увлекательная игра, которая позволяет в короткий срок сделать свое «шестое чувство» острым, и путешествовать по жизни, не только предугадывая грядущие события, но даже извлекая из этого пользу!

Уже сейчас Вы можете увлечься нашей игрой, развивать свою эрудированность, «прокачивать» интуицию и… набирать очки, которые уже завтра превратятся в замечательные призы.

В период бета-тестирования участники нашей онлайн-викторины показали выдающиеся результаты и обрели известность!

Сегодня мы чествуем наших лучших участников «Призами на миллион». Набравший 41 млн очков Григорий Деневич (США) выбрал в качестве приза «Эксклюзив со звездой» — речь о видеобеседе с легендой интеллектуальных игр, журналистом, телеведущим, знатоком Анатолием Вассерманом, по итогам которой на портале «Русская Планета» будет опубликована увлекательная статья. Замечательными призами для Григория стали бесценная сувенирная рамка с фрагментом оболочки воздушного шара знаменитого русского воздухоплавателя Федора Конюхова, установившего на этом аэростате тройной мировой рекорд, а также уникальная книга «Гиннесс. Мировые Рекорды 2018» от издательства АСТ.

Фаворитом игры является Денис Семенов, набравший более 1 млн очков интуиции. Его приз – растущая популярность! На интернет-портале «Русская Планета» в скором времени будет опубликована статья, рассказывающая об интуиции Дениса. Ведущий игрок нашей онлайн-викториы также выбрал для себя сувенирную рамку с фрагментом оболочки воздушного шара Федора Конюхова и стал обладателем раритетной книги «Все самые лучшие автомобили мира за столетие» от издательства АСТ.

Количество призов непрерывно преумножается и растет! Кто знает? Быть может, именно Вы сможете сорвать грандиозный куш в игре и получить главный приз, имя которому Интуиция. Стоит только решиться! И расстояние между Вами и Вашей мечтой об успехе сократится в разы.

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