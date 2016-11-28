Онлайн-игра «Интуит». Все только начинается!

Что такое интуиция – оно же «шестое чувство», оно же «спинным мозгом чую»? Псевдонаучная блажь для любителей поговорить о «неизведанном потенциале» человека или, все же, реальное свойство ума, с которым можно не просто «смириться», но которое еще и поддается «дрессуре»?

Онлайн-викторина «Интуит», стартовавшая летом этого года на «Русской Планете», уже успела показать и доказать: интуиция – не второе имя счастливой случайности, а полноценный продукт интеллектуальной работы. И ее можно развивать, что и показали своим примером наши игроки, число которых уже приблизилось к первой тысячной отметке. А ведь сама игра пока что пребывает в стадии «бета-тестирования», который, впрочем, вот-вот уже завершится – о чем подробно скажем ниже.

В том-то, очевидно, и секрет такой популярности онлайн-игры «Интуит», которой и сами создатели не ожидали. Это не просто игра – это эффективный интеллектуальный тренажер. Который, при этом, очень просто работает.

А суть действительно проста. Пришедший на игру участник видит вопрос, касающийся текущей повестки дня, видит к нему несколько вариантов ответов, которые описывают дальнейшее развитие событий. К примеру, обратимся к совсем недавнему прошлому: вопрос «Кто станет 45-м президентом США» - конечно же не на знание, а исключительно на интуицию. Интуиция – это не про то, что случилось когда-то раньше и что уже стало фактом истории. Это про то, что происходит сегодня, сейчас, на наших глазах и что имеет логические варианты своего развития в будущем.

«Угадайка» ли это? Вопрос провокационный, который разработчикам «Интуита» задают чаще всего. По сути, участник действительно угадывает или не угадывает, что будет дальше - как в случае с той же победой Дональда Трампа или той или иной реакцией Владимира Путина на определенное событие. Но, если подумать, механизм такого «угадывания» несколько сложнее и требует определенной аналитической работы, пусть и поверхностной. Перед тем, как кликнуть мышкой по правильной кнопке, игрок, искренне желающий «попасть в яблочко», призадумается. Рассмотрит цепочку событий, покопается в новостях, посмотрит аналитические прогнозы, сопоставит их и, конечно, прислушается к собственной «чуйке», но обдуманно.

Вопросы для онлайн-викторины «Интуит» составляются так, чтобы, во-первых, один из вариантов ответа был 100%-но реальным, а, во-вторых, проверяемым в краткосрочной перспективе. То есть никто не спросит «Закончится ли кризис к 2020-му году» - это гадание на кофейной гуще или картах Таро и в этой нише всяк страждущий найдет себе ответ.

Таким образом, «Интуит» на «Русской Планете» - полноценный интеллектуальный тренажер, заставляющий игроков работать с информацией, расширять свой кругозор – и все это под знаком доброго азарта, совсем-совсем не того, с которым ловят «покемонов». Но это не просто тренажер ума, а тренажер, позволяющий за особые достижения в процессе «обдуманного угадывания» стать обладателем серьезных призов – инновационных Apple Watch и iPod Nano 7, или сертификатов на экстремальные развлечения вроде полета в аэротрубе или прыжка с парашютом.

Бета-тестирование игры подходит к концу. Разработчики онлайн-викторины довольны результатами не меньше игроков, ставших уже обладателями ценных призов. Но дальше – больше. На этапе «Большой игры» всех участников онлайн-викторины ожидает настоящий фейерверк впечатлений – новые форматы подачи, не только текстом, но теперь уже и в видео и аудио. Полная мультимедийность и синергия виртуальных возможностей. Команда «Интуита» не скучает сама и не позволит скучать своим игрокам.

Этап бета-тестирования «Интуита» подошел к логическому концу. Мы готовы идти дальше.

Все только начинается!

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