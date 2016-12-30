Новый год! Новый год! Интуиция идет!

Создатели и разработчики онлайн-тренажера, который дарит любому человеку возможность «прокачать» свою интуицию, направляют самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!

Уходит в историю 2016 год, который стал периодом бета-тестирования для нашей игры. Пригласив лучших специалистов, мы разработали и просчитали алгоритмы викторины, развивающей заветное «шестое чувство». Оно позволяет человеку предугадывать события и всегда быть на шаг впереди.

В интеллектуально-интуитивных баталиях за ценные призы нашей игры, а именно:

книги российских издательств:





iPod nano:

Apple Watch:

полет в аэротрубе:



...сошлись люди разного возраста и пола, социального статуса и мировоззрения.

Внимание к игре растет непрерывно! В преддверии Нового года нас можно поздравить с тем, что онлайн-тренажер «Интуит», вырвавшись за пределы континента, превратился из всероссийского проекта в международный.

Сегодня с его помощью развивают интуитивные способности не только в России и странах, входящих в орбиту Русского Мира.

Отчаянную борьбу за пальму первенства в игре ведут жители США!

Кто же побеждает? Сегодня мы рады познакомить Вас с первыми призерами «Интуита»!

Арутюн Дабринян, 30 лет, Новосибирск. Его первым (и надеемся – не последним!) призом в нашей игре стала книга Н.Хомского «Создавая будущее». Она поможет Арутюну сделать еще один шаг в развитии Интуиции. Слово призеру:



— Арутюн, какую пользу приносит онлайн-тренажер лично Вам?

— «Интуит» активирует мозг на плодотворную работу с вероятностями, поиск информации и тренировку воображения! Спасибо Вам за прекрасную игру».

— Взаимно, Арутюн!



По свежайшим данным, в тройку лидеров входит 26-летний Денис Семенов, набравший 31 290 очков и ставший призером нашей игры.

— Денис, как Вам удалось стать одним из лидеров «Интуита»?

— Это несложно. Нужно просто прислушиваться к своей интуиции и помнить о жизненном опыте.



Мы привнесли в игру эксклюзивные видеовопросы о великой истории Москвы и Подмосковья, а также о современной жизни столицы и прилегающего к ней региона. Находя правильные ответы, можно не только прокачать интуицию, но и узнать уникальные факты из жизни столицы и прилегающего к ней региона.

Разработан и внедрен новый функционал! Наша игра может быть еще ярче, еще интереснее, если Вы захотите быть одним из ее соавторов. Мы предлагаем Вам испытать себя в роли создателей контента для онлайн-тренажера «Интуит»!

Придумайте интересный вопрос для интуитов и получите за это 250 ОЧКОВ (Очки начисляются за одобренные администратором игры и опубликованные вопросы)

Что год грядущий нам готовит? Активным участникам игры правильный ответ шепнет Леди Интуиция. Мы, в свою очередь, хотим со всей уверенностью предсказать, что 2017-й значительно расширит горизонты возможностей нашей игры и принесет Вам новые интуитивные озарения.



Пусть «шестое чувство» станет Вашей путеводной звездой

во всех начинаниях!

С наступающим Новым годом!

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