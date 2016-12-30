Новый год! Новый год! Интуиция идет!

Уходящий 2016-й год стал поистине прорывным для игрового онлайн-тренажера «Интуит»
Создатели и разработчики онлайн-тренажера, который дарит любому человеку возможность «прокачать» свою интуицию, направляют самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Уходит в историю 2016 год, который стал периодом бета-тестирования для нашей игры. Пригласив лучших специалистов, мы разработали и просчитали алгоритмы викторины, развивающей заветное «шестое чувство». Оно позволяет человеку предугадывать события и всегда быть на шаг впереди.
В интеллектуально-интуитивных баталиях за ценные призы нашей игры, а именно:
книги российских издательств:
iPod nano:
Apple Watch:
полет в аэротрубе:
...сошлись люди разного возраста и пола, социального статуса и мировоззрения.
Внимание к игре растет непрерывно! В преддверии Нового года нас можно поздравить с тем, что онлайн-тренажер «Интуит», вырвавшись за пределы континента, превратился из всероссийского проекта в международный.
Сегодня с его помощью развивают интуитивные способности не только в России и странах, входящих в орбиту Русского Мира.
Отчаянную борьбу за пальму первенства в игре ведут жители США!
Кто же побеждает? Сегодня мы рады познакомить Вас с первыми призерами «Интуита»!
Арутюн Дабринян, 30 лет, Новосибирск. Его первым (и надеемся – не последним!) призом в нашей игре стала книга Н.Хомского «Создавая будущее». Она поможет Арутюну сделать еще один шаг в развитии Интуиции. Слово призеру:
— Арутюн, какую пользу приносит онлайн-тренажер лично Вам?
— «Интуит» активирует мозг на плодотворную работу с вероятностями, поиск информации и тренировку воображения! Спасибо Вам за прекрасную игру».
— Взаимно, Арутюн!
По свежайшим данным, в тройку лидеров входит 26-летний Денис Семенов, набравший 31 290 очков и ставший призером нашей игры.
— Денис, как Вам удалось стать одним из лидеров «Интуита»?
— Это несложно. Нужно просто прислушиваться к своей интуиции и помнить о жизненном опыте.
Мы привнесли в игру эксклюзивные видеовопросы о великой истории Москвы и Подмосковья, а также о современной жизни столицы и прилегающего к ней региона. Находя правильные ответы, можно не только прокачать интуицию, но и узнать уникальные факты из жизни столицы и прилегающего к ней региона.
Разработан и внедрен новый функционал! Наша игра может быть еще ярче, еще интереснее, если Вы захотите быть одним из ее соавторов. Мы предлагаем Вам испытать себя в роли создателей контента для онлайн-тренажера «Интуит»!
Придумайте интересный вопрос для интуитов и получите за это 250 ОЧКОВ (Очки начисляются за одобренные администратором игры и опубликованные вопросы)
Что год грядущий нам готовит? Активным участникам игры правильный ответ шепнет Леди Интуиция. Мы, в свою очередь, хотим со всей уверенностью предсказать, что 2017-й значительно расширит горизонты возможностей нашей игры и принесет Вам новые интуитивные озарения.
Пусть «шестое чувство» станет Вашей путеводной звездой
во всех начинаниях!
С наступающим Новым годом!
Уже хотите начать? Прости кликните по картинке ниже!Далее в рубрике Онлайн-игра «Интуит». Все только начинается!Этап бета-тестирования популярной онлайн-викторины подходит к концу Читайте в рубрике «Технологии» Либералы предпочитают нациКак неонацисты объединяются с либералами, чтобы разрушить Россию
Комментарии