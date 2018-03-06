«Интуиция рождает жизнь…»

На фото один из победителей первого розыгрыша онлайн-викторины «Интуит» Владимир Верёвочкин и и.о. редактора портала «Русская Планета» Виктор Мартынюк

Что такое интуиция? Можно ли ее развить? Кем являются русские интуиты? И какое будущее у премьер-министра РФ?

Об этом мы решили спросить у Владимира Веревочкина, набравшего 57080 очков и занявшего 3 место по итогам Первого розыгрыша (призы — iPod touch 6, сувенирная рамка Федора Конюхова и настольная игра «Дрова»), и Александра Воронова, на балансе которого 65889 очков интуиции (4 место и призы — полет в аэротрубе, сувенирная рамка Федора Конюхова и книги от издательства «Чёрная сотня»).

«Интуит» (И.): Если не секрет, где работают люди, которые занимают ведущие позиции в игре «Интуит» и могут гордиться хорошо развитым шестым чувством?

Владимир Веревочкин (ВВ): 20 с лишним лет работаю учителем русского языка и литературы. На данный момент являюсь директором московской школы №1877 «Люблино»…

Один из победителей первого розыгрыша онлайн-викторины «Интуит» Александр Воронов и и.о. редактора портала «Русская Планета» Виктор Мартынюк

Александр Воронов (АВ): Занятие определяется образованием и интересами, я окончил биофак МГУ, кандидат биологических наук, работал руководителем коллективов в биологии и медицине, сейчас на пенсии…

И: Вы могли бы рассказать о своих увлечениях, хобби, пристрастиях?

ВВ: Кроме работы, которую очень люблю, занимаюсь любительским пчеловодством, животноводством, растениеводством. Такой, знаете ли, увлеченный дачник. Ну и рыбалка. Где-то же надо притормаживать и, наслаждаясь природой, просто думать. Порой ни о чем!

АВ: А я играю на бирже, где тоже очень важна интуиция.

И: Откуда вы узнали о нашей игре?

ВВ: Как-то на даче в августе 2017 хотел найти в интернете для ребенка простенький интеллектуальный тестик. Поисковик выдал ссылку на игру «Интуит». Шла апробация демоверсии. Заинтересовался. Решил попробовать.

АВ: Точно также – узнал из интернета.

И: Насколько увлекательным и оригинальным показался геймплей?

ВВ: Скажу честно, что до этого не интересовался подобными сайтами, поэтому сравнивать особо не с чем. Заинтересовал процесс соперничества с другими игроками. В период тестового режима просто захватил спортивный интерес: смогу подняться до первой пятерки или нет?

АВ: Мне геймплей показался достаточно своеобразным.

И: Сложно ли было возглавить рейтинг интуитов?

ВВ: Возглавлять рейтинг не сложно, сложно удерживаться на вершине, глядя, как игроки потихоньку к тебе подбираются. Вот тут-то нервы и не выдерживают. Начинаешь допускать ошибки, просчеты. Никакой выдержки!

АВ: Я специально ничего возглавлять не собирался. Все получилось в процессе игры, ощущение от лидерства было приятным, но… недолгим.

И: Продолжите ли вы играть в «Интуит» в будущем?

ВВ: Думаю, что на данный момент нет оснований не играть. А раз есть возможность, то почему же не пользоваться ею?

АВ: У меня все зависит от результата второго розыгрыша.

И: Интуиция в вашей жизни и профессии — как часто вы прибегали к ней?

ВВ: Я думаю, что любой человек в жизни пользуется интуицией. Осознанно или нет, это уже другой разговор. Чаще человек на бессознательном уровне поступает, сообразуя свои действия с элементарными интуитивными навыками, запрограммированными на уровне природных инстинктов. Вопрос осознанного использования интуиции в жизни и профессии неотделим от знаменитого профессионального чутья и бытовой мудрости.

АВ: Чтобы здесь говорить об интуиции, нужно сверить понятия и термины.

И: Что для Вас, Александр, интуиция с психологической точки зрения?

АВ: По моему мнению, интуиция – это не чувство, а одно из проявлений психики человека. В моем понимании интуиция как проявление психики человека — одна из форм отражения объективной реальности в человеческом мозге, и развивается она на основе накопленных знаний и навыков в разных областях деятельности, жизненного опыта, уровня мышления и ощущений, воображения, и при отсутствии эмоций.

И: А с биологической «колокольни»?

АВ: С биологической — мы унаследовали интуицию от своих животных предков, обладавших высшей нервной деятельностью. Только интуицию у высших животных мы обычно называем предчувствием. Наглядным примером предчувствия являются взаимоотношения взрослых особей хищников и их жертв, что позволяет им экономить энергию и время. Какой-нибудь тундровый лемминг предчувствует, что жизнь его будет короткой, и предчувствие редко его обманывает…

И: В профессиональной деятельности, в работе ученого вам приходилось сталкиваться с интуицией?

АВ: Что касается профессиональной деятельности, то очевидна и многократно отмечена способность профессионалов своего дела принимать решения мгновенно, предвидеть последствия, предугадывать исход и так далее — то, что с бытовой точки зрения мы и называем интуицией, основанной на многолетнем опыте и знаниях.

И: А в жизни?

АВ: В жизни мне также приходилось принимать интуитивные решения, - только надо понимать, что такие решения могут, как показывает практика, быть верными и не совсем…по принципу М.М.Жванецкого – «зря ты догадался»…

И: Можно ли «шестое чувство» развить или оно сродни дару?

ВВ: «Шестое чувство» для меня тоже является соединением жизненного опыта, помноженного на знания. Чем больше каждый из множителей, тем вернее аналитический прогноз. Развить? Не уверен, если мы говорим об экстрасенсорных возможностях. Добиться каждодневным трудом и беспрестанной рефлексией на фоне развивающегося знания - это мне ближе.

АВ: Интуицию, несомненно, можно развить, и опыт профессионалов это доказывает. Даром может быть только, скажем так, выдающаяся способность к интуиции. По поводу стереотипного термина «шестое чувство» применительно к интуиции я высказался выше, и современная наука, в зависимости от того, как их подсчитывать, насчитывает у человека от 14 до 20 чувств. Так что для некоторых интуиция может быть «двадцать первым чувством» - «очком», так сказать…

И: Успешное участие в игре «Интуит» — тоже следствие интуиции?

ВВ: Успешное участие в «Интуите» — это удача и удовольствие. А уж интуиция тому виной или что-то другое – не мне решать. Очень рад, что получилось войти в число победителей. Получится еще – обрадуюсь не меньше!

АВ: В викторине «Интуит» при поиске ответов на вопросы я ищу и просматриваю необходимую информацию, затем провожу анализ имеющихся данных, просчитываю возможные вероятности развития ситуации. Обычно для успешной игры этого вполне достаточно, но в некоторых запутанных случаях выручает интуиция.

И: Интуиция и знания - понятия параллельные или сопряженные? Почему?

АВ: Интуиция и знания – понятия, по крайней мере, трехмерные, взаимосвязаны и взаимозависимы по формуле «чем больше мы знаем, тем меньше нуждаемся в интуиции и наоборот»...

И: В этой связи, что вы думаете про «Метод Сильва»?

ВВ: Я уверен, что метод развития интуиции Хосе Сильвы однозначно всегда будет иметь много сторонников. Любая система (политическая, философская, религиозная, психологическая) базируется на платформе веры в эту систему. Пока есть последователи — есть система, структура, методология. Вряд ли приму рекомендованные Сильвой приемы для развития интуиции. Но мое неприятие не означает отсутствие результатов для принявших данный метод. Просто хотелось бы сравнить их результаты в игре «Интуит» с другими игроками.

АВ: Любые методы, направленные на повышение уровня мышления и ощущений, способностей человека к восприятию и осмыслению информации, гармонизацию отношений с окружающим миром следует приветствовать при условии, что они безопасны для психики и кошелька….

И: Какие вы видите рациональные объяснения тому, что интуиция, порой, не просто реально работает, но и спасает жизни?

АВ: Интуиция реально работает и спасает жизни, и могу по секрету сказать, эти жизни рождает, потому что, как говорят, женщины на интуитивном уровне чувствуют, от какого мужчины им нужно родить…

И: Последний вопрос: кем и где будет Медведев после 18 марта 2018 года?

ВВ: Относительно Д.А.Медведева предсказывать достаточно легко. У него однозначно после выборов 18 марта 2018 года работа будет! И вот тут я точно не ошибусь. Относительно конкретики, то я думаю, что до лета 2018 года он будет занимать сегодняшнюю должность, а в районе конца июля будет перемещен в область, связанную с предпринимательством или инновациями.

Создатели и организаторы онлайн-викторины «Интуит» благодарят за ответы призеров нашей игры!

Что думаете об интуиции Вы? Каков Ваш взгляд на грядущие события окружающей нас реальности? Нам будет интересно узнать мнение тех, кого уже сейчас ожидают новые призы и подарки в онлайн-викторине «Интуит».

Удачи и да пребудет с Вами Интуиция!

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