Интуиция Джобса

Давайте посмотрим на некоторые вещи из биографии Стива Джобса «с колокольни» определения роли интуиции в его успехе. Джобс не был примерным сыном, он не был прилежным учеником. Педагоги Рид-колледжа, где он учился, не могли назвать его усердным студентом, а руководство этого учебного заведения, устав терпеть прогулы и «беспросветный дзен» юного любителя ЛСД, выдворило его за пределы аудиторий, впрочем… разрешив посещать творческие занятия.

Именно они интересовали паренька, вовсе не производившего на окружающих впечатление интеллектуала и «потенциально выдающегося изобретателя». По правде говоря, интеллект вообще не был сильной стороной Стива Джобса.

Он никогда не претендовал на роль гения или «мегамозга», способного сделать то, чего не мог бы сделать любой из его сокурсников и тем более соратников. А в чем-то Джобс откровенно уступал!

Оружием Стива Джобса в завоевании этого мира явилась способность предугадывать будущее (в частности, запросы людей из следующих поколений) с помощью интуиции.

Мы стараемся сознательно избегать слова «предвидеть», потому что между интуицией и «Битвой экстрасенсов» лежит пропасть. Ведь шестое чувство — не есть сверхъестественный дар, обладать которым могут «лишь избранные». Это способность, с которой в этот мир пришел не только Стив Джобс, но и многие люди, живущие на свете, у которых интуиция находится в «спящем состоянии».

Именно Стив Джобс — прогульщик и тиран по своей натуре, бесшабашный странник и экспериментатор! — не только понял, что «Самое интересное лежит за границами самого интересного», но и вышел за эти границы с помощью всем известных и неизвестных ухищрений, обманов и скандалов, сопутствовавших ему всю жизнь.

Наивно было бы полагать, что главным наследием Джобса являются iPhone и MacBook. Это всего лишь прекрасные железки, которые через 3-4 столетия – возможно! – не вспомнит никто.

«Сокровищница Джобса» — это его нестандартный взгляд, на – казалось бы! – привычные обывателю вещи. А еще слепая вера в то, что твоя личная путеводная звезда находится вовсе не на небе.

Она сокрыта в недрах твоего сознания и представляет собой твое внутреннее – глубинное! – предчувствие правильности либо неправильности принимаемых тобою решений. Весь фокус в том, что это предчувствие никак не зависит от уровня твоего интеллекта, образования, социального статуса, географического местоположения.

Босоногий разгильдяй Джобс, сутками на пролет торчавший в подвале со своими друзьями, не осуществлял логические и технические просчеты по части перспективности намечающихся изобретений.

Оценить, спрогнозировать ситуацию с той или иной степенью достоверности, опираясь на логику и математический анализ, ему было не под силу! Но он прислушивался к своей интуиции, которая через невероятные тернии вела его к успеху.

Следуя этому принципу — «Слушай себя, а не других!» — Джобс прошел через всю свою жизнь, подарив миру прекрасные изобретения, в которых не найти вычурных излишеств, сложных наворотов, технических «рюшечек».

Но зато есть все те вещи, которые Джобс не просто любил, а знал, что наступит день и к ним «воспылает любовью» не 3-4 человека, а весь мир, выстраиваясь в километровые очереди у дверей i-Store. Речь о функциональности, эталоном качестве и подчеркнутой простоте продукции компании Apple.

Джобс не был гением. Он был человеком, который искренне верил в свою интуицию и понимал, что стоит – непременно стоит! – не просто опереться на это замечательное «шестое чувство» во всех своих начинаниях, но и пойти ва-банк, поставив на непрерывное культивирование и упорный тренинг этого чувства всю «мелочь из карманов».

Путь к развитию интуиции у Стива Джобса был донельзя тернист. Но те, кто читает эти строки, могут не повторять его ошибок. Достаточно сделать себе неоценимый подарок, посвятив свое свободное время тренингу «шестого чувства»!

Речь об игре «Интуит», после периода бета-тестирования, в ходе которого многие игроки уже обрели известность и заслуженные призы. Это набравший 41 млн очков Григорий Деневич (США) и Денис Семенов, на балансе которого более 1 млн очков интуиции. Большой Старт онлайн-викторины состоится со дня на день. И накопленные очки превратятся в потрясающие призы. Это шлем виртуальной реальности, iPod Nano и Apple Watch, развивающие игры от компании «Мосигра» и раритетные книги от издательств «Черная сотня», «АСТ» и «Литрес», Exclusive со Звездой и полет в аэротрубе, фотосессия и подарок-впечатление на выбор!

Но главный приз — это шестое чувство. которое с каждым вопросом игры «Интуит» будет помогать нашим игрокам все ярче и, наконец, приведет их к своим – уникальным! – свершениям в жизни. Так будет. Обязательно будет.

Удачи в Большой Игре!

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