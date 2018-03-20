Интуит. Ставка больше, чем жизнь!
Интуит. Ставка больше, чем жизнь!

Третий розыгрыш популярной онлайн-викторины «Интуит» начнется после того, как игроки заработают 200 000

Природа интуиции человека, анализируется не только нами, разработчиками и организаторами онлайн-викторины «Интуит», но и учеными. Что же говорят о «шестом чувстве» исследователи, имеющие авторитет мирового уровня? Обратим внимание на работы Герда Гигеренцера, немецкого эксперта в области психологии, возглавляющего сегодня отдел адаптивного поведения и познания, а также Хардинг-центр по оценке рисков в Институте человеческого развития общества в Берлине.

Герд Гигеренцер. Фото: соцсети

В своих трудах, ставших мировыми бестселлерами, автор уникальной книги по практической психологии «Как понимать риски и выбирать правильный курс» констатирует факт: жизнь резидентов XXI столетия протекает в бешеных ритмах, когда времени на детальное осмысление тех или иных событий и скрупулезный анализ фактов практически нет.

Чтобы убедиться в правоте этого суждения, задайте себе простые вопросы:

  • Всегда ли у меня хватает времени на то, чтобы аналитически мыслить в те минуты, когда мне предстоит сделать важный выбор?
  • Способен ли я верно оценивать преимущества, недостатки или последствия своих действий в экстремальной ситуации?
  • Могу ли я принимать верные аналитические решения в условиях «неполного знания» — не располагая достаточным количеством сведений, которые мне нужны?

К тем, кто в момент выбора отчаянно цепляется за логику, реальность бывает сурова! Попытки аналитически мыслить в предлагаемых обстоятельствах дефицита исходных данных и времени не приводят к результату либо ведут к принятию ошибочного решения.

Проведший ряд уникальных исследований Герд Гигеренцер полагает, что в случае, когда необходимо правильно предугадать исход тех или иных значимых для нас событий, интуиция человека становится «спасательным кругом». Она «работает» обособлено от логического анализа — как бы «в стороне» от той неполной информации, которой мы располагаем: не отвергая ее, но и не опираясь на скупые сведения.

Проведенные современным ученым исследования доказывают, что значительно чаще оказываются верными решения, которые приняты на основе выработанных в нашем подсознании эмпирических закономерностей. Это и есть интуиция, которая помогает в те моменты, когда рациональные (аналитические) стратегии могут быть лишь вспомогательным средством оценки правильности принятого решения впоследствии.

Как и любой человеческий навык, интуиция, позволяющая своему обладателю всегда оставаться на шаг впереди, поддается тренировке. Легче и проще тренировать «шестое чувство» в формате увлекательной игры. Принять в ней участие Вы можете прямо сейчас, став претендентом на призы и подарки онлайн-викторины «Интуит»!

В третьем розыгрыше участников игры ожидается множество приятных сюрпризов, великолепных призов, а также интригующих вопросов.

Розыгрыш стартует в тот момент, когда суммарное количество очков участников нашей онлайн-викторины достигнет 200 000 очков интуиции.

У каждого из участников появится уникальная возможность заглянуть в будущее, задав вопрос любому из лидеров и экспертов игры, в том числе, легендарному знатоку, провидцу и участнику интеллектуальных баталий Анатолию Александровичу Вассерману.

Фото: соцсети

Временами кажется так сложно дать спонтанный, но правильный ответ на вопрос. Но искусство делать это позволяет выигрывать в тех ситуациях, когда на кону многое. В том числе, наша жизнь.

Мы искренне желаем Вам удачи в никогда не прекращающейся игре!

Теги:
События: общество
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