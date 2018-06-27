«Интуит» в Кремле раздал выпускникам «путёвки в жизнь»
«Интуит» в Кремле раздал выпускникам «путёвки в жизнь»

Онлайн-викторина провела беспрецедентное тестирование бывших школьников на профориентацию

Москва, Кремль, Выпускной бал… Позади десять лет за школьной партой, учебники сданы в библиотеку, а первые результаты ЕГЭ – в приёмные комиссии вузов, где вчерашнему школьнику теперь предстоит провести ближайшие пять-шесть не менее весёлых лет.

С какой профессией связать свою взрослую жизнь? К чему «душа тянется» — сразу и не определишь, да и родители с друзьями в разные стороны тащат: кто в медицинский советует поступать, кто в юридический, кто на журналиста, а кто и большое актёрское будущее предрекает.

Хорошо, что существуют тесты  на профориентацию, в том числе те, которые можно пройти онлайн. Так, разработчики набирающей популярность онлайн-викторины «Интуит» уже позаботились о том, чтобы выпускник мог с исключительно высокой долей достоверности узнать, кем же ему лучше трудиться на благо Родины.

В рамках уже традиционного ежегодного Бала выпускников в Кремле онлайн-викторина «Интуит» подготовила его героям фантастический подарок — тест на профориентацию. Любой желающий выпускник мог у информационной  стойки проектов «Интуит» и  «Умная страна» узнать всё о своём предназначении. Для этого было достаточно ответить на примерно десяток вопросов, составленных опытными методистами, экспертами в сфере HR (в частности, оценки и развития персонала). И получить свою «путёвку в жизнь».

Работавшие с выпускниками менеджеры-разработчики «Интуита» Евгений Полищук и Даниил Крупко охотно помогали ребятам пройти тест на айпаде и подробно отвечали на вопросы о самой онлайн-викторине, поклонников у которой по итогам вечера заметно прибавилось.

Своими впечатлениями от общения с желающими пройти тест на профориентацию выпускниками с «Русской Планетой» поделился креативный менеджер онлайн-викторины «Интуит» Евгений Полищук.

«Остались потрясающие впечатления от молодых людей, которые буквально в очередь выстроилась к нашему стенду, чтобы пройти увлекательный и быстрый тест на профориентацию, — рассказал он «Русской Планете». — Шутка ли — узнать о подходящей лично для тебя профессии не где-нибудь в скучном кабинете, а именно в роскошном Кремлёвском дворце, на сцене которого выступали и выступают ярчайшие таланты мира!

По словам Евгения Полищука, всего тест на профориентацию в фойе Большого кремлёвского дворца в ожидании концерта смогли пройти более 150 будущих профессионалов. «Отвечая на нехитрые, но каверзные вопросы «Интуита», они видели результат — не конкретную профессию, а направление деятельности, куда стоит приложить все свои таланты. Самый популярный итог: «Руководитель». На втором месте вариант: «Рабочий пони (работяга, стахановец)». Далее, в порядке убывания,  варианты «Чиновник» и «Творческая личность». Ну а самый редкий вариант — «Емеля» (лентяй), что лишний раз подтверждает: молодёжь у нас подрастает замечательная, трудолюбивая!»  

Также собеседник отметил, что  у выпускников была возможность не просто заглянуть в своё профессиональное будущее, но и  выиграть фантастические призы. Для этого нужно было зарегистрироваться на страничке спецпроекта «Код в мешке» на интернет-портале «Умная Страна», введя уникальный промокод, указанный на специальном флаере участника выпускного бала. Так, выпускники приняли участие в розыгрыше призов от компании «Мосигра», а также приглашений на фестиваль электронной музыки Alfa Future People и на семинар всемирно известного бизнес-тренера Тони Роббинса, включённого в список «100 самых влиятельных знаменитостей» по версии Forbes.

В свою очередь, мы расспросили о впечатлениях от удивительно полезного теста нескольких выпускников, которые проявили к событию наибольший интерес.

Алина, лицей 1564, Москва

«Это был действительно очень интересный тест, ведь не секрет, как порой непросто бывает найти саму себя и выбрать ту профессию, которая придётся по душе. Мне тест от «Интуита» на самом деле очень помог. А вообще интуиция в моей жизни играет огромнейшую роль, она не раз выручала меня в самых неожиданных ситуациях. Конечно же, и знания тоже помогают в этом, но порой удача и какое-то «шестое чувство» оказываются гораздо полезнее».

Сергей, школа-гимназия, Раменское

«Мне было действительно очень интересно пройти тест на профориентацию и узнать свой результат. Я, кстати, и раньше проходил подобные тесты, получал при этом разные результаты. Интересно было узнать и на этот раз, кем же мне стоит работать. Выпал вариант «руководитель» — что же, меня он более чем устраивает!» 

Таисия, Одинцовская лингвистическая гимназия, г. Одинцово

«Интуиция для меня — настоящее шестое чувство. Это внутреннее ощущение того, что я права, что я поступаю правильно или неправильно, с хорошим или плохим человеком общаюсь... Интуиция вообще играет важную роль в моей жизни, спасала не раз от каких-то неприятностей и серьёзных передряг. Впрочем, их я не боюсь, ведь тест на профориентацию показал, что я очень и очень трудолюбивый человек, работяга. И это правильно!»

Алина, школа 1190, Москва

«Не скажу, что мне было очень сложно пройти этот тест... Я довольно легко ответила на все вопросы и открыла для себя то, что я будущий руководитель. Не удивилась, потому что во мне действительно есть лидерские качества, так что этот вариант для меня очевиден. А вообще интуиция преследует меня повсюду, я постоянно какие-то знаки судьбы подмечаю, и даже на экзаменах мне интуиция приходила на помощь: я чувствовала правильный вариант в тесте, и он действительно оказывался верным».

Александр, школа №185 имени Гризодубовой

«Я считаю, что интуиция играет для тебя немаловажную роль, особенно если ты поклонник разного рода игр. Обладая развитой интуицией, ты всегда выйдешь в них победителем или, как минимум, точно не проиграешь. Сам я давно уже это понял — и в своей жизни, в общении с друзьями тоже часто полагаюсь на удачу и собственную интуицию».

Теги:
События: общество
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