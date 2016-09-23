Бета-тест альфа-игры

Открытое бета-тестирование инновационной игры «Интуит» продолжается. Чтобы первый розыгрыш призов принёс нашим пользователям только честно заслуженные призы, интерес, азарт и прочие положительные эмоции, было принято решение не слишком спешить с официальным стартом. Команда «Русских Игр» очень придирчиво относится к качеству выпускаемого продукта: игра должна быть доработана так тщательно и детально, чтобы избавиться от мельчайших недостатков, стать максимально удобной и увлекательной для интуитов.

Сейчас на игровом сайте с каждым днём происходит разработка и появляются всё новые и новые и новые дополнения, призванные сделать тренировку интуиции более эффективной. Какие-то из них малозаметны для стороннего взгляда, другие сразу бросаются в глаза. Но все они существенно влияют на игровую механику, делая «Интуит» все более эффективным тренажёром вашей Инутиции и Интеллекта.

Так, например, в игре «Интуит» уже сейчас появился набор диковинных артефактов, позволяющих существенно усилить Ваши позиции в игре. Пока что в игру введён лишь первый из них – «Эликсир Интуита». Во время действия Эликсира каждый правильный ответ даёт игроку больше очков, чем предполагает уровень сложности вопроса. Чтобы получить артефакт, нужно постараться во время розыгрыша раньше остальных интуитов пересечь пограничные точки перехода между лигами.

На данный момент в разработке находятся и другие артефакты: это традиционные русские сказочные предметы и существа, приходящие на помощь герою в сложные моменты. Это и скатерть-самобранка, Жар-птица, клубок интуиции. Новые артефакты значительно усилят Ваши возможности в игре, одновременно подстёгивая работу мозга и приучая его действовать с максимальной отдачей.

Тренируя свою интуицию вместе с нами, вы не просто получаете признание других игроков и ценные призы. Гораздо важнее то, что эта ценнейшая способность интеллекта развивается с каждым днём, проведённым в игре. Ведь навык предвиденья, прогнозирования ситуации, является важнейшим, пожалуй, в любой истории успеха.

Достаточно вспомнить ставшую легендой историю об открытии русским учёным Дмитрием Менделеевым во сне периодической таблицы химических элементов.

Также во сне канадскому медику Фредерику Бантингу пришла химическая формула инсулина. На первый взгляд факт из биографии физиолога Александра Флеминга, стал прорывом в медицине: открытие первого антибиотика пенициллина, спасшего миллионы жизней, не состоялось бы, не загляни Флеминг в застоявшуюся лабораторную чашку по наитию.

Ральф Ларсен, 11 лет возглавлявший транснациональную компанию Johnson & Johnson, называет интуицию главным инструментом своей работы: «Как раз в тот момент, когда у меня имеется огромный объем количественных показателей, уже проанализированных умными людьми, мне и предстоит сделать то, за что мне платят деньги. Потому что, посмотрев на эти цифры, я пойму, точнее, почувствую, хороша эта сделка или нет».

Рэй Крок купил «несколько палаток по продаже гамбургеров». По его словам, он «спинным мозгом чувствовал, что это надёжно». Так была основана мегакорпорация McDonald’s.

«Единственная значимая вещь на свете — это интуиция», — писал выдающийся физик Альберт Энштейн.

Таких примеров, когда интуиция становится триггером коренных позитивных изменений в жизни отдельного человека, а порой и всего мира, можно привести сотни. Величайшие достижения бизнеса, спорта, политики, творческие и научные открытия, так или иначе, связаны с интуицией.

Несмотря на режим бета-тестирования, на сайте «Интуита» уже сейчас есть «Аллея славы»: раздел, где воздаётся должное нашим лучшим игрокам. Со временем этот список пополнится именами и достижениями интуитов, сумевших возглавить игровой рейтинг и удержаться на вершине столба интуиции дольше всех.

Хотя игра пока что идёт в тестовом режиме, в ожидании финального розыгрыша было решено не оставлять сильнейших интуитов без призов. Уже сегодня в «Интуите» есть несколько сильнейших игроков, которые, безусловно, заслужили свою награду упорством и талантами.

Так что начать играть в «Интуит» стоит уже сейчас! Ведь на сегодняшний день претендентов на победу значительно меньше, чем будет к моменту официального розыгрыша. А значит, и ваши шансы выиграть сейчас гораздо выше. К тому же, как достоверно выяснилось за время открытого бета-тестирования, в «Интуите» вы действительно «прокачиваете» свои способности предчувствовать ход событий и давать точные прогнозы.

Этот факт подтверждают данные турнирной таблицы: проанализировав эти цифры, можно установить, что, продвигаясь в рейтинге, игрок действительно начинает успешнее отвечать на все более сложные вопросы, дающие больше очков интуиции.

Бесспорно, развитие такого ценного навыка поможет вам не только в розыгрышах призов после официального релиза «Интуита», но и в повседневной жизни, работе и хобби. Ведь способность предугадать будущее, правильно спрогнозировать развитие ситуации и просчитать свои действия на несколько ходов вперёд никогда не может быть лишней.

Играй и тренируй свою интуицию уже сейчас, а успех не заставит себя долго ждать!

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