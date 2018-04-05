Защитника Русского мира выдадут на расправу
Фото: rusnext.ru

Фото: rusnext.ru

Депортация ополченца Николая Трегуба на Украину - позор российского государства

Московский областной суд подтвердил решение о депортации на Украину Николая Трегуба. Там ему грозит тюрьма и пытки, поскольку Николай был одним из участников обороны Славянска. Защитники Трегуба сдаваться не собираются: сегодня в Москве и Санкт-Петербурге пройдет акция под названием «Не выдавать своих!» с требованием принять закон, который мог бы защитить ополченцев от выдачи в лапы СБУ.

Николай Трегуб родился в Винницкой области, рос в интернате. После Майдана и последующей гражданской войны на Украине он присоединился к ополчению Донбасса, воевал под командованием Игоря Стрелкова в Славянске и вместе с его отрядом вырвался из окружения. На счету Трегуба – служба в батальоне «Спарта» Арсения «Моторолы» Павлова, серьезное ранение под донецким аэропортом и переезд в Россию.

В России Николай прошел все круги ада миграционных инстанций в попытках получить статус беженца. Сперва документы не принимали, а затем и вовсе отказали в получении статуса без объяснения причин. Как сообщал сам ополченец, ему начали звонить сотрудники СБУ, шантажировали и пытались склонить к сотрудничеству. Записи звонков не произвели никакого эффекта на представителей российских спецслужб: Николаю было предписано покинуть Россию в течение двух недель.

После долгих месяцев скитаний по самым разным регионам России, в 2016 году Трегуб наконец добился получения разрешения на работу в России, в Белгородской области. Но практически сразу же был вновь задержан. Адвокатам отменить решение суда не удалось, а 3 апреля Московский областной суд подтвердил выдворение Трегуба на территорию Украины.

Сомнений в том, что Трегуба на «родине» ожидает как минимум многолетний срок, а как максимум – пытки и смерть, нет никаких. У Николая есть брат-близнец Андрей, который, несмотря на то, что не принимал участия в боевых действиях в Донбассе, получил большой срок и ныне отбывает его в украинской колонии строгого режима. Не выдержав пыток СБУ, он оговорил себя. Более того, Андрей в результате издевательств в тюрьме стал инвалидом.

Общественные движения не собираются сдаваться и намерены продолжить борьбу за Николая. Тем более, он не единственный, кому грозит выдворение: депортации на Украину ожидает также Ирина Воронцова, волонтер и сторонник движения Эдуарда Лимонова.

«К сожалению, Николай пренебрег исполнением предписания суда, чем и обусловлена нынешняя тяжелая ситуация», - прокомментировала ситуацию представитель Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа порталу «Русская Весна». «Союз Добровольцев Донбасса неоднократно призывал своих товарищей к соблюдению миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. Закон суров, но это закон. Он действует на всех, не делая различий. Несмотря ни на что, мы продолжаем оказание информационной и юридической поддержки нашим ребятам. Николай входит в их число. Депортация на территорию Украины грозит ему не только тюремным сроком, но и смертью. Надеемся, что будут приняты во внимание все аспекты данного дела и нам удастся решить данный вопрос».

По словам Коледы, вероятность депортации Николая Трегуба очень большая. «Но мы предпримем все усилия, чтобы она была не на Украину, а в ДНР или ЛНР».

«Сейчас Реутовский городской суд постановил выдворить Николая Трегуба в Киев, а Мособлсуд оставил это решение в силе. Но Николай всё же успел вновь подать документы на получение статуса беженца», - сообщил депутат Госдумы, писатель и журналист Сергей Шаргунов. «Я обратился к прокурору Московской области Алексею Захарову с просьбой обжаловать постановление суда и ходатайствовать об отсрочке выдворения. Хотя бы до принятия решения по заявлению Николая. В последние годы резко возросло количество выдворений из страны. Надо срочно принимать законопроект «О предоставлении Российской Федерацией политического убежища».

Какие бы к выдворяемым ополченцам вопросы не имелись со стороны правоохранительных органов - выдача их на Украину - это провокация, считает Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР. «Людей выдают на пытки и, возможно, на смерть. Их реальное участие в боевых действиях в качестве добровольца (Трегуб) и в анти-нацистских акциях (Воронцова) - подтверждено. Если власти считают Трегуба и Воронцову преступниками - пусть сажают их тут, а не выдают «уважаемым партнерам». Либо, если уж считают, что выдача им «не повредит» (например - если есть подозрения, что они - внедренные шпионы или провокаторы) - пусть прямо объявят о подозрениях в их адрес и обоснуют их. А пока - выдача выглядит как политическая расправа - причем - максимально подлая и грязная», - считает Стрелков.

Теги:
Места: ДНР
События: война, политика
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