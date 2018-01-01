Заморозить и подогреть

Четвертый год над Новороссией рвутся снаряды, но на этот раз в новогоднее чудо никто не верит. Война не закончится, признания не будет, Европа не заметит – остается просить в Новый год лишь об одном: лишь бы не стало хуже. Чем жил Донбасс в этом году и чего ждать в следующем – в материале «Русской Планеты».

Сперва заморозить…

Сбылся сценарий, предсказанный политологами и экспертами: перевод конфликта в так называемую «замороженную» фазу. Это как в Приднестровье, только с ежедневными обстрелами. Похоже, никто не знает, что же делать с Донбассом: ни Европа, ни Россия. Одна лишь Украина точно знает, что именно делать, и это не секрет. Уничтожить, стереть непокорный Донбасс с лица земли. Точнее, землю оставить себе, а население… новости с Донбасса красочно иллюстрируют планы Киева в отношении народа непризнанных республик.

Минский процесс давно зашел в тупик, и даже у европейских покровителей Петра Порошенко уже не получается вразумить бесноватого соседа. ОБСЕ оказались бессильны, Совместный центр по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) потерял представителей России – нашим офицерам просто-напросто надоело терпеть нападки и издевки со стороны украинских военнослужащих. А громкие разговоры о вводе миротворческого контингента под эгидой ООН так и остались в планах, хотя Россия была не против.

… а затем подогреть

Несмотря на замороженный статус конфликта, на линии фронта порой бывает очень горячо. На протяжении всего 2017-го года непризнанные республики подвергались массированным обстрелам. Вновь рвались снаряды, попадая в жилые дома. Активизировались бои и в ЛНР, хотя раньше сводки ополчения об обстрелах приходили в основном с территории ДНР, из традиционно «горячих» мест – Спартак, Авдеевки, Горловиа, Трудовских…

Украинская армия целилась не только жилые дома, но и объекты городской инфраструктуры: котельные, теплотрассы, линии электропередач. Под снарядами гибли мирные жители, в том числе и дети. Никакие объявленные перемирия не были до конца соблюдены – каждый раз ВСУ умышленно срывали режим прекращения огня, провоцируя вооруженные силы ДНР и ЛНР вести ответный огонь.

Летальная помощь

Крайне плохим знаком для Донбасса стало решение Канады и США начать поставки летальных типов вооружения Украине, несмотря на протесты европейских лидеров. Киев и так щедро забрасывает Донбасс ракетами и снарядами, поставляемыми из Прибалтики, Румынии и некоторых других стран. Теперь помощь прибудет из-за океана. Правда, наступательных типов вооружения украинцам ни Канада, ни США, поставлять пока не планируют, тем не менее, летальные средства обороны (такие, как противотанковые ракетные комплексы Javeline) могут сильно осложнить контрнаступление войск непризнанных республик, если до того дойдет дело.

Ушли

В феврале 2017 года в результате теракта был взорван в своем кабинете командир танкового батальона «Сомали», напарник легендарного (и так же убитого в результате теракта) Моторолы - Михаил Толстых, он же «Гиви». За последние месяцы все более-менее известные командиры ДНР и ЛНР погибли, немногие уехали в Россию и, возможно, благодаря этому до сих пор живы, например, Козицын и Стрелков. Картина, мягко говоря, безрадостная: стараниями украинских ДРГ – а эксперты почти уверены, что это именно их рук дело – все яркие герои Донбасса сошли с небосклона. И все это – на фоне резкого ухудшения ситуации на фронтах Новороссии.

Впрочем, еще одному уходу жители Донбасса скорее обрадовались. Игорь Плотницкий – больше не глава ЛНР. Он покинул свой пост после самого настоящего дворцового переворота. Несколько дней Луганск лихорадило, события развивались почти как в остросюжетном фильме. В итоге и. о. главы ЛНР стал бывший глава Министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник. Плотницкий же, по слухам, сбежал в Россию, позже было объявлено, что он продолжит выполнять свою функцию по представительству ЛНР в рамках минских встреч.

Уход Плотницкого был в чем-то ожидаем. Им давно недовольны жители ЛНР – за откровенно бандитские приемы правления. Он стал тираном, получил единоличную власть над регионом, перевел на своих родственников все рынки, не брезговал даже отжимом ресторанов.

Недопоменялись

Относительно хорошей новостью можно назвать обмен пленными между ДНР и ЛНР и Украиной, который произошел 27 декабря. Хорошей относительно других событий, разумеется. Этого обмена ждали больше года. Правда, вместо обмена по формату «всех на всех», как того требуют европейцы, потрясая бумажками минских соглашений, домой вернулись не все. Вместо 306 человек в ДНР и ЛНР вернулись лишь 238, да и те – по большей части никакие не ополченцы. Некоторые так вообще попали на территорию непризнанных республик первый раз в жизни: СБУ очень любят сажать по своей любимой статье «посягательство на территориальную целостность Украины» совершенно обычных людей, чуть ли не за лайк в соцсетях. На Украину же отправились настоящие «херои» АТО, которые воевали с оружием в руках.

Не дождались возвращения на родину и россияне, арестованные на Украине. Евгений Мефедов, обвиняемый по делу о поджоге дома Профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщил, что их даже привезли на базу, где должен был состояться обмен, но затем процедуру по каким-то причинам отменили.

Больше не поможем

Неприятным, хоть и малозначимым известием стало решение ООН о прекращении гуманитарной помощи населению Донбасса. На февраль 2018 года запланирована последняя поставка, как объяснили представители ООН, сокращение связано с нехваткой финансирования. При этом количество людей, которым нужна помощь, на Донбассе лишь увеличивается.

Ушел с Донбасса еще один благотворитель – фонд Рината Ахметова «Поможем», одна из немногих организаций, которая помогала жителям Новороссии поставками продуктов питания с территории Украины, в ДНР под запретом. Впрочем, у Ахметова были проблемы и с украинскими патриотами: не единожды грузы в Донбасс блокировались с украинской стороны, а самого олигарха обвиняли в спонсировании «террористов». Власти ДНР обещают, что без гуманитарной поддержки донетчане не останутся и будут отныне получать помощь от МЧС России.

Немного признания

Гуманитарные соображения побудили российские власти признать официально документы, выдаваемые в ДНР и ЛНР. Для многих жителей Донбасса заменить старый украинский паспорт на новый – значит, отправиться на Украину, что может привести к аресту СБУ за «сепаратизм». Республики давно выдают свои собственные паспорта, регистрационные знаки для машин и иные документы, и были серьезные опасения полагать, что воспользоваться ими нигде, кроме как в самом Донбассе, будет нельзя.

Что ж, решение о признании значительно облегчит жизнь граждан непризнанных республик. Позволит молодежи поступать в университеты, например, путешествовать, обращаться в официальные структуры и так далее.

Что год грядущий нам готовит?

Нынешнее состояние – ни мира, ни войны – сохранится и в текущем году. Несмотря на то, что при поддержке Запада Украина вполне способна атаковать позиции ополчения, непризнанным республикам есть чем ответить. Обстрелы продолжатся – в надежде спровоцировать армию Новороссии сорвать минские соглашения. Победа не нужна никому – для любой из сторон она окажется Пирровой, но и прекратить ее Киев не в состоянии.

Учитывая, что в следующем году аналитики из американской компании Stratfor предрекают Украине внутренние политические потрясения вплоть до досрочных выборов, давление «партии войны» может лишь усилиться. А это не предвещает Донбассу ничего хорошего. Прозападный курс Украины сохранится в любом случае, и, по мере усиления милитаристской риторики, Россия будет использовать все доступные ей инструменты в своей гибридной войне, полагают аналитики Stratfor.

Что бы там ни думали американские эксперты, Россия не должна бросать Донбасс на произвол судьбы. Возможно, в следующем году торги за Украину между Россией и США продолжатся и даже приведут к какому-либо ощутимому результату, например, ввод «голубых касок».

Чем дольше длится нынешний период неопределенности для Донбасса – тем дальше он от Украины. Но и к берегам России регион пока не может причалить. Людям Донбасса остается рассчитывать на свои силы, в надежде, что их хватит дотянуть до настоящего окончания войны.

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