Вывод «войск» с Донбасса

Вот и состоялся долгожданный вывод «российских войск» с востока Украины. Речь, конечно, идет не об ордах бурятов-наемников и не о палачах в погонах, о которых без конца рассказывает украинская пропаганда. Свою деятельность окончательно свернул, пожалуй, единственный работоспособный орган, контролирующий выполнение Минских соглашений.

У этой структуры очень длинное название — Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон. В СМИ чаше всего можно встретить название — Совместный центр контроля и координации или СЦКК.

Мало кто знал, что с сентября 2014 года до 18 декабря текущего года под одной крышей в городе Соледаре (Донецкая область) трудились 75 российских и около 250 украинских военнослужащих. Формально они выполняли наблюдательную миссию с правом вести переговоры с подразделениями ВСУ и ополчения, которые регулярно обстреливают позиции друг друга.

Этим СЦКК выгодно отличался от миссии ОБСЕ, мандат которой запрещает оказывать какое-либо давление на конфликтующие стороны. По сути, Центр контроля выполнял миротворческие функции, но без применения оружия. По крайне мере российские офицеры не могли даже одевать бронежилеты, хотя постоянно выезжали на передовую.

В ночь на 20 декабря офицеры ВС РФ не без проблем покинули территорию «незалежной». Напоследок украинские пограничники и таможенники устроили россиянам прощальный многочасовой обыск и проверку документов.

Из слов главы представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК генерал-лейтенанта Сергея Костарева следует, что украинские коллеги не жаловали россиян и в Соледаре, где располагался штаб Центра. ВСУ-шники всячески пытались продемонстрировать нашим офицерам свое презрение и подчеркнуть превосходство украинской нации над «москалями».

В жестких условиях

Стоит отметить, что российские наблюдатели в погонах прибыли на Украину с разрешения Киева. Но предусмотрительная «хунта» наотрез отказалась наделять представителей «оккупантов» какими-либо привилегиями и иммунитетами. Все, что было у наших офицеров в Соледаре, это штатная одежда с триколором на плече и некоторые личные вещи.

В итоге мониторинговую миссию РФ фактически выдавили из Донбасса. Еще в сентябре 2017 года президент Украины лишил россиян возможности работать в 2018 году. Петр Порошенко обязал граждан РФ отчитываться о цели визита в его прекрасное царство свободы и демократии. Также с января гости из «страны-агрессора» обязаны иметь на руках биометрический паспорт.

По понятным причинам Москва не стала заставлять своих военнослужащих проходить этот унизительный экзамен перед постмайданным режимом. К тому же деятельность СЦКК на просторах зоны АТО была существенно ограничена последние месяцы. Наблюдателям из СЦКК запрещалось общаться с местным населением и даже взаимодействовать друг с другом «в полях».

По данным источников «Русской Планеты», украинские военнослужащие грешили недостойным поведением в Соледаре. Наши офицеры не испытывали проблем с качеством питания и жильем, но коллеги из Украины пытались всячески подтрунировать над россиянами, опускались до оскорблений и прослушивания телефонных бесед.

Ранее в Сети появилось письмо Минобороны РФ, адресованное начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко. В нем описывался неприятный эпизод, свидетельствующий о том, что украинцы не стеснялись выражать своей агрессии в Соледаре, и потому пребывание российских наблюдателей в стане потенциального противника становилось опаснее с каждым днем.

«22 августа с. г. украинский военнослужащий без знаков различия, но вооруженный, не только не выполнил воинского приветствия, проходя мимо руководителя представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК генерал-майора О.В. Васильченко, но и демонстративно задел его плечом. На сделанное ему замечание последовали оскорбления. Другие украинские военнослужащие, находившиеся рядом, обступили российского генерала и стали открыто ему угрожать. При этом охрана, назначенная украинским командованием, на эту провокацию никак не реагировала» — утверждается в документе за подписью замначальника Генштаба ВС РФ С. Истракова.

Сергей Костарев в комментарии журналистам отказался педалировать тему «наезда» украинцев, но признал существование проблем в отношениях с «коллегами»: «Конфликтов не было, но были жесткие условия по проживанию и перемещению. Сопровождение в столовую и обратно сопровождалось вооружённым патрулем. А на перекур не пускали более десяти человек».

Стабильно напряженная обстановка

Прекращение деятельности СЦКК объективно ухудшит ситуацию в Донбассе. Однако вряд ли стоит ожидать всплеска масштабного конфликта. С конца лета россиянам фактически не давали работать, но нельзя утверждать, что это привело к непоправимым последствиям. На линии соприкосновения сохраняется стабильно напряженная обстановка.

Постоянные артиллерийские дуэли в Донбассе источники РП объясняют тем, что ВСУ намеренно проводят частые ротации войск, вводя в запрещенные зоны тяжелое вооружение. Таким образом, украинская армия провоцирует ополчение первым нанести удар, имитируя крупную наступательную операцию, но ВСН воздерживаются и, как правило, ведут ответный огонь.

Источники украинского издания «Strana.ua» в целом подтверждают выводы РП, но указывают, что первыми в дуэль вступают «сепаратисты». В частности, артобстрелы в районе Горловки, Первомайска, Стаханова, Новолуганского 17-18 декабря были вызваны тем, что «командование штаба АТО значительно усилило украинские позиции новыми подразделениями и техникой».

«С момента, как ВСУ заняли Травневое и Гладосово 24–25 ноября все и началось. После этого наше командование перебросило на горловское направление несколько крупных подразделений спецназа. Первоначально был план мощного прорыва. Однако информация «просочилась», приказа продвигаться дальше не поступило, ограничились зачисткой «серых» зон.

По словам собеседника издания, ополчение мгновенно получило сведения о подкреплении и начало обстрел позиций, где ориентировочно находилось усиление. «Наши ответили крупными калибрами по позициям сепаратистов. В итоге началась цепная реакция, прекратить которую уже трудно», — отметил источник.

Как бы ни складывалась текущая ситуация, делать далеко идущих выводов по поводу ухода российских наблюдателей пока не стоит. На фоне сокращения группировки ВС РФ в Сирии Москве невыгодно давать поводов для обострения конфликта. Происходящее в головах украинских политиков — описать еще сложнее. Наверное, многое будет зависеть от США, которые, как сообщают американские СМИ, еще не утратили интерес к идее ввода миротворцев.

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