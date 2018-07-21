Воинственная и прекрасная

Миллу Йовович называют самой русской американской актрисой. Она добилась успеха на подиуме и киноэкранах и очень гордится своими корнями: учит детей русскому языку и снимается в российских фильмах. Кто помог Милле покорить Голливуд — расскажет «Русская Планета».

Одинокое детство

Родилась будущая кинозвезда в 1975 году в Киеве, в русско-сербской семье. Боги Йовович, студент-медик из Черногории, приехал в столицу УССР учиться по обмену. Там он и познакомился с Галиной Логиновой, в ту пору начинающей актрисой. Она родилась в Туапсе, а в Киев приехала по работе. Они поженились и какое-то время жили в Днепропетровске, где маленькая Милла (при рождении — Милица Богдановна Йовович) ходила в детский садик.

Но семейное счастье было недолгим: у Боги возникли проблемы с визой, и он не мог больше оставаться в стране. Начались проблемы и у его жены: в ту пору браки с иностранцами не приветствовались, из-за пристального внимания со стороны КГБ Галину перестали приглашать сниматься. После окончания ВГИКа она работала на киностудии имени Довженко и снялась в телеверсии «Тени исчезают в полдень», а невозможность сниматься ставила под угрозу её карьеру. Пришлось сделать нелёгкий выбор: эмигрировать.

Сперва семья перебралась в Лондон, а затем — в Лос-Анджелес. Но появились новые проблемы. Из-за сильного акцента Галина не могла работать в США актрисой, а Боги не удалось получить лицензию врача. Милле приходилось нелегко: выходцев из СССР нередко обзывали шпионами и коммунистами, отношения с одноклассниками не задались, девочка чувствовала себя одинокой и никому не нужной. А вскоре родители развелись: Боги бросил Галину и снова женился. А затем его арестовали и посадили в тюрьму за мошенничество с медицинскими страховками.

Самый лучший в мире продюсер

Оставшись одна, Галина приняла решение бросить все силы на поддержку дочери. Всё заработанное тяжёлым и грязным трудом — ей приходилось работать уборщицей — Галина тратила на образование для Миллы, профессиональным взглядом разглядев в ней артистический талант. Девочка училась актёрскому мастерству, посещала уроки балета и музыки. Тогда же Галина добавила одну букву «л» в имя дочери, чтобы оно лучше звучало на английском языке.

Галина помогала организовывать фотосессии, встречалась с агентами и фотографами, и одна из этих встреч положила начало суперуспешной карьере дочери. Когда Милле Йовович было всего 11 лет, Галина показала её известному фотографу Карлосу Рейнозе. Вскоре Милла подписала свой первый контракт. В 1986 году она впервые попала на обложку модного журнала — это был итальянский Lei, а затем — британское издание The Face.

Обложка попалась на глаза знаменитому фотографу Ричарду Аведону, который разыскал юную модель и пригласил для съёмок в журнал Mademoiselle. Но издатели отказались публиковать фотографии девочки — ведь ей было всего 11! Скандал на тему эксплуатации детского труда в модельном бизнесе ещё долго бушевал среди представителей модной индустрии. Кстати, снимки всё же были опубликованы. А лицо Миллы замелькало в светской хронике и на страницах популярных таблоидов.

В 12 лет Милле предложили несколько крупных рекламных контрактов. Она появилась в рекламе Revlon, Calvin Klein и Hugo Boss, получая по 3 тысячи долларов за каждый съёмочный день. Получив финансовую независимость от матери, Милла, что называется, сорвалась. Классический подростковый бунт — алкоголь, тусовки…

«Слишком много всего происходит — трудно удержаться. Тебя словно принимают во все клубы. Везде счастливы тебя видеть — на всех вечеринках и светских мероприятиях. У тебя уже дом, машина, ты нарасхват, кругом знаменитости, а тебе каких-то 18 лет! И ты чувствуешь себя звездой, ещё не будучи ею. Я хамила матери, ничего не хотела слушать, подсела на алкоголь, считала себя всегда и во всём правой», — описывала то время в одном из интервью Милла Йовович.

Малина и кино

Свои первые шаги в кинематографе Милла начала делать ещё в 13 лет. Первым фильмом стал «Ночной поезд в Катманду». Следующим на экраны вышел фильм «Слияние двух лун». Третий фильм принёс ей успех. В картине «Возвращение в голубую лагуну» Милла играла главную роль и по сценарию должна была появиться в кадре обнажённой. Милле на тот момент было всего 16 лет. Фильм оказался провальным, но принёс Йовович первые номинации: как лучшая юная актриса и как худшая новая звезда на вручении премии «Золотая малина».

Не о такой славе мечтала юная Милла! Позже она снялась ещё в паре картин, а затем разочаровалась в кинематографе и решила пожить в Европе. Там она увлеклась музыкой, но вскоре Милле выпал шанс, который, как говорится, выпадает раз в жизни. Французский режиссёр Люк Бессон искал необычную актрису на главную роль в фильме «Пятый элемент» 1997 года. Первый кастинг 21-летняя Милла не прошла, но через некоторое время она разыскала режиссёра в холле какого-то отеля и заговорила с ним на «божественном языке», на котором должна была говорить инопланетянка Лилу, главная героиня фильма. Свою роль девушка получила. Фильм, собравший внушительную кассу, сделал её настоящей голливудской суперзвездой.

Следующие картины Миллы были встречены критиками прохладно, а за роль исторической воительницы Жанны Д’Арк её вновь номинировали на «Золотую малину». Успех вернулся к Йовович после того, как она снялась в фильме по мотивам знаменитой игры «Обитель зла», сыграв истребительницу зомби Элис. Первая часть кинофраншизы, вышедшая в 2002 году, прокатилась по миру с оглушительным успехом, собрав многомиллионную кассу и закрепила успех Миллы в большом кино.

После вышло ещё 5 частей «Обители зла», последняя глава, вышедшая на экраны в 2016 году, стала, увы, последней. Милла дважды приезжала в Москву представлять фильмы из этой серии, а в 2010 году приняла предложение сняться в российском фильме «Выкрутасы», вместе с Иваном Ургантом. При бюджете в 7,8 миллионов долларов фильм собрал кассу в 12,5 миллионов, правда, критики фильм не оценили.

Мой муж режиссёр

Личная жизнь Миллы оказалась тесно переплетена с её профессиональной деятельностью. Первый брак актрисы, в 1992 году, был с коллегой по съёмочной площадке фильма «Под кайфом и в смятении» Шоном Эндрюсом, но брак продержался всего два месяца.

Вторым мужем актрисы стал не кто-то, а сам Люк Бессон. Их соединил, конечно же, фильм «Пятый элемент», а точнее — совместная работа над «божественным языком». Люк придумал его ещё в юности, и Милла воплотила его мечту об идеальной инопланетной девушке. Сразу после выхода картины они поженились, но пробыли вместе недолго: спустя два года их брак распался.

Третьим мужем Йовович стал — вы не поверите! — режиссёр Пол У. Андерсон, создатель зомби-франшизы «Обитель зла». Их отношения завязались ещё в 2002, во время работы над первой картиной, а поженились они позже: в 2009. Пара растит двух очаровательных девочек — Эвер Габо и Дэшиел Эдан. Старшая дочь снялась вместе с мамой в последней части «Обители зла». Она удивительно похожа на мать, но Милла не хотела бы, чтобы она пошла в актрисы. «Пусть у неё будет детство, а карьера никуда не убежит», — часто говорит она в интервью.

Милла очень гордится своими корнями и учит детей русскому языку. И не только говорить, но и писать. Младшая дочка Дэшиел крещена в Православие в одной из русских церквей Лос-Анджелеса под именем Дарья. На ночь Милла рассказывает дочкам русские сказки — потому что, по словам Миллы, они делают людей сильными.

Сейчас Милла уделяет всё внимание семье, занимается воспитанием дочерей, но и про карьеру не забывает. В мае этого года состоялась премьера фильма «Мир будущего» Джеймса Франко, годом ранее на экраны вышел фильм «Шок и трепет», в котором снялись такие звёзды, как Вуди Харрельсон и Томми Ли Джонс. Фанаты Миллы с нетерпением ждут продолжения «Хеллбоя», в котором Йовович сыграет роль главной злодейки, Кровавой королевы Нимуэ. Но, кроме кинокарьеры, Милла мечтает родить третьего ребёнка и, по её словам, с этим стоит поторопиться, ведь в декабре ей исполнится 43 года. А престижные кинонаграды, которых в профессиональном багаже Йовович пока нет, могут и подождать.

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