Великий немой на сцене Донецкой филармонии

Выдающийся музыкант, наш современник, уже в течение пяти лет, дирижируя Национальным филармоническим оркестром, гастролирует по всему миру с проектом «Час Чаплина». Немой фильм Чарли Чаплина «Огни большого города» демонстрируется на театральных подмостках под аккомпанемент оркестра маэстро Владимира Спивакова.

16 декабря в большом зале Донецкой Филармонии состоялась премьера мирового шедевра немого кино, во время показа аккомпанировали музыканты донецкой филармонии. Это «Дива-квартет» - четыре молодые девушки: первая скрипка Ольга Коломиец, вторая скрипка Мария Бахтиозина, виолончель Василиса Казнадзей, альт Оксана Сарычева и пианистка Лилия Кнышева.

Название фильма, входящего в десятку лучших романтических комедий мира, у многих на слуху. Но широкому кругу зрителей навряд ли знаком тот факт, что комический актер Чарли Чаплин не только поставил фильм «Огни большого города», как режиссер, гениально в нем сыграл, как актер главную роль, но и написал божественную музыку к фильму. Всего же Чарли Чаплин написал музыку к семи своим фильмам.

Девушки из «Дива-квартета» и пианистка выполнили сложнейшую профессиональную задачу - необходимо было попадать в такт фильма (девушки сидели к экрану спиной). Один неверный такт, один сбой и праздник будет испорчен.

Не все зрители задумались над тем, насколько трудная задача стояла перед молодыми музыкантами. Можно сказать больше – исполнение было настолько виртуозным, что зритель даже не размышлял над этой проблемой. Кинопоказ фильма «Огни большого города» продолжался 86 минут с перерывом на антракт.

В Донецкой филармонии готовились к премьере, начиная с лета, репетиции были длительными и упорными. Афиша спектакля появилась уже в конце лета, и не осталась не замеченной гурманами от музыки и киноискусства, оказывается, в наше время шальных скоростей и компьютерных технологий есть поклонники, казалось бы, архаичного немого кино.

Перед началом показа киноленты, уже на пороге филармонии зритель попадал в атмосферу фильма - посетителей в холе встречал сам Чарли Чаплин в черном сюртуке, маленьком котелке и с длинной тростью в руках. «Чарли Чаплин» был очень общителен и оживлен, охотно фотографировался со всеми желающими.

Традиция создавать настроение у зрителей перед началом концерта в Донецкой филармонии сложилась с недавних пор, – как правило, перед началом концерта в течение 10-12 минут в уютном холе второго этажа у белого концертного рояля музыканты (трио гитаристов, Дива-квартет) исполняют камерную музыку, помогая зрителям отстраниться от бытовых проблем и настроиться на концерт.

Тандем показ немой киноленты плюс исполнение живой музыки к фильму совсем не было расценено зрителями, как нечто архаическое с легким развлекательным оттенком (такая себе современная экзотика).

Партер и балкон были полны зрителями, они с первой минуты фильма окунулись в экспрессивные события, происходящие на экране. Казалось, что зритель забыл обо всех проблемах прифронтового Донецка, и переживал вместе с главными героями и трагические приключения, и комические ситуации.

Заключительную фразу фильма - слепая девушка обращается к бродяге, благодаря, которому она прозрела, «это вы?», - зрители восприняли с радостным вздохом – наконец-то влюбленные обрели друг друга.

Оглушительные овации благодарных зрителей и букеты живых цветов для музыкантов «Дива-оркестра» и пианистки Лилии Кнышевой завершили уникальный кинопоказ ленты «Огни большого города».

Донецкая филармония достигла еще одной вершины, еще одной победы в своей творческой работе, поистине уникальной, учитывая непростые условия прифронтового города Донецка.

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