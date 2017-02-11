Убит не на поле боя
похороны Михаила Толстых (Гиви) / здесь и ниже фото автора

похороны Михаила Толстых (Гиви) / здесь и ниже фото автора

Последние две недели череда чрезвычайных событий потрясла Донецк, находящийся в состоянии войны с киевским режимом

В конце января и первых числах февраля ВСУ, пытаясь отрезать Донецк от Горловки, начали наступление с севера. Жесткий обстрел северных районов Донецка привел к коллапсу в Киевском районе Донецка.

Его жителей пришлось эвакуировать на БТР в промежутках между обстрелами. Но получив жесткий отбор, ВСУ, применила свою обычную тактику, сделав вид, что готово пойти на перемирие.

Едва затихли звуки боев на подступах к городу, Донецк 2-го февраля потряс взрыв огромной силы в Калининском районе. Противник целился в мост соединяющий Донецк и Макеевку на самом коротком участке дороги между городами-спутниками. Системе ПВО удалось сбить ракету системы «Ураган» в воздухе, но упавшие осколки ракеты наделали много беды – погибло 6 и пострадало более 20 человек, волей случая оказавшиеся в эпицентре падения осколков ракеты.

И вот новое несчастье – 8-го февраля не на поле боя, а подло по-бандитски убит в собственном кабинете комбат батальона «Сомали» Михаил Толстых с позывным Гиви.

За два с половиной года войны на Донбассе украинские боевики не смогли победить на поле боя легендарного Гиви ни в Славянске, ни в Иловайске, ни в Дебальцево, ни в последних боях под Авдеевкой, где батальон «Сомали» не дал противнику прорваться в Донецк.

Подразделение Гиви ставили на напряженных и ответственных участках фронта, там, где нужно было сдерживать натиск врага или наоборот – идти на штурм.

Враг жаждал смерти Михаила Толстых, если не фактически, то хотя бы в виртуальном пространстве. В СМИ распространялись фейки, то Гиви смертельно ранен, то он уже убит. А какая буйная радость звучала в украинских СМИ по поводу легких ранений Гиви!

Но не смогли украинские боевики в честном бою победить легендарного командира. Подлая шакалья тактика сработала – выстрел огнемета «Шмель», как выстрел из-за угла. Михаил Толстых погиб. В Донецке в этот же день был объявлен трехдневный траур вплоть до похорон легендарного полковника.

В дни траура в Донецке стояли погожие февральские дни, ярко светило зимнее солнышко, не привычно белый для Донецка снег сделал нарядными улицы города. Но в воздухе витало нечто неуловимое – да, город скорбел о герое Новороссии полковнике Михаиле Толстых с позывным Гиви. На улицах Донецка появились баннеры с надписями «Невозможно победить того, кто не сдается» (это слова самого Гиви), «Помним», «Не забдем, не простим».

Простится с защитником Новороссии пришли несколько десятков тысяч дончан, приехали люди из городов, за которые Михаил Толстых воевал – Шахтерск, Дебальцево, Иловайск, Снежное. Были организованные колоны людей, но большинство людей пришли по зову своей совести со скорбью в сердце.

Несмотря на 18-ти градусный, не привычный для Донецка, мороз, живая очередь, извиваясь, растянулась на несколько километров. В очереди стояли разные люди - студенты, ополченцы после ранения, скромно одетые пенсионеры и дамы в норковых шубах. Да, они пришли проводить в последний путь героя Новороссии. Над площадью все два часа церемонии прощания стояла тишина, когда вынесли на руках гроб с телом Михаила Толстых, раздались крики: «не забудем, не простим», «Гиви – герой», «Слава!», «Спасибо за подвиг!».

За гробом подло убитого командира армии Новороссии шла многотысячная толпа с флагами Донецкой Народной Республики.

А на просторах интернета под сообщением о похоронах Гиви появился такой комментарий

«Это НЕ ВСЕ (о тех кто пришел на прощание с Гиви)!!!!!! Проводить в последний путь не смогли тысячи . В том числе и из оккупированных территорий. Родителям Миши низкий поклон и огромное спасибо за сына! ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ»

Не успели предать земле тело героя Новороссии, как украинские СМИ разразились мерзкими и циничными комментариями: «Гиви возили по Донецку на лафете и закопали рядом с Моторолой», «Устроили представление: в театре «ДНР» выставили гроб с Гиви», «Террориста Гиви закопали в землю».

За короткую историю Новороссии у нас появились герои, которых хорошо знают и в народных республиках и в России. Это Арсений Павлов (позывной Моторола), Михаил Толстых (позывной Гиви), Алексей Мозговой, Павел Дремов и многие другие менее известные.

Хочется спросить «скептиков», кто знает героев, которые воюют в рядах ВСУ? Какие подвиги они совершили? Могут ли быть героями мужчины, под минометными обстрелами которых умирают женщины и дети, пенсионеры? Или подвиг совершили «доблестные» украинские военные, которые с 30 января по 3 февраля (2017 год) беспрерывно обстреливали северные районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки? В результате которых погибло 4 человека (из них две пожилые женщины в возрасте 67-ти и 73-ти лет) и около десятка получили осколочно-минные ранения?

Эти военнослужащие могут быть только военными преступниками. Они даже не в состоянии победить врага в честном бою и поэтому в тупой беспомощности своей стали уничтожать героев Новороссии путем террористических актов.

Новороссия помнит и чтит своих героев.

Вечная нетленная память полковнику армии Новороссии Михаилу Толстых с позывным Гиви!

Теги:
Места: ДНР
События: война, убийства
Донбасс. Обыкновенное чудо Далее в рубрике Донбасс. Обыкновенное чудоВыживающие под пулями дончане приближают конец войны не только отважным сопротивлением ВСУ, но и культурой Читайте в рубрике «Донбасс» Росгвардия: вопрос без ответаРуководство силовой структуры обещает не подавлять народные восстания Росгвардия: вопрос без ответа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО