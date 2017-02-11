Убит не на поле боя

В конце января и первых числах февраля ВСУ, пытаясь отрезать Донецк от Горловки, начали наступление с севера. Жесткий обстрел северных районов Донецка привел к коллапсу в Киевском районе Донецка.

Его жителей пришлось эвакуировать на БТР в промежутках между обстрелами. Но получив жесткий отбор, ВСУ, применила свою обычную тактику, сделав вид, что готово пойти на перемирие.

Едва затихли звуки боев на подступах к городу, Донецк 2-го февраля потряс взрыв огромной силы в Калининском районе. Противник целился в мост соединяющий Донецк и Макеевку на самом коротком участке дороги между городами-спутниками. Системе ПВО удалось сбить ракету системы «Ураган» в воздухе, но упавшие осколки ракеты наделали много беды – погибло 6 и пострадало более 20 человек, волей случая оказавшиеся в эпицентре падения осколков ракеты.

И вот новое несчастье – 8-го февраля не на поле боя, а подло по-бандитски убит в собственном кабинете комбат батальона «Сомали» Михаил Толстых с позывным Гиви.

За два с половиной года войны на Донбассе украинские боевики не смогли победить на поле боя легендарного Гиви ни в Славянске, ни в Иловайске, ни в Дебальцево, ни в последних боях под Авдеевкой, где батальон «Сомали» не дал противнику прорваться в Донецк.

Подразделение Гиви ставили на напряженных и ответственных участках фронта, там, где нужно было сдерживать натиск врага или наоборот – идти на штурм.

Враг жаждал смерти Михаила Толстых, если не фактически, то хотя бы в виртуальном пространстве. В СМИ распространялись фейки, то Гиви смертельно ранен, то он уже убит. А какая буйная радость звучала в украинских СМИ по поводу легких ранений Гиви!

Но не смогли украинские боевики в честном бою победить легендарного командира. Подлая шакалья тактика сработала – выстрел огнемета «Шмель», как выстрел из-за угла. Михаил Толстых погиб. В Донецке в этот же день был объявлен трехдневный траур вплоть до похорон легендарного полковника.

В дни траура в Донецке стояли погожие февральские дни, ярко светило зимнее солнышко, не привычно белый для Донецка снег сделал нарядными улицы города. Но в воздухе витало нечто неуловимое – да, город скорбел о герое Новороссии полковнике Михаиле Толстых с позывным Гиви. На улицах Донецка появились баннеры с надписями «Невозможно победить того, кто не сдается» (это слова самого Гиви), «Помним», «Не забдем, не простим».

Простится с защитником Новороссии пришли несколько десятков тысяч дончан, приехали люди из городов, за которые Михаил Толстых воевал – Шахтерск, Дебальцево, Иловайск, Снежное. Были организованные колоны людей, но большинство людей пришли по зову своей совести со скорбью в сердце.

Несмотря на 18-ти градусный, не привычный для Донецка, мороз, живая очередь, извиваясь, растянулась на несколько километров. В очереди стояли разные люди - студенты, ополченцы после ранения, скромно одетые пенсионеры и дамы в норковых шубах. Да, они пришли проводить в последний путь героя Новороссии. Над площадью все два часа церемонии прощания стояла тишина, когда вынесли на руках гроб с телом Михаила Толстых, раздались крики: «не забудем, не простим», «Гиви – герой», «Слава!», «Спасибо за подвиг!».

За гробом подло убитого командира армии Новороссии шла многотысячная толпа с флагами Донецкой Народной Республики.

А на просторах интернета под сообщением о похоронах Гиви появился такой комментарий

«Это НЕ ВСЕ (о тех кто пришел на прощание с Гиви)!!!!!! Проводить в последний путь не смогли тысячи . В том числе и из оккупированных территорий. Родителям Миши низкий поклон и огромное спасибо за сына! ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ»

Не успели предать земле тело героя Новороссии, как украинские СМИ разразились мерзкими и циничными комментариями: «Гиви возили по Донецку на лафете и закопали рядом с Моторолой», «Устроили представление: в театре «ДНР» выставили гроб с Гиви», «Террориста Гиви закопали в землю».

За короткую историю Новороссии у нас появились герои, которых хорошо знают и в народных республиках и в России. Это Арсений Павлов (позывной Моторола), Михаил Толстых (позывной Гиви), Алексей Мозговой, Павел Дремов и многие другие менее известные.

Хочется спросить «скептиков», кто знает героев, которые воюют в рядах ВСУ? Какие подвиги они совершили? Могут ли быть героями мужчины, под минометными обстрелами которых умирают женщины и дети, пенсионеры? Или подвиг совершили «доблестные» украинские военные, которые с 30 января по 3 февраля (2017 год) беспрерывно обстреливали северные районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки? В результате которых погибло 4 человека (из них две пожилые женщины в возрасте 67-ти и 73-ти лет) и около десятка получили осколочно-минные ранения?

Эти военнослужащие могут быть только военными преступниками. Они даже не в состоянии победить врага в честном бою и поэтому в тупой беспомощности своей стали уничтожать героев Новороссии путем террористических актов.

Новороссия помнит и чтит своих героев.

Вечная нетленная память полковнику армии Новороссии Михаилу Толстых с позывным Гиви!

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