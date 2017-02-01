Свечи Скорби
Свечи Скорби

31 января в Троицком храме Донецка состоялось отпевание погибшего накануне комбата 11-го Отдельного Мотострелкового Полка Ивана Балакай с позывным Грек.

- Вот он (Иван Грек) на фото у меня за спиной, - сообщал на своей страничке в социальной сети командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Этим, подчеркивая, что его тыл надежно закрыт опытным бойцом.

Придя практически сразу в бригаду «Восток», Иван Грек за два долгих военных года доказал свою надежность в боях с укрофашистами. Свое боевое крещение Иван получил в одном из первых боев с нацистами из батальона «Азов» под Донецком у поселка Карловка еще 23-го мая 2014-го года. До войны Иван Балакай имел сугубо мирную профессию строителя.

- В первый раз меня не увидели и не услышали, - сказал он в одном из своих интервью, -

мы ставили свои подписи под тем, чтобы Украина не отсоединялась от России (1991 год), но политическое меньшинство сделало за нас выбор.

В мае 2014-го года Донбасс сказал свое веское слово, проголосовав за создание ДНР.

Свой выбор надо защищать, и Иван Балакай с первых дней военного положения в Донбассе вступает в ряды ополчения и становится у истоков создания бригады «Восток», в дальнейшем Балакай выдерживал бой на самых опасных рубежах.

29 января при очередной попытке укронацистов прорвать оборону ВСН Иван Грек лично повел подкрепление в бой на открытой местности - враг рвался вперед в своем стремлении отрезать части бойцов ДНР от основной позиции.

Да, на войне, как на войне – часто гибнут бойцы в сражениях и мирные граждане под обстрелами укронацистов. Но у граждан ДНР каждая новая смерть не вызывает привыкания и не воспринимается, как обыденная утрата. Наоборот, от любого сообщения о смерти воина Новороссии или гражданского жителя республики соцсети взрываются возмущением и каждую новую смерть воспринимают, как смерть близкого человека.

На отпевание новопреставленного Ивана, воина Новороссии, в Троицкий храм пришли его товарищи по оружию, близкие родственники и неравнодушные люди. Не прекращающиеся жесткие бои на подступах к Донецку не позволили прийти всем военнослужащим, которые хотели проститься со своим боевым товарищем - оставить позиции, когда враг рвется в город не возможно.

Люди пришли по велению своего сердца. Священник проводил церковный обряд отпевания и пел хор певчих, но даже в это время доносились звуки обстрелов, порой заглушая голос священника.

Женщины плакали, не сдерживали слез и мужчины, прощаясь со своим командиром. Горящие свечи в руках людей, как символ скорби, охапки красных гвоздик у гроба усопшего, затем скорбная очередь, желающих проститься с боевым командиром …

Вечная память и вечная слава Ивану Балакай, воину Новороссии!

Теги:
Места: Украина, ДНР
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