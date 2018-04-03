Судьбу Донбасса будут решать без России

В мае этого года Франция, Германия и Украина соберутся в немецком городке Ахен для того, чтобы обсудить ввод миротворческого контингента в Донбассе. Планируемое обсуждение пройдет без участия России. МИД РФ отреагировал спокойно: решение о вводе миротворцев будет принято совсем в другом месте.

О том, что встреча лидеров «Нормандской четверки» планируется в Ахене и что на ней не будет присутствовать российский президент, сообщила газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники в Киеве. Инициатором встречи стал президент Украины Петр Порошенко. Еще в конце февраля он заявлял, что очередная встреча «Нормандской четверки» должна состояться вскоре после президентских выборов в России. Результат, на который рассчитывает Порошенко – ввод международного контингента в Донбасс.

Правда, о том, что «Нормандская четверка» может превратиться в «тройку», речи тогда не шло. Последующая беспрецедентная информационная и дипломатическая атака на Россию со стороны Великобритании из-за отравления в Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери сильно ударила по и без того напряженным взаимоотношениям между Россией и Европой. Впрочем, диалог не прервется окончательно: в мае в Москву с государственным визитом намерен приехать французский президент Эммануэль Макрон, и тема Донбасса, разумеется, будет одной из главных тем его переговоров с Владимиром Путиным. Так что встреча в Ахене без России вовсе не означает, что решение о миротворческом контингенте будет принято без учета мнения Кремля.

Российский МИД отреагировал довольно сдержанно. «Ничего против такого рода встреч мы не имеем», - цитирует «КоммерсантЪ» источника из министерства. «Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся».

Этот саммит куда больше важен для Порошенко, чем для кого бы то ни было. На Украине уже через год состоятся очередные президентские выборы, и предъявить в качестве результата по урегулированию конфликта в Донбассе Петру Алексеевичу ровным счетом нечего. Не так давно Порошенко провел закрытую встречу с патриотическими украинскими блогерами, где озвучил планы по возвращению Донбасса при помощи миротворческого контингента. После того, как миротворцы займут границу между непризнанными республиками Донбасса и Россией, в регион, согласно планам Киева, зайдут украинские каратели и проведут силовую зачистку Донбасса.

Планы Порошенко, конечно, потешили чувства воинственно настроенных патриотов, однако окончательный вариант резолюции Совбеза ООН о «голубых касках» пока не принят. Киев настаивает на вводе миротворцев по всей территории непризнанных республик, в то время, как Москва заявляет, что даст разрешение на ввод миротворцев лишь на линии разграничения между Украиной и ЛДНР и никак иначе. Позже Владимир Путин допустил, что часть контингента может быть размещена вдоль российских границ, но это будет возможным только при согласии со стороны ДНР и ЛНР.

В самих непризнанных республиках на ввод миротворцев согласны, однако это будет возможно лишь после выполнения украинской стороной части Минских соглашений. «Мы готовы обсудить с Киевом условия нахождения миротворческой миссии ООН, но, я думаю, Киев хочет просто забрать всю территорию, взять под контроль границы, ввести сюда войска», - заявлял ранее глава ДНР Александр Захарченко. «Киев должен отвести войска от линии соприкосновения, но Киев этого никогда не сделает, будут там миротворцы или нет. Киев готовится к войне».

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