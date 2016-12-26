Сталкерские зоны современной Украины

Вопиющий случай произошел на территории современной Украины. На КПП «Майорское» при выезде из территории ДНР на территорию подконтрольную киевской власти солдат ВСУ без весомых на то причин открыл огонь из автоматического оружия по мирным гражданам, убив одного человека, ранив двоих.

Одной из пассажирок автобуса, которая стала свидетелем расстрела, стало плохо с сердцем, она умерла прямо в машине скорой помощи.

Что же за территория такая КПП «Майорское», которая получила свое название от находящегося рядом небольшого рабочего поселка «Майорск»?

В Украине помимо Чернобыля за 2,5 года войны на Донбассе появляются новые сталкерские зоны, хотя киевские власти, казалась бы, не предпринимают никаких сознательных усилий для достижения данной ꞌꞌвысокойꞌꞌ цели.

Дело в том, что правительство Порошенко совершенно не стремится для населения, которое оказалось в зоне открытого огня на Юго-Востоке Украины, свести к минимуму негативные последствия войны.

Местные жители рабочего поселка Майорск оказались в тисках жесткой гуманитарной катастрофы, граничащей с геноцидом.

Поселок расположен в треугольнике Горловка - Джержинск - Артемовск по существу, являясь пригородом Горловки (13 км от центра Горловки) и административно относится к Горловской Городской администрации.

Жители поселка работали в Горловке и на железнодорожной станции грузового назначения «Майорская».

После подписания договора о перемирии Минск-2 поселок оказался в «серой», якобы нейтральной зоне, а в реальности между позициями ополчения и позицией ВСУ. Это означает, что поселок находится в зоне перекрестного огня.

ВСУ с позиций в Жованке и других близлежащих поселков обстреливают пригороды Горловки, а ополчение вынужденно подавлять огневые точки противника, защищая местное население.

Железнодорожная станция разрушена, ходить на работу за линию фронта в Горловку, естественно, нет возможности, поэтому небольшое население поселка осталось без работы и средств существования.

Линия разграничения (читай - линия фронта) прошла между Горловкой и Майорском. Для Майорска это означает, что поселок оказался отрезанным от административного управления и насущные вопросы в поселке решать не кому.

Именно не кому, так как за все 2,5 года войны на Донбассе украинским властям нет дела до тех несчастных людей, которые не смогли эвакуироваться из поселка, оказавшегося на линии огня.

Уже два года в Майорске нет электроснабжения. Если напряжение появляется в сети то не более 90 Вт, о работе электроприборов нет речи, трудно подзарядить даже мобильник.

Кроме этого разрушен местный водопровод (воду получали из Горловки). Как говорят местные жители, «нам не до мытья полов, у нас в квартирах не работает канализация». Выручает единственный колодец в поселке, в котором люди набирают воду, порой рискуя попасть под обстрел.

Газа в поселке тоже нет, пищу готовят на кострах даже зимой. Отопление, естественно,

также отсутствует, ведь в поселке нет воды и газа. В прошлую зиму 2015-го года при температуре воздуха -14 ͦ С люди жили в квартирах без отопления, у многих оконные проемы заделаны пленкой.

Добавьте еще к этой ситуации одно обстоятельство – два года в поселке не вывозился мусор. Бытовые отходы добавляют и люди, стоящие в огромных очередях на КПП «Зайцево» для пересечения границы.

Горы бесхозного мусора вызвали новую беду – в поселке появились крысиные и мышиные стаи.

Украинские власти отказываются выплачивать пенсии и социальные пособия жителям поселка на том основании, что они де административно относятся к Горловке, территории подконтрольной ДНР. Этот вопрос обсуждается уже около года, но дело не сдвинулось с мертвой точки.

Необходимо волевое решение - административное переподчинение поселка. Артемовская Городская администрация готова взять под свою юрисдикцию заброшенный поселок, соответствующие документы были подготовлены еще в мае текущего года. Завершающий этап в этом деле – это решение Верховной Рады Украины. Но! Постановление планировалась рассмотреть еще на сессии ВР 19-го июля сего года, но в очередной раз трибуну заблокировали из-за склок парламенте, и украинский парламент успешно разбежался на летние каникулы.

В настоящее время дело обстоит в соответствии с пословицей «воз и ныне там».

Такая беда как мародерство не обошла многострадальный поселок. О случаях мародерства со стороны украинских военнослужащих снимали репортажи даже центральные украинские каналы. ВСУ занимают опустевшие квартиры и дома, беззастенчиво пользуясь тем, что нажили хозяева своим трудом.

В последние полгода гуманитарной катастрофой в Майорске озаботилась международная организация Красного Креста. Жителям поселка стала поступать гуманитарная помощь – продуктовые наборы, газовые баллоны, пленка и стекло для ремонта выбитых окон.

Местные волонтеры сообщают в украинских СМИ, что якобы жители поселка получают социальные пособия (пенсии в том числе) по справке переселенца. Однако те, кто оформлял подобные справки, хорошо знают, что такой способ является полулегальным. До близлежащего Артемовска еще надо добраться по фронтовым дорогам. Затем, если нет родственников в городе, договориться с местными и, естественно, эта услуга ꞌꞌдоброхотовꞌꞌ платная. Если проверка выявит, что пенсионер не проживает по заявленному адресу, то пенсию снимут и все усилия пропадут даром.

Помощь «Красного Креста» и некоторых волонтерских организаций позволяет худо-бедно не умереть с голода. Однако основные проблемы, которые в прямой компетенции местного управления, не решены до сих пор. По-прежнему поселок, в котором из 1000 (довоенная численность поселка) жителей осталось только 20 семей, выживает в экстремальных условиях без света, интернета, воды, канализации, газа и отопления, с кучами мусора на улицах.

Верховная Рада Украины так и не приняла постановление об административном подчинении небольшого рабочего поселка Майорск в юрисдикцию города Артемовска, социальные пособия по-прежнему не выплачиваются.

21-го октября в Майорске открыли новый КПП для пересечения линии разграничения. В условиях жизни маленького поселка это не изменит ничего, разве что количество мусора увеличится в разы, и увеличатся случаи мародерства, ведь военнослужащих ВСУ будет в поселке гораздо больше.

Возвращаясь к трагическому случаю, произошедшему 14-го декабря на КПП «Майорское», можно добавить, что конфликт между расчетом ВСУ и мирными гражданами, произошел из-за того, что людей продержали три часа на восьми градусном морозе без всяких причин. Командир украинского пограничного расчета и раньше был замечен в неадекватном поведении, и без всякого повода угрожал, что применит оружие.

Погибшие были пожилой супружеской парой, которые направлялись на территорию Украины, чтобы переоформить свои трудовые пенсии. Воистину сталкерские зоны жаждут смерти.

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