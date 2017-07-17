Смерть пенсионерки на блок посту или битва за пенсии продолжается

14 июля 2017 года, недалеко от украинского блокпоста, между КПВВ «Марьинка» и «Александровка», от острой сердечно-сосудистой недостаточности скончалась гражданка Калашникова В.И., 21.07.1950 г.р. (место жительства Донецк, Петровский район – авт.).

Украинская сторона категорически отказалась проводить эвакуационные мероприятия. В связи с этим военнослужащие ВС ДНР, переодевшись в гражданскую форму одежды, вывезли тело умершей и доставили его в морг Донецка (Сообщение оперативного командования ДНР).

Смерть 67-летней пенсионерки, ехавшей переоформлять свою трудовую пенсию на территорию Украины, к большому сожалению отнюдь не случайна. Далеко не первый случай, когда престарелые граждане, отправляясь, в так называемые, пенсионеры туры, не выдерживают тягот пересечения линии разграничения, и умирают на блокпостах.

Ранее, в апреле и июле прошлого года, на страницах «Русской Планеты» я уже писала о том, как сложно жителям ДНР отстоять свои права на получение пенсии у чиновников украинского государства, сколько душевных сил, физического здоровья и, в конце концов, денег это стоит.

Прошел ровно год, но с тех пор ситуация прогнозируемо изменилась в худшую сторону.

Вышел ряд законов и подзаконных актов, которые ужесточили получение пенсий по возрасту для жителей, проживающих на территории ДНР.

Первое изменение - это верификация пенсионеров (с марта 2016 года), то есть пенсионер, зарегистрированный по определенному месту жительства (выдается справка переселенца – первый этап), должен дождаться чиновников, которые придут по заявленному адресу и убедятся, что «клиент» действительно проживает в данном жилище. В ожидании такой проверки приходиться оставаться на территории Украины 3-5 дней иногда и больше (второй этап).

Затем с августа 2016 года ввели электронное пенсионное удостоверение, на нем фото пенсионера, его личные данные. Пенсионное удостоверение заменяет удостоверение личности. Вначале вроде бы получение «электронки» было по желанию, а затем, как вы догадались, стало обязательным.

Для этого пенсионеру из ДНР нужно было дополнительно совершить пенсионный тур на территорию сопредельной Украины.

То есть ездить на Украину под разными предлогами для оформления пенсионных выплат приходиться каждые 2-3 месяца. Если дедушке под семьдесят, а бабушке под восемьдесят, то для них это либо не подъемная ноша, либо родственники (если таковые имеются, конечно) скидываются и нанимают легковую машину чтобы не тащиться на перекладных через блокпосты.

Далее события развивались по нарастающей. Киевская власть придумала новую уловку (февраль 2017-го года) - если пенсионер отсутствовал на территории Украины более 59 дней, пенсионные выплаты с него снимаются.

Для того, что было пройти через это сито, люди вынуждены каждые 59 календарных дней заезжать на территорию Украины на 2-4 дня для подтверждения своего статуса пенсионера-переселенца. Сведения о пересечении границы стекаются в пенсионный фонд из пограничной службы Украины, на основании этого начисляется или блокируется пенсия (третий этап, через 6 месяцев новая перерегистрация с получением обязательной справки переселенца).

Опять же спрос рождает предложение – стали активно развиваться доходные дома и частные квартиры. Люди приезжают, снимают жилье на несколько дней с одной только мыслью «как бы побыстрей уехать назад». После столичного Донецка любой тихий уголок кажется медвежьим углом, а не тихой заводью.

Такие вояжи требуют материальных затрат. Те кто, получают шахтерскую пенсию 7-10 тыс. руб., конечно, имеют ресурс бороться за честно заработанную пенсию.

Для пенсионеров, у которых пенсия небольшая и нет на украинской стороне надежных друзей или преданных родственников, овчинка выделки не стоит, и люди постепенно сходят с дистанции. Около 80% донецких пенсионеров вынуждено отказались от украинской пенсии.

По данным Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, по состоянию на март 2017-го года, киевские власти задолжали пенсионерам ДНР порядка 30 миллиарда гривен:

- У нас есть точные данные, но с Киевом они естественно будут разными. Мы в отличие от них осуществляем пенсионные выплаты своим гражданам, и не запрещаем получать им пенсию в Украине. Поэтому сейчас задолженность украинского правительства перед нашими пенсионерами более чем 30 миллиардов гривен, - сообщил Захарченко.

Что еще придумает Киев, чтобы не платить пенсии жителям, проживающим на территории ДНР, сказать трудно. Ясно одно – киевские власти сделают все, чтобы не платить пенсии по возрасту жителям ДНР, социальные пособия детям, молодым мамочкам, пенсии по инвалидности Киев не выплачивает с сентября 2014 года.

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