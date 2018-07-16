Сергей Карякин: шахматы – это полноценный спорт!
Сергей Карякин: шахматы – это полноценный спорт!

За что ненавидят самого молодого гроссмейстера мира?

За историей гениального мальчика, в 12 лет угодившего к Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой гроссмейстер, пристально следил весь мир. И Сергей Карякин не подвёл: к своим 28 годам копилка его профессиональных титулов пополнилась высшими шахматными наградами. Кроме одной — по крайней мере, пока. 

Родился будущий всемирно известный шахматист в 1990 году в Симферополе, столице тогда ещё украинского Крыма. Мама Карякина была программистом, отец — предпринимателем. Страсть к шахматам проявилась у него довольно рано, благодаря бабушке: она работала учителем черчения в школе, в своё время научила играть в шахматы отца, а после — и внука. По праздникам она пекла для Сергея торты в виде шахматного поля со съедобными фигурками. 

Немудрено, что с самого детства юный Сережа с упоением играл в шахматы со своими домочадцами, а иногда — и сам с собой, причём, когда проигрывал — плакал. Уже в начальной школе он заявил о себе, став победителем многочисленных шахматных соревнований Украины и Европы среди детей. Вскоре он отправился в Краматорск, где Сергею предложили учёбу в знаменитом шахматном клубе имени А. В. Момота. Выпускники этой школы не раз становились чемпионами различных шахматных соревнований, не стал исключением и Карякин.  

Ради шахматной карьеры Сергея перевели на домашнее обучение. И немудрено: он тренировался как настоящий спортсмен, по 6-8 часов в день, из-за напряжённого графика у мальчика почти не было друзей. Усилия воздались сторицей: в 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Учёбу Карякин не забросил: в 2013 году он поступил в Российский государственный социальный университет на специальность «социальная педагогика». Но это случится чуть позже, уже после того, как Карякин переедет в Россию. Об обстоятельствах этого переезда стоит рассказать подробнее. 

«Я всегда был русским!» 

Несмотря на то, что Карякин добился впечатляющих результатов, играя за украинскую сборную, будущего в шахматах для себя он там не видел. Он считал, что полноценные тренировки на Украине невозможны, а значит, не получится добиться титула чемпиона мира. В 2009 году президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении Карякину российского гражданства. 

«Этот выбор был очень простой. Мне некуда было дальше развиваться. В Крыму не было гроссмейстеров, мне приходилось ездить в другие города на тренировки, а тут мне предложили перебраться в Россию. Я сразу же согласился. До переезда я был одним из сотен гроссмейстеров, а после — за два года поднялся в первую десятку рейтинга благодаря замечательным тренерам Юрию Дохояну и Александру Мотылеву», — сказал в интервью Lenta.ru Карякин. По его словам, он всю жизнь прожил в Крыму и всегда считал себя русским. 

За это на Карякина не на шутку ополчились на Украине. По сути, своим переездом Карякин предвосхитил события «Русской весны» на полуострове, а в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. Во всех интервью он говорил, что не знает никого среди своих знакомых и друзей в Крыму, кто был бы против присоединения, за что моментально угодил в число «врагов украинского народа» и на печально известный сайт «Миротворец», разумеется, тоже попал. 

Битва за корону 

В 2010 году Карякин стал серебряным призёром шахматной Олимпиады в составе сборной России, в 2012 — удостоился титула чемпиона мира по быстрым шахматам. Титул чемпиона мира, о котором он так долго мечтал, был взят в 2013 году. А в 2015 году Карякин завоевал Кубок мира по шахматам. 

Главная шахматная битва ждала Карякина в 2016 году в Нью-Йорке. На кону была корона чемпиона мира, оппонентом выступал норвежец Магнус Карлсен — мировой шахматист номер один. Несмотря на то, что сбросить действующего шахматного короля с трона не удалось, Карякин не уступил Карлсену: в классической игре они сыграли вничью, Карлсен обошёл россиянина лишь в быстрых шахматах. И это было большим достижением: ранее Карлсен расправлялся со своими соперниками очень быстро, а уж о ничьей с ним можно было только мечтать. 

Личная жизнь 

Так сложилось, что жёны Сергея Карякина тоже были из мира шахмат. Первая жена, Екатерина Должикова, известная украинская шахматистка, мастер международного уровня. Вторая жена, в браке с которой по сей день и состоит Карякин — Галия Камалова, в шахматах тоже не новичок, в 16 лет она получила первый разряд по шахматам. У четы Карякиных двое сыновей, Алексей и Михаил.  

Сергей Карякин считает, что шахматы — полноценный вид спорта. И, чтобы побеждать, необходимо быть в хорошей физической форме: Сергей посещает бассейн и спортзал, ездит на велосипеде, совершает регулярные пробежки и ходит на руках. 

Будущий король 

В мечтах у Сергея — вернуть шахматную корону в Россию. Именно этот девиз он выбрал во время коммерческого партнёрства с компанией Alpari. Но в 2015 году экономическая ситуация в России ухудшилась, и контракт был расторгнут. Кстати, в этот непростой период Карякин столкнулся и с другими сложностями. В 2015 году ему не удалось стать участником престижного шахматного турнира в Норвегии, где до этого он побеждал два раза подряд.  

Говорят, что это произошло не без участия ещё одного всемирно известного российского шахматиста, оппозиционера Гарри Каспарова, который обладает большим влиянием в мировом шахматном спорте. А причиной неприязни стала поддержка Карякиным Владимира Путина: он выложил в свой Instagram фотографию в футболке с портретом Путина и надписью «своих не бросаем». В 2018 году Карякин стал доверенным лицом Путина во время предвыборной президентской кампании. Надеемся, что Сергей осуществит свою мечту и вернёт шахматную корону России — вопреки всем недоброжелателям. 

Теги:
События: спорт
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