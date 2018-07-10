Самая лучшая девушка Бонда

Ей гордятся сразу в двух странах: в России и на Украине. Ольга Куриленко стала одной из немногих моделей, которым удалось шагнуть в успешную кинокарьеру. Как девочке из Бердянска удалось покорить мировой подиум, а затем и киноэкраны?

Родилась Ольга Константиновна Куриленко в 1979 году в бывшем СССР — в Бердянске, на Запорожье. Мать Куриленко — Марина, родом из Иркутска, отец — украинец. Когда Ольга была ещё совсем маленькой, отец ушёл из семьи, а на плечи скромной учительницы рисования легла тяжкая ноша матери-одиночки. Выжить было непросто: на зарплату учителя ИЗО в школе особо не погуляешь, спасали частные уроки рисования да бабушка с дедушкой. Они и воспитывали Олю, пока мама уезжала на заработки. Какое-то время девочка жила вместе со своими дядей, тётей и сестрой. Позже в своих интервью Ольга вспоминала, что денег тогда порой хватало только на еду, а на туфли – уже нет. Но желание получить хорошее образование, чтобы выбиться в люди, в ней было всегда.

В детстве Ольга Куриленко мечтала стать врачом — как бабушка. Но творческая натура матери не могла не сказаться на увлечениях маленькой девочки. Ольга училась в музыкальной школе, ходила в студию балета, а ещё занималась в драмкружке, где принимала участие в театральных постановках. И, конечно же, рисовала.

Счастливая поездка

Свой звёздный билетик Куриленко вытащила в совсем юном возрасте — всего в 13 лет. Однажды она отправилась в Москву — всего на неделю — провести каникулы с мамой. И прямо в метро к ней подошёл модельный агент, оставил свою визитку и пригласил принять участие в кастинге. Слишком юный возраст не позволял Ольге начать модельную карьеру, но сразу же по возвращении домой, она начала подготовку к покорению модельного Олимпа.

Спустя два года Куриленко возвращается в Москву, и на этот раз — уже с модельным портфолио. Скромным, но тем не менее: его помогла составить мама, даже несмотря на то, что она сперва скептически отнеслась к идее дочери стать моделью. Да с той самой визиткой, которую Ольга хранила всё это время. Кастинг прошел успешно, Куриленко приняли в модельную школу, а уже спустя год она подписала свой первый модельный контракт.

От модели к актрисе

Юную модель быстро заметили в Европе. В 16 лет Куриленко отправилась в Париж. Правда, спустя некоторое время Ольга захотела всё бросить и вернуться в Москву. Причина тому — полное незнание французского языка, а одного лишь базового знания английского явно не хватало. Ей было тяжело и одиноко, но от мрачных мыслей помогла отвлечься работа: уже спустя два года Куриленко украсила собой обложки таких известных журналов как Glamour, Vogue, Marie Claire, Elle и других. Заказы сыпались один за другим: вскоре последовали предложения сняться в рекламе марок Clarins и Helena Rubinstein. Модельная карьера была на взлёте: постеры с Ольгой висели по всему Нью-Йорку. Но Куриленко твёрдо решила не останавливаться на достигнутом: ей хотелось шагнуть в мир большого кино.

Для этого девушка вновь взялась за учёбу. Драмкружок, в который Ольга ходила в детстве, был лишь развлечением, теперь всё было куда серьёзнее. Ольга посещала курсы актёрского мастерства в Париже — как говорила она в интервью, быть просто моделью ей наскучило. А вот профессия актрисы — уже интереснее. Впрочем, полноценного актёрского образования Куриленко так и не получила: успех и работа в этой сфере пришли к ней слишком быстро.

Первая роль Куриленко — в сериале «Ларго» в 2001 году. В 2005 году она снялась в эротическом фильме «Перст любви», но лента не произвела впечатление на зрителей. Зато третья роль в фильме «Париж, я люблю тебя» стала для Ольги первой удачной: там её экранным партнером стал Элайджа Вуд. Затем были ещё работы, среди которых — главная роль в боевике «Макс Пэйн», вышедшем в 2007 году. Каждая последующая роль делала Ольгу всё более известной и востребованной актрисой.

Девушка агента

Всемирная слава пришла к Ольге после роли, о которой втайне мечтают все актрисы. В 2007 году она прошла кастинг на роль девушки Джеймса Бонда в очередном фильме о похождениях британского агента 007. Её выбрали не из-за внешности, а потому, что Ольге удалось сыграть сложную сцену лучше других претенденток. Известно, что на главную роль пробовалась Джемма Артертон, но ей в итоге досталась другая героиня в фильме. Кстати, Куриленко стала первой «девушкой» Бонда, которую любвеобильному агенту так и не удалось затащить в постель.

Это сейчас Куриленко не особо любит вспоминать об этом фильме, а тогда «Квант милосердия» стал пропуском в мир большого кино. Сама Куриленко в одном из интервью призналась, что боевики — не самый её любимый жанр, и что она мечтает играть в артхаусном кино, а особенно — сняться у Ларса фон Триера. Знаменитый режиссёр даже подписал для Ольги свою фотографию со словами «самой лучшей девушке Бонда». Но избавиться от «проклятия» роли девушки Бонда нелегко, не каждой актрисе удавалось снять с себя этот ярлык. Впрочем, Куриленко верит: настоящий актёрский успех ещё придёт к ней.

«Не хочу замуж!»

За плечами актрисы два брака. Первый случился ещё в 1999 году, вскоре после переезда в Париж: супругом Ольги тогда стал известный французский фотограф Седрик ван Моль. Тогда же она получила французское гражданство. Следующий брак — с бизнесменом Дамианом Габриэлем — случился в 2006 году, но продлился всего год. Ольга не боялась признаться в многочисленных интервью в том, что семейная жизнь её не слишком-то манит — лучше подождать, но встретить своего человека. Светские репортеры то и дело приписывали ей романы с разными видными мужчинами, и Куриленко каждый раз заходила в поиск Google, чтобы посмотреть, как же выглядят ее «женихи».

В 2015 году Ольга впервые стала мамой, причём не выходя замуж: отцом малыша по имени Александр Макс Горацио стал Макс Бениц, британский журналист и писатель, в прошлом — актёр. О своей личной жизни Куриленко по-прежнему не очень-то и рассказывает журналистам, так что доподлинно неизвестно, планирует ли она вновь связать себя узами брака.

Ольгу постоянно ревнуют к России, хотя она вот уже много лет живет в Европе — так долго, что у неё даже появился иностранный акцент в родной речи. Ревнуют, разумеется, и на Украине: то Куриленко вывесит поздравление с 9 мая с Георгиевской ленточкой в своем Instagram, то назовет войну в Донбассе абсурдной… «Мы, русские и украинцы, - один и тот же народ — славяне. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Того, что происходит, не должно быть между братьями и сестрами. Так что это абсурдно, как и все войны без исключения».

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