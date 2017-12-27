Русские никуда не уходят

Российские войска останутся в Сирии на постоянной основе. Об этом заявил на селекторном совещании Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. «На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — сказал Шойгу.

22 декабря, выступая с итоговым докладом за 2017 год, министр обороны сообщил о том, что на сегодняшний день в арабской республике «полноценно функционируют авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе».

11 декабря в ходе визита в Хмеймим президент РФ Владимир Путин распорядился начать вывод российского контингента из САР. В то же время глава государства отметил, что военнослужащие РФ продолжат нести боевое дежурство в Тартусе и Хмеймиме. По словам Верховного главнокомандующего, российские войска одержали безоговорочную победу над террористическим интернационалом.

Заявление Путина вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В ряде СМИ появились комментарии о том, что глава государства явно торопит события в угоду своим предвыборным амбициям. Сложно не согласиться с тем, что поспешный вывод войск может обернуться негативными последствиями для безопасности Сирии. Однако, судя по всему, Путин в очередной раз мастерски обыграл ситуацию.

Часть российского контингента покинула Сирию, но львиная доля военнослужащих там осталась. После, отчасти, демонстративного вывода Россия начала укреплять свои позиции в САР. Это было единственно правильным решением. Москве нельзя ослаблять хватку, так как в противном случае в арабской республике мгновенно появится вакуум силы, который заполнят незаконные вооруженные формирования (НВФ), Иран, США, Израиль, и в Сирии вновь наступит хаос.

«Готовность к выполнению»

Роль и значение военного присутствия РФ в САР наиболее полно раскрыты в докладе Шойгу на коллегии Минобороны от 22 декабря. Министр обороны впервые озвучил численность участников сирийской операции. По его словам, бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих. В их число входят лётчики, спецназовцы, морские пехотинцы, зенитчики, ракетчики, моряки и военные полицейские.

В общей сложности российские войска ликвидировали 60 тысяч боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 террористов, которые приехали в САР из РФ. При поддержке нашего контингента сирийские войска и ополченцы освободили 1 024 населенных пункта.

«По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101, «Искандер», «Точка-У» и Х-55.

Кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолетами стратегической авиации — 66 ударов на дальность от 500 до 1,5 тысячи километров. Каждая ракета поразила назначенную цель», — заявил Шойгу.

Зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В и «Панцирь» совместно с истребительной авиацией обеспечили «полное превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве».

«Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме. Возможности комплекса «Панцирь», доведённые до перехвата реактивных снарядов и других малоразмерных целей, позволили уничтожить 16 беспилотных летательных аппаратов и 53 снаряда реактивных систем залпового огня», — отметил Шойгу.

Координацией авиаударов и артиллерийского огня, уничтожением главарей бандформирований и различных объектов террористов в глубоком тылу занимались Силами специальных операций. По мнению Шойгу, спецназовцы «продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению самых сложных задач».

В интересах России

Несмотря на огромные достижения, которые позволили менее чем за 2,5 года уничтожить военную структуру ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ), работы для военнослужащих в Сирии еще много. Помимо вопросов военного характера, Россия выполняет гуманитарную миссию. Транспортная авиация и Сухопутные войска понадобятся для перевозки грузов и обеспечения безопасности конвоев.

Наиболее важные задачи на ближайшую перспективу будут заключаться в модернизации инфраструктуры в Хмеймиме и Тартусе. Не исключено, что Россия превратит аэродром и порт в полноценные военные базы. По крайней мере, это отвечает ее интересам в регионе, и первые шаги на этом направлении уже сделаны.

26 декабря Совет Федерации ратифицировал договор между Москвой и Дамаском о том, что в Тартусе единовременно могут находиться 11 российских боевых кораблей, включая атомные. Таким образом речь идет о всей Средиземноморской эскадре ВМФ РФ. Документ действителен в течение 49 лет с возможностью автоматического продления на последующие 25-летние периоды.

В безвозмездное пользование Москве передаются участки и акватории порта. Данные территории понадобятся для возведения инженерных сооружений и жилья. Ранее Россия и Сирия заключили соглашения о бессрочном пребывании российской группировки в Хмеймиме. Небо над будущими военными базами будут защищать ЗРК С-400, С-300В-4 и «Панцирь».

С большой вероятностью в Сирии останутся не только военнослужащие ВКС и ВМФ, включая технический персонал. Текущая обстановка требует присутствия военной полиции, поддерживающую порядок в зонах деэскалации, и Сил специальных операций, которые не прекращают разведывательные (и, вероятно, боевые) операции.

26 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что в Сирии по-прежнему не разгромлена «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая проявляет активность в зонах деэскалации. «Я думаю, что через определенное время с ними будет покончено», — отметил Герасимов в интервью «Комсомольской правде».

Также опасения у Минобороны вызывает деятельность американских войск. На Фрунзенской набережной неоднократно обвиняли Вашингтон в пособничестве ДАИШ и попытках создать новые НВФ, которые бы боролись за свержение Асада. В частности, подготовка боевиков может проходить на захваченной американцами базе Эт-Танф.

«Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 км. Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся… Их задача — дестабилизировать обстановку», — пояснил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, в послевоенной Сирии Россия будет играть ключевую роль в подготовке сирийской армии. «Мы вплотную занимаемся правительственными сирийскими войсками, наши советники находятся практически во всех подразделениях», — сказал Герасимов.

Таким образом, постоянное военное присутствие в Сирии обеспечит прочные позиции РФ на Ближнем Востоке и станет фактором сдерживания амбиций США, Ирана, Израиля и горячих голов в стане сирийской оппозиции.

Далее в рубрике