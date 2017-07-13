Реинтеграция или деоккупация?
Реинтеграция или деоккупация?

На Украине решают, что будут делать с Донбассом

Украинские СМИ опубликовали текст законопроекта о «деоккупации» Донбасса, который предложен к рассмотрению в Верховной Раде осенью этого года. Если его примут - Россия впервые будет признана агрессором, а в самой Украине могут ввести военное положение.

«Российская Федерация осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории с помощью Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в законопроекте. К слову, это первая попытка закрепить «агрессию» со стороны России на законодательном уровне.

Законопроект вышел из недр Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с Александром Турчиновым. Он, к слову, принадлежит к так называемой «партии войны» на Украине – то есть, к сторонникам решения конфликта в Донбассе максимально жестким, военным способом. Кроме Турчинова, к представителям «партии войны» относятся всевозможные ультранационалистические группировки, радикально настроенные депутаты Рады, а также Арсений Яценюк.

Порошенко, в свою очередь, считает себя представителем «партии мира». Не то что бы Петр Алексеевич был «голубем мира» и жаждал облагодетельствовать жителей Донбасса, но ему и правда приходится постоянно сопротивляться попыткам излишне ретивых украинских деятелей пройтись по Донбассу военным катком, а после закатать там все в асфальт. Иначе - прощайте, минские соглашения, а вместе с ними – и лицо Петра Алексеевича перед своими европейскими коллегами.

Документ, предложенный к рассмотрению, подразумевает возможность введения военного положения – как раз его, несмотря на все гневные речи с трибун, украинским патриотам и не хватает, чтобы вести полноценную борьбу с «российским агрессором». Лукавая формулировка «зона АТО» себя уже исчерпала, полагают они.

Также, неподконтрольные Киеву территории Луганской и Донецкой областей прямо именуются как «временно оккупированные Россией» - таких формулировок ранее ни в одном из официальных документов не встречалось. Россия, таким образом, прямо именуется «страной, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины».

В законопроекте также прописан порядок действия военных формирований, контролирующих «оккупированные» территории, а также дано определение, какие именно территории следует считать «временно оккупированными» - те, в пределах которой «формирования вооруженных сил Российской федерации, незаконные вооруженные формирования, созданные при содействии Российской Федерации, подчинены, управляемые, контролируемые и финансируемые им, и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют власть», - говорится в законопроекте.

Главное, что прописано в законе – государственная политика по восстановлению суверенитета. Для этого предлагается:

Освободить территории и восстановить конституционный строй;
Защитить права и свободы людей, пострадавших из-за «российской агрессии».

Пункт второй особенно интересен. Для защиты этих самых прав и свобод необходимо предпринять «меры по восстановлению гуманитарных и культурных связей», в частности – обеспечить жителям Донбасса доступ к украинским СМИ. К слову, жители Донбасса этот самый доступ имеют – и украинские каналы просматривают регулярно. Хохмы ради, чтобы в очередной раз убедиться, насколько сильно украинские СМИ искажают картину происходящего в Донбассе. Тому есть конкретные примеры – приезжает съемочная группа украинского телеканала в бомбоубежище под Донецком, его обитатели в стихах и красках рассказывают, кто их бомбит и что они думают про нынешнюю украинскую власть, а сюжет выходит с вырезанными фразами и с объяснением корреспондента, что в этом бомбоубежище люди прячутся от «сепаратистских бомбежек».

А вот первый пункт, по сути, развязывает руки Украине для решения конфликта военным путем. Далее в законе имеется пункт, гласящий, что «Украина имеет неотъемлемое право на самооборону, которое может быть реализовано». Для этого могут быть привлечены Вооруженные силы Украины, СБУ, служба разведки, Национальная гвардия и другие силы.

Закон отдает право на ввод военного положения президенту страны. Однако, учитывая давление, с которым Порошенко сталкивается внутри страны, принуждение его к вводу этого положения и, по сути, началу настоящей войны (и отказу от минских соглашений) - лишь вопрос времени.

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